Elpida'dan dünyanın en küçük 2Gb DDR2 Mobile RAM yongası

Japon bellek üreticisi Elpida, dünyanın en küçük LPDDR2 DRAM yongasını duyurdu. Firmanın geliştirdiği 2Gb (2 Gigabit) DDR2 Mobile RAM yongasının 40nm CMOS üretim teknolojisiyle hazırlandığı ve 1.2v geriliminde 1066 Mbps veri transfer hızını desteklediği açıklandı. -30 ile 85 derece sıcaklıklarında çalışabilen yeni bellek yongasının, akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar gibi ultra-taşınabilir cihazlarda kullanılmak üzere tasarlandığı belirtiliyor.

Örneklemesi Ağustos ayında başlayacak yeni bellek yongasının Eylül ayı içerisinde hacimli üretime girmesi bekleniyor. MCPs (Multi-Chip Packages), PoP-type FBGA ve 134-ball FBGA formlarında olacağı belirtilen yonganın hangi üreticiler tarafından kullanılacağı ise açıklanmadı.