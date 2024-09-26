Sony, yeni kamera sensörü Lytia LYT-818'i tanıttı: Düşük ışıkta yüksek performans

Sony Lytia LYT-818 özellikleri
LYT-818, düşük ışık koşullarındaki resimleri çok daha net hale getiren bir teknoloji kullanıyor. Işığı daha etkili bir şekilde elektrik sinyaline dönüştürmek için Ultra Yüksek Dönüşüm Kazancı (UHCG) devresini kullanıyor ve fotoğraflardaki istenmeyen gürültüyü azaltıyor. Bu gelişmiş tasarım, Sony'nin mobil sensörleri arasında en düşük değer olan 0,95e- gürültü seviyesine ulaşıyor. Bu sayede loş ışıkta bile daha doğal renkleri ve ayrıntıları yakalayabiliyor.
LYT-818 sensörünün diğer özellikleri arasında 1,22 µm piksel boyutu, Quad Bayer Kodlama renk filtresi ve 4K/2K çözünürlükte 120 fps kayıt bulunuyor. Sensörün seri üretiminin bu ayın ortasında başladığı belirtiliyor.
Vivo'nun yaklaşan Vivo X200 Pro serisi, bu sensörü kullanan ilk akıllı telefonlar olabilir. 1/1.28 inç boyutundaki bu sensör, Vivo X100 Pro'da kullanılan 1 inçlik Sony IMX989 sensörünün yerini alacak.Kaynakça https://www.sony-semicon.com/en/info/2024/2024092501.html https://www.gizmochina.com/2024/09/26/sony-lytia-lyt-818-announce/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu