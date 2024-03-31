Teknolojide yeni eşik: Yeniden yapılandırılabilir transistörler geliştirildi

- Yeniden yapılandırılabilir transistörler: RFET
- Geleneksel transistörler kadar küçük olmayacaklar
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Yeniden yapılandırılabilir transistörler: RFET
Yeniden yapılandırılabilir transistörler, veri işlemede hem uyarlanabilirlik hem de verimlilik sağlayarak geleneksel yarı iletken teknolojisinden önemli bir ayrımı ifade ediyor. TU Wien'deki araştırmacılar, Yeniden Yapılandırılabilir Alan Etkili Transistörler veya kısaca RFET olarak adlandırılan yeni bir transistör teknolojisi geliştirdi. Geleneksel transistörler önceden belirlenmiş mantıksal işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanırken, RFET'ler hareket halindeyken programlanabilen işlevlere sahip devreler oluşturmak için kullanılabilir.
Programlanabilir transistörler, yarı iletken endüstrisi tarafından kullanılan aynı malzemeleri, yani silikon ve germanyumu kullanıyor. Aynı malzemelere rağmen ise güç tüketimi ve enerji verimliliğinde önemli gelişmeler vadediyor.
RFET'ler ise kimyasal dopingin yerini, yarı iletken malzemenin kimyasal konfigürasyonunu kalıcı olarak değiştirmeyen yeni bir yöntem olan elektrostatik doping ile değiştiriyor. Karmaşık ve maliyetli kimyasal doping işlemi elektrik alanlarıyla değiştirildiğinde, transistörler farklı mantık işlemleri gerçekleştirmek üzere dinamik olarak yeniden yapılandırılabiliyor.
Geleneksel transistörler kadar küçük olmayacaklar
Araştırmacılar RFET’lerin tek başlarında tüm bir çip üzerinde kullanılmasının pek olası olmadığını, normal transistörlere olan ihtiyacı ortadan kaldırmak yerine bunların bir arada kullanılabileceğini söylüyor. Araştırmacılar RFET yaklaşımı ile gelecekte yeniden yapılandırılabilir bilgi işlem ve yapay zeka uygulamaları oluşturulabileceğini de aktarıyor.
Ancak teknoloji her yönüyle mükemmel değil. RFET’lerden oluşan devreleri mümkün kılmak için ek elektrotlara ihtiyaç duyuluyor. Bu ek elektrot ile transistörü açıp kapatmak için (klasik MOSFET'lerde olduğu gibi) cihazdan geçen akım akışı kontrol ediliyor. Ancak, her transistöre ilave elektrotlar eklemek sonuçta yer kaplıyor. Dolayısıyla RFET transistörleri standart CMOS transistörler kadar küçük yapmak büyük olasılıkla mümkün olmayacak.
Ancak yukarıda da dediğimiz gibi; İki transitör tipi bir arada kullanılabilir. Yapay zeka gibi spesifik bir ihtiyaca yönelik çiplerde bu tip bir yaklaşım verimlilikte önemli kazanımlar sağlayabilir. Bu yaklaşım ile devre içinde gerekli olan toplam transistör sayısı da azaltılabilir, zira RFET’ler farklı işlevleri yapmak için yapılandırılabilir. Daha az transistör, çip oluşturmak için daha az alan gerektiği, daha az alan da daha düşük güç tüketimi anlamına geliyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/102425-reconfigurable-transistors-can-programmed-execute-different-functions.html https://ieeexplore.ieee.org/document/10380798 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...