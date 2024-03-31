Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Teknolojide yeni eşik: Yeniden yapılandırılabilir transistörler geliştirildi

    Araştırmacılar RFET olarak bilinen, geleneksel teknolojinin yerini alabilecek veya ona yardımcı olabilecek yeni nesil akıllı, kontrol edilebilir transistörler geliştirdi.
    Yeniden yapılandırılabilir transistörler geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarlar ve donanımlar günümüzün uç teknolojileri olsalar da aslında en temelinde bilgisayar işlemleri çok basit bir sürece dayanıyor: Belirli transistör setleri önceden belirlenmiş mantıksal işlevleri yerine getirerek işlemi tamlar. Ancak araştırmacılar transistörlerin sadece belirli bir görevi yerine getirmek yerine gerektiğinde devrelerin çeşitli işlevleri yerine getirecek şekilde değiştirilebileceği bir senaryoyu araştırıyor. Bu bağlamda TU Wien’den bir araştırma ekibi, donanım düzeyinde esnek yeniden programlanabilen yeni nesil akıllı, kontrol edilebilir transistörler geliştirdi.

    Yeniden yapılandırılabilir transistörler: RFET

    Yeniden yapılandırılabilir transistörler, veri işlemede hem uyarlanabilirlik hem de verimlilik sağlayarak geleneksel yarı iletken teknolojisinden önemli bir ayrımı ifade ediyor. TU Wien'deki araştırmacılar, Yeniden Yapılandırılabilir Alan Etkili Transistörler veya kısaca RFET olarak adlandırılan yeni bir transistör teknolojisi geliştirdi. Geleneksel transistörler önceden belirlenmiş mantıksal işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanırken, RFET'ler hareket halindeyken programlanabilen işlevlere sahip devreler oluşturmak için kullanılabilir.

    Programlanabilir transistörler, yarı iletken endüstrisi tarafından kullanılan aynı malzemeleri, yani silikon ve germanyumu kullanıyor. Aynı malzemelere rağmen ise güç tüketimi ve enerji verimliliğinde önemli gelişmeler vadediyor.

    Yeniden yapılandırılabilir transistörler geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Çip üretimine yönelik geleneksel yaklaşım, yarı iletken malzemenin belirli yabancı atomlarla kasıtlı olarak karıştırılmasını (doping) gerektiriyor. Bu atomlar çevrelerindeki atomlardan bir elektron daha fazla elektrona sahip olduğunda, ilave elektron malzeme içinde nispeten daha kolay hareket edebiliyor. Kısaca doping işlemi elektrik akımının akabileceği yönü belirliyor. Buradaki sorun ise bu yönün transistör oluşturulduktan sonra değiştirilemiyor oluşu.

    RFET'ler ise kimyasal dopingin yerini, yarı iletken malzemenin kimyasal konfigürasyonunu kalıcı olarak değiştirmeyen yeni bir yöntem olan elektrostatik doping ile değiştiriyor. Karmaşık ve maliyetli kimyasal doping işlemi elektrik alanlarıyla değiştirildiğinde, transistörler farklı mantık işlemleri gerçekleştirmek üzere dinamik olarak yeniden yapılandırılabiliyor.

    Geleneksel transistörler kadar küçük olmayacaklar

    Araştırmacılar RFET’lerin tek başlarında tüm bir çip üzerinde kullanılmasının pek olası olmadığını, normal transistörlere olan ihtiyacı ortadan kaldırmak yerine bunların bir arada kullanılabileceğini söylüyor. Araştırmacılar RFET yaklaşımı ile gelecekte yeniden yapılandırılabilir bilgi işlem ve yapay zeka uygulamaları oluşturulabileceğini de aktarıyor.

    Yeniden yapılandırılabilir transistörler geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırma ekibi bu akıllı, yapılandırılabilir transistörleri ilk olarak 2021'de literatüre sunmuş olsa da şimdi, tüm temel lojik devrelerin bu yeniden yapılandırılabilir transistörler kullanılarak inşa edilebileceğini gözler önüne serdi. Ayrıca bu devreler, bileşenleri yeniden yapılandırılarak başka devrelere dönüştürülebiliyor.

    Ancak teknoloji her yönüyle mükemmel değil. RFET’lerden oluşan devreleri mümkün kılmak için ek elektrotlara ihtiyaç duyuluyor. Bu ek elektrot ile transistörü açıp kapatmak için (klasik MOSFET'lerde olduğu gibi) cihazdan geçen akım akışı kontrol ediliyor. Ancak, her transistöre ilave elektrotlar eklemek sonuçta yer kaplıyor. Dolayısıyla RFET transistörleri standart CMOS transistörler kadar küçük yapmak büyük olasılıkla mümkün olmayacak.

    Ancak yukarıda da dediğimiz gibi; İki transitör tipi bir arada kullanılabilir. Yapay zeka gibi spesifik bir ihtiyaca yönelik çiplerde bu tip bir yaklaşım verimlilikte önemli kazanımlar sağlayabilir. Bu yaklaşım ile devre içinde gerekli olan toplam transistör sayısı da azaltılabilir, zira RFET’ler farklı işlevleri yapmak için yapılandırılabilir. Daha az transistör, çip oluşturmak için daha az alan gerektiği, daha az alan da daha düşük güç tüketimi anlamına geliyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/102425-reconfigurable-transistors-can-programmed-execute-different-functions.html https://ieeexplore.ieee.org/document/10380798
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    axen televizyon alınır mı toyota corolla efsane kasa tutulan modeli ppf kaplama zararları hisense klima yorum goodyear lastik alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 FE
    Samsung Galaxy S23 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus X1502ZA-EJ830W
    Asus X1502ZA-EJ830W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız