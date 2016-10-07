En güçlü oyuncu sistemine Coca-Cola imzası

Oyuncu donanımları pazarına olan ilginin yükselmesi farklı projelerin ve ortaklıkların ortaya çıkmasına imkan tanıyor. Güçlü sistemler için HP ve Razer ortaklıkları ile gündeme gelen PC üreticisi Maingear, bu kez çok farklı bir projeye girişiyor.

1of One

1of One adındaki proje, dünya çapındaki markalarla ortaklık kurarak tamamen özelleştirilmiş bilgisayar sistemleri geliştirmeyi amaçlıyor. Projenin ilk meyvesi de Maingear Rush 1ofOne Coke Esports şeklinde uzunca adı olan bir bilgisayar.

Maingear Rush 1ofOne Coke Esports, meşrubat dolabı tasarımına sahip en güçlü oyuncu sistemlerinden birisine imza atıyor. Çok ilginç bir dış görünüşe sahip olan bilgisayarın içerisinde de bildiğimiz kola şişesinden esinlenen bir rezervuar mevcut.

EVGA X99 Micro 2 anakart üzerinde şekillenen ve 10 çekirdekli Intel i7-6950X işlemcisinin güç verdiği kasa içerisinde iki adet Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartı yer alıyor. Kola şişesi tasarımlı rezervuarın yanında Maingear’ın ödüllü ve ince işçilik gerektiren Crystal Hardline sıvı soğutma sistemine de yer verilmiş. Ayrıca HyperX Fury 16GB DDR4-2666 RAM ve Samsung 950 Pro 512GB M.2 NVMe SSD ile sistem desteklenmiş.

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Maingear Rush 1ofOne Coke Esports sistemi sadece bir adet üretildi ve son kullanıcıya satışı olmayacak. Sadece konfigürasyon olarak tüketiciler Maingear’ın sitesinden seçim yapabiliyor. Bundan sonraki tüm 1ofOne projelerinin tek ürün üzerinden yürüyeceği ifade ediliyor.