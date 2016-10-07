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En güçlü oyuncu sistemine Coca-Cola imzası

Zaman zaman oyuncu donanımları pazarında ilginç projelere imza atıldığını görüyoruz. Maingear ve Coca-Cola farklı bir tasarım için bir araya geliyor ancak sadece bir tane.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu donanımları pazarına olan ilginin yükselmesi farklı projelerin ve ortaklıkların ortaya çıkmasına imkan tanıyor. Güçlü sistemler için HP ve Razer ortaklıkları ile gündeme gelen PC üreticisi Maingear, bu kez çok farklı bir projeye girişiyor.

1of One

1of One adındaki proje, dünya çapındaki markalarla ortaklık kurarak tamamen özelleştirilmiş bilgisayar sistemleri geliştirmeyi amaçlıyor. Projenin ilk meyvesi de Maingear Rush 1ofOne Coke Esports şeklinde uzunca adı olan bir bilgisayar.

Maingear Rush 1ofOne Coke Esports, meşrubat dolabı tasarımına sahip en güçlü oyuncu sistemlerinden birisine imza atıyor. Çok ilginç bir dış görünüşe sahip olan bilgisayarın içerisinde de bildiğimiz kola şişesinden esinlenen bir rezervuar mevcut.

EVGA X99 Micro 2 anakart üzerinde şekillenen ve 10 çekirdekli Intel i7-6950X işlemcisinin güç verdiği kasa içerisinde iki adet Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartı yer alıyor. Kola şişesi tasarımlı rezervuarın yanında Maingear’ın ödüllü ve ince işçilik gerektiren Crystal Hardline sıvı soğutma sistemine de yer verilmiş. Ayrıca HyperX Fury 16GB DDR4-2666 RAM ve Samsung 950 Pro 512GB M.2 NVMe SSD ile sistem desteklenmiş.

Ayrıca Bkz. "Yeni MacBook modelleri için 27 Ekim sesleri"

Maingear Rush 1ofOne Coke Esports sistemi sadece bir adet üretildi ve son kullanıcıya satışı olmayacak. Sadece konfigürasyon olarak tüketiciler Maingear’ın sitesinden seçim yapabiliyor. Bundan sonraki tüm 1ofOne projelerinin tek ürün üzerinden yürüyeceği ifade ediliyor. 

 

http://www.tomsguide.com/us/maingear-rush-coca-cola-esports,news-23615.html Yorum Yaz
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selahattın ısık 3 yıl en beğenilen
Kasadan bocek fare vs cikmaz degil mi..
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crazy585858 3 yıl BRNSpawn
BRNSpawn
Vay be EVGA anakart üretiyormuş.

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kucukyenici 3 yıl
Cihazı bozmak için minik bir nane şekeri yeterli!
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1 Avatar
byhkmt 3 yıl
olm sponsor olacaklarını bilsem kasa yerine coca cola dolabı bile kullanabilirim :)
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kucukyenici 3 yıl
Cihazı bozmak için minik bir nane şekeri yeterli!
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mehmet4428 3 yıl
Kolaylamı soğutuyorlar.
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Firaristt 3 yıl
Çok daha güçlüleri var, hatta şirket vs. Sponsor olmadığı halde... Titan X nerede kaldı? Çift 6950X nerde kaldı? Cigoloyt Cigoloyt ram, cogohertz cogohertz frekanslar nerede kaldı?
1 Yanıt Yanıtla +2
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HeavyClocker 3 yıl Firaristt
Firaristt
Çok daha güçlüleri var, hatta şirket vs. Sponsor olmadığı halde... Titan X nerede kaldı? Çift 6950X nerde kaldı? Cigoloyt Cigoloyt ram, cogohertz cogohertz frekanslar nerede kaldı?

Daha güçlüleri bireysel sistemlerde bile var
Ancak çift 6950x'in nerede kaldığını ben söyleyeyim. 6950x çoklu işlemci yapılandırması desteklenmiyor. Ancak Xeon kullanılabilirdi
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huseyincarnege 3 yıl
la küçükte mini dolap koysalardı içine pepsi koyardık :)
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V4LKyR 3 yıl
En güçlü oyuncu sistemi? :)
En güçlü bu değil.
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Infinitum 3 yıl
Vay be benim de küçük Red Bull dolabından kasa yapma fikrim vardı. İlham açısından iyi oldu :)
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BRNSpawn 3 yıl
Vay be EVGA anakart üretiyormuş.
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crazy585858 3 yıl BRNSpawn
BRNSpawn
Vay be EVGA anakart üretiyormuş.

.............
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selahattın ısık 3 yıl BRNSpawn
Bu forumda saka amacli dahi olsa yazilmamasi gereken bir cumle...
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kadirirdem 3 yıl
hmm değişik olmuşç
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beautifullwinners 3 yıl
"Sarı kola" olsa daha hoş olurmuş
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