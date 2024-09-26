Sony, yeni kamera sensörü Lytia LYT-818'i tanıttı: Düşük ışıkta yüksek performans

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Tam Boyutta Gör Sony, akıllı telefon kameraları için tasarlanmış 50 MP çözünürlükte CMOS sensörü Lytia LYT-818'i tanıttı. 1/1.28 inç büyüklüğündeki sensör, özellikle düşük ışık koşullarında görüntü kalitesini artıran son teknoloji gürültü azaltma ve yüksek dinamik aralık özelliklerine sahip.

Sony Lytia LYT-818 özellikleri

LYT-818, düşük ışık koşullarındaki resimleri çok daha net hale getiren bir teknoloji kullanıyor. Işığı daha etkili bir şekilde elektrik sinyaline dönüştürmek için Ultra Yüksek Dönüşüm Kazancı (UHCG) devresini kullanıyor ve fotoğraflardaki istenmeyen gürültüyü azaltıyor. Bu gelişmiş tasarım, Sony'nin mobil sensörleri arasında en düşük değer olan 0,95e- gürültü seviyesine ulaşıyor. Bu sayede loş ışıkta bile daha doğal renkleri ve ayrıntıları yakalayabiliyor.

Tam Boyutta Gör LYT-818, bir sahnenin çok parlak ve çok karanlık alanlarındaki ayrıntıları yakalamaya yardımcı olan yeni bir HDR (Yüksek Dinamik Aralık) teknolojisi kullanıyor. Bunu, tek bir çekim yaparak ve ışığı ve gölgeleri dengelemek için üç farklı ayarda işleyerek gerçekleştiriyor. Bu yöntem, yüksek kontrastlı sahnelerde parlak noktalar veya karanlık bölgeler gibi sorunları azaltarak etkileyici bir 86dB aralık sunuyor. Sensör ayrıca, daha az güç tüketiyor ve bu sayede HDR'nin telefon ekranınızda canlı önizlemeler sırasında bile sürekli çalışmasını sağlıyor.

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LYT-818 sensörünün diğer özellikleri arasında 1,22 µm piksel boyutu, Quad Bayer Kodlama renk filtresi ve 4K/2K çözünürlükte 120 fps kayıt bulunuyor. Sensörün seri üretiminin bu ayın ortasında başladığı belirtiliyor.

Vivo'nun yaklaşan Vivo X200 Pro serisi, bu sensörü kullanan ilk akıllı telefonlar olabilir. 1/1.28 inç boyutundaki bu sensör, Vivo X100 Pro'da kullanılan 1 inçlik Sony IMX989 sensörünün yerini alacak.

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