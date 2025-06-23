AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (23 Haziran 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu hafta Apple ve Meta yapay zeka alanında güçlenmelerini sağlayacak adımlar atarken, OpenAI ve Microsoft cephesinde de önemli gelişmeler yaşandı. Diğer yandan başta Midjourney V1 olmak üzere bu hafta da yeni yapay zeka araçları kullanıma sunuldu.

Apple, Perplexity'yi Satın Alabilir

Tam Boyutta Gör Yapay zeka yarışında rakiplerinin çok gerisinde kalan Apple, inovasyon konusundaki eksikliğini bir kez daha parayla kapatabilir. Bu hafta gelen haberler, Apple yönetiminin Perplexity AI'ı satın almayı düşündüğünü ortaya çıkardı. Bloomberg'in haberine göre Apple yönetimi bir süredir perde arkasında görüşmeler yapıyor. Ancak şimdilik bir sonuca varılmış değil.

Yapay zeka alanında dikkat çekici işler ortaya koyan Perplexity AI'a 14 milyar dolar değer biçiliyor. Bu da anlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde Apple'ın tarihindeki en büyük satın alım olabileceği anlamına geliyor.

Meta, Yapay Zeka İçin Kendi "Avengers" Ekibini Kurmaya Çalışıyor

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftaki bültenimizde Meta'nın yapay zeka yarışında öne geçebilmek için kesenin ağzını açtığını ve rakiplerinden önemli isimleri transfer etmeye çalışacağını sizinle paylaşmıştık. Bu hafta, o isimlerin kimler olacağına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Scale AI'ı 14.3 milyar dolara satın alarak bu yönde önemli bir adım atan Meta, bu kez de gözünü eski OpenAI yöneticisi Ilya Sutskever’in kurduğu Safe Superintelligence'a çevirdi.

ChatGPT'nin mimarlarından biri olan Ilya Sutskever’in yeni şirketini satın almaya çalışan Meta, bu girişiminde başarısız olsa da önemli bir ismi Safe Superintelligence'tan koparmayı başardı. Safe Superintelligence CEO'su Daniel Gross ve birlikte çalıştığı eski GitHub CEO’su Nat Friedman, Meta'ya transfer oldu. Gross ve Friedman, Scale AI CEO'su Alexandr Wang'in liderlik edeceği yeni "yapay süperzeka" ekibinin parçası olacak. Meta'nın birkaç önemli isim daha ekleyeceği bu ekip, yapay zeka dünyasının "Avengers"ı olacak. En azından Mark Zuckerberg'in hedefi bu yönde.

Midjourney, Video Üretebilen İlk Modeli V1'i Kullanıma Sundu

Yapay zeka ile görsel üretme konusunda piyasadaki en başarılı araçlardan birine sahip olan Midjourney, geçtiğimiz hafta duyurduğu V1 modelini bu hafta kullanıma sundu. Midjourney'nin video üretebilen ilk modeli olmasıyla dikkat çeken V1, aylık 10 dolara kullanılabiliyor. Midjourney'nin diğer modelleri gibi V1 de Discord üzerinden kullanılıyor.

Midjourney CEO’su David Holz, V1’in sadece kısa videolar üretmekten ibaret olmadığını, şirketin nihai hedefinin gerçek zamanlı açık dünya simülasyonları yaratabilen AI modelleri geliştirmek olduğunu açıkladı.

Google Arama Motoruyla Sesli Sohbet Dönemi Başlıyor

Arama motorlarının yapay zeka ile geçirdiği dönüşüm hız kesmeden sürüyor. Arama motorunu son dönemde daha yapay zeka odaklı hâle getiren Google, şimdi de “Search Live” (Canlı Arama) özelliğini buradaki "AI Modu"na entegre ediyor. Bu yenilik, kullanıcıların Google'ın yapay zeka sohbet botuyla doğrudan arama motoru üzerinden sesli şekilde karşılıklı sohbet etmesini sağlıyor. Yakında eklenecek kamera desteğiyle birlikte, kullanıcılar etraflarındaki bir şeyi Google'a gösterip, anlık bilgi ve destek de alabilecekler.

Search Live ilk aşamada sadece ABD'deki Labs kullanıcılarına sunulduğu için şimdlik sınırlı bir kullanıma sahip ama yapılan bu yenilik, arama motorlarında yeni bir döneme girmek üzere olduğumuzu gösteriyor.

Yapay Zeka Şirketleri ile ABD'nin Askeri Kanadı Arasındaki İş Birliği Büyüyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında yaşanan patlamanın ilk döneminde OpenAI ve Google gibi şirketler bu teknolojinin küresel faydalarına vurgu yapıyor, yapay zekayı tüm dünyaya fayda sağlayacak bir araç olarak kitlelere pazarlıyordu. Ne var ki son dönemde bu retorik değişmeye başladı. Yapay zeka alanındaki yarış, ABD ve Çin arasında bir nevi silahlanma savaşına dönüşürken, Silikon Vadisi şirketleri ile ABD ordusu arasındaki iş birliği de güçlenmeye başladı.

OpenAI, bu hafta ABD Savunma Bakanlığı ile 200 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza atarken, Amerikan Ordusu da Meta, OpenAI ve Palantir'de çalışan dört yöneticiye subaylık verdi. Son bir hafta içinde yaşanan bu iki önemli gelişme, ABD'nin askeri kanadıyla Silikon Vadisi'nin önümüzdeki dönemde daha da iç içe geçeceğini gözler önüne serdi.

Adobe Firefly, Android ve iOS'e Geldi

Adobe, profesyoneller ve içerik üreticileri için tasarlanmış yapay zeka tabanlı video oluşturma ve fotoğraf düzenleme uygulaması Firefly'ı Android ve iOS cihaz kullanıcılarına sundu. Hem Adobe'nin kendi üretken yapay zeka modelleri, hem de OpenAI, Google, Flux gibi şirketlere ait üretken yapay zekalar Firefly uygulaması üzerinden kullanılabiliyor. Kullanıclar, Firefly uygulamasında istedikleri modeli seçerek yazılı komutla resim ya da video üretebiliyor. Aynı şekilde resimden de video üretilebiliyor.

Adobe Firefly'daki tüm özelliklerden ve modellerden faydalanmak için paralı abonelikerden birine sahip olmak gerekiyor. Ücretsiz kullanıcılara ise her ay belli bir kredi veriliyor ve bu krediyle sınırlı sayıda üretim yapabiliyor.

Gemini 2.5 Flash Lite Tanıtılırken, Flash ve Pro da Herkese Açıldı

Google, bu hafta Gemini 2.5 Flash ve Pro modellerini herkesin erişimine açarken, Gemini 2.5 Flash Lite adını taşıyan yeni modelini de tanıttı. Google'ın şimdiye kadarki en hızlı ve en düşük maliyetli yapay zekâ modeli olan Gemini 2.5 Flash Lite; kodlama, matematik, muhakeme, bilimsel analizler ve çok modlu veri işleme gibi alanlarda oldukça verimli çalışıyor. Flash Lite için 1 milyon token girdisi 0,1 dolar, çıktısı ise 0,4 dolar seviyesinde. Bu, standart Flash modeline kıyasla önemli ölçüde daha düşük.

Higgsfield, AI Canvas Özelliğini Kullanıma Sundu

Yazılı komutlarla resim ve video üretme konusunda piyasadaki en iyi üretken yapay zekalardan biri oaln Higgsfield'a AI Canvas adını taşıyan yeni bir araç eklendi. Kullanıcılar bu aracı kullanarak resimlerin belli bölümlerini işaretleyip, yazılı olarak verdiği komutlarla bu alanlarda istediği değişikliği yapabiliyor. Higgsfield tarafından paylaşılan demo videosu, AI Canvas'ın objeleri tanıma ve değiştirme konusunda oldukça başarılı olduğunu gösteriyor.

Çin'den Açık Kaynak Kodlu Bir Yapay Zeka Daha Geldi: MiniMax

Tam Boyutta Gör Çinli yapay zeka şirketleri, Gemini 2.5 ve GPT-4o gibi gelişmiş yapay zeka modelleriyle benzer performanslar sunan büyük dil modellerini açık kaynak kodlu olarak yayınlamaya devam ediyor. Büyük ses getiren DeepSeek'ten sonra bu hafta da MiniMax kendi yapay zekasını açık kaynak kodlu olarak yayınladı. GitHub ve Hugging Face gibi platformlarda paylaşılan MiniMax-M1, tamamen ücretsiz olarak indirilip lokal (çevrimdışı) olarak da kullanılabiliyor.

MiniMax-M1 lokal olarak çalıştırılabiliyor olsa da bunu yapmak için güçlü bir sisteme sahip olmak gerekiyor. ÇünküMiniMax-M1 öyle küçük bir model değil. Aksine 1 milyon token’lık bağlam penceresi ve 80.000’e kadar çıkabilen çıktı kapasitesiyle, akıl yürütebilen modeller arasında bugüne kadar açık kaynak kodlu olarak yayınlanan en büyük model. MiniMax, M1'in uzun metinleri analiz etme ve akıl yürütme gibi konularda Gemini 2.5 gibi gelişmiş modellere yakın bir performans sunduğunu söylüyor. Ayrıca bu modelin belli başlı görevleri kendi başına yerine getirerek AI ajanı kategorisine de yaklatığı belirtiliyor. MiniMax'in henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmayan bir diğer iddiası da bu modelin GPT-4o'dan 200 kat daha az maliyetle geliştirildiği.

Krea AI, Görsel Üretebilen Yapay Zekası Krea 1'i Tanıttı

Video üretme ve düzenleme konusunda dikkat çekici yapay zeka araçlarına sahip olan Krea AI, bu hafta da görsel üretebilen ilk yapay zeka modelini tanıttı. Krea 1 adını taşıyan bu model için paylaşılan örnekler, Midjourney'yi akıllara getiriyor.

Yapay Zekaya Bağlı İşten Çıkarmalar Giderek Artıyor

Yapay zekanın yükselişiyle birlikte işsizlik sorununun hızla artacağı konusunda yapılan uyarıların ne kadar haklı olduğunu artık açık açık görmeye başladık. Nitekim bu hafta da toplu işten çıkarma haberleri üst üste geldi. Intel, fabrika çalışanlarının yaklaşık yüzde 20'sini işten çıkaracağını açıklarken, Microsoft ve Amazon'un da binlerce çalışanı işten çıkaracağı haberi geldi. Amazon CEO’su Andy Jassy, yapay zeka daha verimli hâle gelmesiyle birlikte iş gücününün daha da küçülceğini söylemesi, bu toplu işten çıkarmaların arkasında yapay zekanın olduğunu açıkça ortaya koydu.

Yapay Zeka Kullanımı Zihni Köreltiyor

Bu hafta MIT Media Lab tarafından yayımlanan araştırma, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanmanın insanların düşünme yetisini körelttiğini ortaya koydu. Yapılan deneyde ChatGPT kullanan grubun; nörolojik kontrol, hafıza ve yaratıcılık açısından en düşük performansı gösterdiği tespit edildi. Bu katılımcıların çalışmalarında zamanla pasifleşme, formüle dayalı içerik üretme ve kopyala-yapıştır eğilimi öne çıktı.

Microsoft ile OpenAI Arasındaki Gerginlik Mahkemeye Taşınabilir

Altı yıldır her iki tarafa da büyük katkı sağlayan Microsoft - OpenAI ortaklığı çatırdamaya devam ediyor. Bu hafta gelen yeni bilgiler, bu ortaklığın mahkemede bitebileceğini gösteriyor. Microsoft ile kurduğu ortaklıktan çıkmak ya da en azından bu anlaşmanın şartlarını yumuşatmak isteyen OpenAI, bunun için bir süredir Microsoft ile görüşüyor. Şirket yönetimi, bu görüşmelerde istediğini alamazsa Microsoft'u mahkemeye vermeyi düşünüyor. OpenAI yönetimi, Microsoft'u tekel olmaya çalışmakla suçlamayı düşünüyor. Ancak bu şimdilik, başka çare kalmadığında kullanılacak son koz olarak görülüyor.

Video Düzenleme Aracı LoraEdit Yayınlandı

Kullanıcıların sadece ilk kare üzerinde değişiklik yaparak tüm videoyu değiştirmesine olanak sağlayan video düzenleme aracı LoraEdit tanıtıldı. LoraEdit, verilen bir videonun ilk karesinde yapılan değişilliği analiz ederek videonun geri kalanına tutarlı bir şekilde uyguluyor. Örneğin videodaki kedinin rengini değiştirmek istediğinizde sadece ilk karede bu değişikliği yapmanız yetiyor. LoraEdit, videonun devamını da buna uygun olarak güncelliyor.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:

OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5 'in yaz aylarında çıkacağını duyurdu.

'in yaz aylarında çıkacağını duyurdu. Google, sesli videolar üretebilen yapay zekası Veo 3 'ü YouTube Shorts'a entegre edeceğini duyurdu. Bu entegrasyon, içerik üreticilerinin Veo 3'ü kullanarak türlü türlü videolar üretmesini sağlayacak.

'ü YouTube Shorts'a entegre edeceğini duyurdu. Bu entegrasyon, içerik üreticilerinin Veo 3'ü kullanarak türlü türlü videolar üretmesini sağlayacak. Google 'ın Veo 3 ve Gemini gibi yapay zeka modellerini eğitmek için YouTube'daki videoları kullandığını kabul etmesi tepki topladı. Başkaları tarafında üretilen videoları izinsiz kullanması, ileride şirketin başını ağrıtabilir.

'ın Veo 3 ve Gemini gibi yapay zeka modellerini eğitmek için YouTube'daki videoları kullandığını kabul etmesi tepki topladı. Başkaları tarafında üretilen videoları izinsiz kullanması, ileride şirketin başını ağrıtabilir. Bu hafta paylaşılan bilgiler, Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI 'ın her ay yaklaşık 1 milyar dolar yaktığını ortaya çıkardı. Şirketin sadece 2025 yılı içerisinde 13 milyar dolar harcaması bekleniyor.

'ın her ay yaklaşık 1 milyar dolar yaktığını ortaya çıkardı. Şirketin sadece 2025 yılı içerisinde 13 milyar dolar harcaması bekleniyor. Veri merkezlerinin giderek artan enerji ihtiyacını karşılamak için yeni yollar arayan Nvidia , Bill Gates ’in nükleer enerji şirketi TerraPower’a yatırım yaparak bu alana ilk adımı attı.

, ’in nükleer enerji şirketi TerraPower’a yatırım yaparak bu alana ilk adımı attı. Japon teknoloji devi SoftBank , ABD’de 1 trilyon dolarlık dev bir teknoloji üssü kurmayı planladığını açıkladı. Arizona eyaletinde kurulacak bu üs, robotik ve yapay zeka üretimi odaklı olacak.

, ABD’de dev bir teknoloji üssü kurmayı planladığını açıkladı. Arizona eyaletinde kurulacak bu üs, robotik ve yapay zeka üretimi odaklı olacak. OpenAI ve ünlü tasarımcı Jony Ive’ın ortak girişimi olan “ io ”ya dair tüm paylaşımların internetten temizlenmesi dikkat çekti .Daha sonra yapılan araştırma, “iyO” adlı başka bir teknoloji şirketiyle yaşanan marka davası yüzünden bu isimden vazgeçilebileceğini ortaya çıkardı.

ve ünlü tasarımcı Jony Ive’ın ortak girişimi olan “ ”ya dair tüm paylaşımların internetten temizlenmesi dikkat çekti .Daha sonra yapılan araştırma, “iyO” adlı başka bir teknoloji şirketiyle yaşanan marka davası yüzünden bu isimden vazgeçilebileceğini ortaya çıkardı. Bu hafta Reuters tarafından aktarılan bilgiler, Apple'ın ürünlerinde kullandığı özel çiplerin tasarım sürecinde üretken yapay zeka teknolojisinden faydalanmayı hedeflediğini ortaya çıkardı.

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