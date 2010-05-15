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Elpida, dünyanın en küçük 2Gb DDR mobile DRAM yongasını geliştirdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,5b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen DRAM üreticilerinden Japonya merkezli Elpida, dünyanın en küçük 2Gb (gigabit) DDR mobile DRAM yongasını geliştirdiğini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 50mm2 den daha küçük zar boyutuna sahip olan bellek yongasının, akıllı telefonlar gibi ultra-taşınabilir cihazları hedef aldığı belirtiliyor.

Elpida'nın yeni bellek yongası 400MHz'de çalışıyor ve 1.2v ile 1.8v arasında güç tüketiyor. 60/90-ball FBGA veya PoP-type FBGA paket formlarıyla alınabilen yeni bellek yongası için örneklemeye Haziran ayında, hacimli üretime ise Temmuz ayında Hiroshima'daki fabrika'da başlanması bekleniyor.


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theboy32 9 yıl
teknoloji küçülsün küçülebildiği kadar
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ReDComrade 9 yıl
aynen rekabet = tüketici kazancı
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