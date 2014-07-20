E-mürekkep ekranlı InkCase Plus kılıf projesi gerekli bağışı elde etti





Siyah beyaz renk tonlarına sahip olan ve LCD ekranlara göre çok daha az enerji harcayan e-mürekkep ekranlar gözleri yormadığı için genelde e-kitap okuyucularda kullanılmaktaydı. Ancak yavaş yavaş mobil cihaz pazarında da kendisine yer bulmaya başladı.





İkinci bir e-mürekkep ekrana yer veren Yota Phone akıllı telefon serisinin ardından e-mürekkep ekranlı InkCase Plus projesi de Kickstarter üzerinde gerekli bağışı toplamayı başardı.





Projeyi hazırlayanlar bir kullanıcının günde ortalama 110 kez akıllı telefonuna farklı amaçlar için baktığını ve bunun da pil ömrünü olumsuz etkilediğini tespit etmiş. InkCase Plus akıllı telefon kılıfı ise e-mürekkep ekranıyla kullanıcının telefonu kullanmadan bildirimleri görebilme ve etkileşime geçebilme imkanı sunuyor.





InkCase Plus kılıfı Android telefonlar ile uyumlu ve e-mürekkep ekran kılıftan ayrılabiliyor. Akıllı telefon ile Bluetooth 4.0 üzerinden bağlanan ekran aslında bir akıllı saat görevi görüyor. Gelen bildirimleri ve SMS'leri gösteriyor, gelen çağrılara cevap vermenizi sağlıyor. Uyumlu uygulamalar ile e-kitap okuyabiliyor, albümlere bakabiliyor, müziği kontrol edebiliyor, hava durumunu görüntüleyebiliyorsunuz.





InkCase Plus dahili bataryası ile 19 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Yazılım geliştirme aracı sayesinde akıllı telefonunuza çok ihtiyaç duymadan bir çok temel işlevi kılıf üzerinden gerçekleştirebileceksiniz. Ekranın kontrolleri ise alt kısımdaki fiziksel butonlar yardımıyla oluyor.





Gerekli bağışı ikiye katlayan InkCase Plus, Ekim ayı itibariyle 80$ ve üzeri bağış yapan destekçilere gönderime başlayacak. Piyasaya ise Kasım ayında sürülecek.

https://www.kickstarter.com/projects/378232716/inkcase-plus-e-ink-screen-for-android-phone