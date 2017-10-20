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Elon Musk'ın kazı şirketi hyperloop kazılarına başladı

Elon Musk'ın kazı şirketi Boring Company, hyperloop tünelleri için kazılara başlıyor. İkinci bir kazı makinesiyle kazılara hazır olan şirket, New York-Washington yer altı hattında çalışmalara başladı
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk'ın kazı şirketi hyperloop kazılarına başladı
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Elon Musk'ın kazı şirketi olan Boring Company, her ne kadar yer altına 30 kata varan dev tüneller kazarak trafiği rahatlatma amacıyla yola çıksa da şirketin hyperloop tünellerinde de görev alacağı tahmin ediliyordu. Bugün sabah saatlerinde Elon Musk'ın, ikinci tünel kazma makinesinin kullanıma hazır olduğunu duyurmasının ardından şirketin kazı çalışmalarını hızlandıracağı düşünülürken yeni bir kazı sahasına ait ilk görüntüler ortaya çıktı. Reddit'teki bir kullanıcı Boring Company'ye ait bir kazı sahasını görüntülerken Maryland eyaletinin valisi de kazıyı doğruladı.


 

Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde görüntülenen kazı sahası Elon Musk'ın bu yılın başında yaptığı açıklamaları akıllara getiriyor. Musk'ın açıklamasına göre New York'ta başlayan ve Washington'da son bulan bir hyperloop hattı inşa edilecek. Musk temmuz ayında yaptığı açıklamayla da bu hatta kazılara başlamak için yetkililerden ''sözlü onay'' aldığını da duyurmuştu. Söz konusu hatta Baltimore ve Philadelphia şehirlerinde de bir durak olacağı belirtiliyordu. Bu açıdan bakıldığında Baltimore'daki kazı New York-Washington hattını tamamlamak için başlatılan ilk kazı olabilir.


Konuyla ilgili Boring Company ya da Elon Musk'tan herhangi bir açıklama gelmezken Maryland eyaletinin valisi Larry Hogan kazı sahasının çok yakınından görüntüler paylaştı ve çalışmadan memnuniyet duyduğunu kaydetti. Görünen o ki Elon Musk'ın bahsettiği sözlü onay en azından federal düzende resmi bir onaya dönüşmüş durumda. Kazıya dair detaylı bilgiler ne zaman gelmeye başlar veya kazıyla ilgili bir zaman çizelgesi ortaya konulur mu henüz bilinmiyor ancak Musk'ın hedefi hyperloop ağını tamamladıktan sonra New York ile Washington arasındaki 350 kilometrenin üstünde olan mesafeyi 29 dakikada geçilebilir kılmak. 


https://electrek.co/2017/10/19/elon-musk-boring-company-hyperloo-baltimore-dc/ Yorum Yaz
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yahyaardadur 1 yıl
Boring Company Hahahahahaha xD xD
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Portraitclub 1 yıl
Elon tesla 3 yetiştirmek istemiyor galiba yakında batar bu
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filojistoN 1 yıl
Portraitclub

Elon tesla 3 yetiştirmek istemiyor galiba yakında batar bu


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