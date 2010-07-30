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Elpida'dan dünyanın en küçük 2Gb DDR2 Mobile RAM yongası

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,3b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon bellek üreticisi Elpida, dünyanın en küçük LPDDR2 DRAM yongasını duyurdu. Firmanın geliştirdiği 2Gb (2 Gigabit) DDR2 Mobile RAM yongasının 40nm CMOS üretim teknolojisiyle hazırlandığı ve 1.2v geriliminde 1066 Mbps veri transfer hızını desteklediği açıklandı. -30 ile 85 derece sıcaklıklarında çalışabilen yeni bellek yongasının, akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar gibi ultra-taşınabilir cihazlarda kullanılmak üzere tasarlandığı belirtiliyor.

Örneklemesi Ağustos ayında başlayacak yeni bellek yongasının Eylül ayı içerisinde hacimli üretime girmesi bekleniyor. MCPs (Multi-Chip Packages), PoP-type FBGA ve 134-ball FBGA formlarında olacağı belirtilen yonganın hangi üreticiler tarafından kullanılacağı ise açıklanmadı.


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vidoko 9 yıl
parçalr küçüldükçe cihazlarda küçülüyor ve daha hızlı sistemler çıkıyor..inş kullanıcılara bu teknolojiler pahalıya maalolmaz
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mehmetgirgin 9 yıl
pdalar bayağı güçlenecekler o zaman
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Mickcasey 9 yıl
2gb ram arkadasım bu bi pda icin ram ne demek önce arastır bir
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hapocod 9 yıl
512 mb bile fazlasıyla yeterdi
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Momo-Oz 9 yıl
cep telefonunda 2gb ne işe yariyacakki
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mk2kill 9 yıl
japonlar herşeyi kucultmeyi iyi biliyor :)
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amon35 9 yıl
+++ iyi olmuş :) multi tasking daha iyi olur cep bilgisayarlarında
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highgen 9 yıl
güzel bi üretim olmuş bizde cep bilgisayarı alabilcez sonunda
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