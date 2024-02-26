Coca-Cola ile Pepsi arasındaki savaşı konu alan film geliyor: Cola Wars

Tam Boyutta Gör Sony Pictures, 1980'lerin ortalarında popüler gazlı içecek üreticileri Pepsi ve Coca-Cola arasındaki rekabeti konu alan "Cola Wars" (Kola Savaşları) adlı filmin haklarını satın aldı. Aktarılan bilgilere göre film stüdyosu proje için 1 milyon dolar gibi bir para ödedi.

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Filmin senaryosunu Acapulco dizisiyle tanınan Jason Shuman ve Arabalar 3'ün senaristi Ben Queen yazacak. Bu arada Shuman'ın Pepsi fanatiği olduğunu, Queen'in ise Coca-Cola'yı tercih ettiğini belirtelim. Henüz geliştirme aşamasında olan projenin yönetmeni ve oyuncu kadrosuyla ilgili bilgiler açıklanmadı.

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Cola Wars'un konusu

Film, Pepsi'nin Coca-Cola'nın dünyanın en iyi kolası olma konusundaki asırlık saltanatına meydan okuma girişiminin gerçek hikayesini anlatacak. Görünüşe bakılırsa Cola Wars, popüler kültür üzerinde önemli bir etkisi olan ürünlerin perde arkasını anlatan filmlerin izinden gidecek.

Filmin vizyon tarihi henüz belli değil.

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Coca-Cola ile Pepsi arasındaki savaşı anlatan film geliyor