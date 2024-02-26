Coca-Cola ile Pepsi arasındaki savaşı konu alan film geliyor: Cola Wars

Filmin senaryosunu Acapulco dizisiyle tanınan Jason Shuman ve Arabalar 3'ün senaristi Ben Queen yazacak. Bu arada Shuman'ın Pepsi fanatiği olduğunu, Queen'in ise Coca-Cola'yı tercih ettiğini belirtelim. Henüz geliştirme aşamasında olan projenin yönetmeni ve oyuncu kadrosuyla ilgili bilgiler açıklanmadı.
Cola Wars'un konusu
Film, Pepsi'nin Coca-Cola'nın dünyanın en iyi kolası olma konusundaki asırlık saltanatına meydan okuma girişiminin gerçek hikayesini anlatacak. Görünüşe bakılırsa Cola Wars, popüler kültür üzerinde önemli bir etkisi olan ürünlerin perde arkasını anlatan filmlerin izinden gidecek.
Filmin vizyon tarihi henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.