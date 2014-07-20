Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

E-mürekkep ekranlı InkCase Plus kılıf projesi gerekli bağışı elde etti

4 yıl
355
1
6
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
E-mürekkep ekranlı InkCase Plus kılıf projesi gerekli bağışı elde etti

Siyah beyaz renk tonlarına sahip olan ve LCD ekranlara göre çok daha az enerji harcayan e-mürekkep ekranlar gözleri yormadığı için genelde e-kitap okuyucularda kullanılmaktaydı. Ancak yavaş yavaş mobil cihaz pazarında da kendisine yer bulmaya başladı. 

İkinci bir e-mürekkep ekrana yer veren Yota Phone akıllı telefon serisinin ardından e-mürekkep ekranlı InkCase Plus projesi de Kickstarter üzerinde gerekli bağışı toplamayı başardı. 

Projeyi hazırlayanlar bir kullanıcının günde ortalama 110 kez akıllı telefonuna farklı amaçlar için baktığını ve bunun da pil ömrünü olumsuz etkilediğini tespit etmiş. InkCase Plus akıllı telefon kılıfı ise e-mürekkep ekranıyla kullanıcının telefonu kullanmadan bildirimleri görebilme ve etkileşime geçebilme imkanı sunuyor.

InkCase Plus kılıfı Android telefonlar ile uyumlu ve e-mürekkep ekran kılıftan ayrılabiliyor. Akıllı telefon ile Bluetooth 4.0 üzerinden bağlanan ekran aslında bir akıllı saat görevi görüyor. Gelen bildirimleri ve SMS'leri gösteriyor, gelen çağrılara cevap vermenizi sağlıyor. Uyumlu uygulamalar ile e-kitap okuyabiliyor, albümlere bakabiliyor, müziği kontrol edebiliyor, hava durumunu görüntüleyebiliyorsunuz.

InkCase Plus dahili bataryası ile 19 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Yazılım geliştirme aracı sayesinde akıllı telefonunuza çok ihtiyaç duymadan bir çok temel işlevi kılıf üzerinden gerçekleştirebileceksiniz. Ekranın kontrolleri ise alt kısımdaki fiziksel butonlar yardımıyla oluyor. 

Gerekli bağışı ikiye katlayan InkCase Plus, Ekim ayı itibariyle 80$ ve üzeri bağış yapan destekçilere gönderime başlayacak. Piyasaya ise Kasım ayında sürülecek. 

https://www.kickstarter.com/projects/378232716/inkcase-plus-e-ink-screen-for-android-phone Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
uA006 4 yıl en beğenilen
Akıllı telefon ile Bluetooth 4.0 üzerinden bağlanan ekran aslında bir akıllı saat görevi görüyor. Gelen bildirimleri ve SMS'leri gösteriyor, gelen çağrılara cevap vermenizi sağlıyor. Uyumlu uygulamalar ile e-kitap okuyabiliyor, albümlere bakabiliyor, müziği kontrol edebiliyor, hava durumunu görüntüleyebiliyorsunuz.


geriye ne kaldı? direk e-ink ekranlı telefon yapsalarmış.
Akıllı telefon ile Bluetooth 4.0 üzerinden bağlanan ekran aslında bir akıllı saat görevi görüyor. Gelen bildirimleri ve SMS'leri gösteriyor, gelen çağrılara...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
telefon ekranını mürekkep ekrana çeviren bir ösellik yapsalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 4 yıl
Kılıf kalın değil mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 4 yıl
bluetooth en fazla sarj yiyenlerden birisi zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HardShock 4 yıl
Bluetooth dediğimiz teknoloji hiç şarj yemiyor gibi konuşmuşlar. Kitap okumayı seven bir birey gözleri yorulmasın diye alabilir. Ama hiç bir zaman şarjın daha uzun gideceğine inanasım gelmiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uA006 4 yıl en beğenilen
Akıllı telefon ile Bluetooth 4.0 üzerinden bağlanan ekran aslında bir akıllı saat görevi görüyor. Gelen bildirimleri ve SMS'leri gösteriyor, gelen çağrılara cevap vermenizi sağlıyor. Uyumlu uygulamalar ile e-kitap okuyabiliyor, albümlere bakabiliyor, müziği kontrol edebiliyor, hava durumunu görüntüleyebiliyorsunuz.


geriye ne kaldı? direk e-ink ekranlı telefon yapsalarmış.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 4 yıl uA006
uA006

geriye ne kaldı? direk e-ink ekranlı telefon yapsalarmış.

Hocam asıl amaç enerji tasarrufu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: İstanbul'a yeni Apple Store, IOS8 Özel Klavyeler, Samsung Apple İçin Üretim Yapacak ve Dahası... 4 yıl Taşınabilir aptX Destekli Vestel Desibel K500 Bu Videoda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim