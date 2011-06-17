En hızlı Mac; SSD ve Core i7'li 27" iMac

En hızlı Mac hangisi ? diye sorulduğunda birçoğumuzun aklına Apple'ın üst düzey masaüstü bilgisayarı Mac Pro geliyor. Öyleydi de, ta ki Apple; 27 inçlik iMac'in SSD ve Core i7'li modelleri kullanıcılara ulaşana kadar.

Her yeni Mac'de benchmark testlerini yenileyen Macworld; geçtiğimiz ay yaptığı testlerde 27 inçlik iMac Core i5 3.1GHz, Speedmark 6.5'de bir önceki modeline göre %16'lık bir artış ile 227 puan almayı başarmış; ancak 2010 yılının ortasında güncellenen yeni 3.33GHz'lik 6 çekirdekli Xeon'lu Mac Pro'nun 263 puanlık performansının gerisinde kalmıştı. Fakat Apple'ın 256 GB'lık SSD'li 3.4GHz'lik Core i7'li 27 inçlik iMac'in (BTO- Sipariş üzerine yapılan model) son kullanıcıya ulaştırmasıyla birlikte; iMac, Mac Pro'u geçmeyi başardı.

Üstteki görselde de görebileceğiniz gibi, Macworld'ün yaptığı benchmark testinde, 27 inçlik 3.4GHz'lik Core i7 işlemcili ve SSD'li iMac (BTO) 298 puan almayı başarırken; kendi ailesinden en yakın üye 21.5 inçlik 2.7GHz'lik Core i5 işlemcili ve SSD'li iMac ise 256 puan almayı başarıyor.

Hemen aşağıda yer alan videoda ise 16GB belleğe sahip 256GB SSD'li 3.4GHz'lik Core i7 işlemcisinden gücünü alan 27 inçlik iMac'in standart uygulamaları açma hızı görülüyor. Standart uygulamalardan Front Row ve Dashboard'u seçilmemesinin nedeninin ilgili uygulamaların tam ekran çalışmasından kaynaklandığını belirtelim.

3.33GHz'lik 6 çekirdekli Xeon'lu Mac Pro, her ne kadar Speed Mark 6.5'de 263 puan ile iMac'in gerisinde kalsa da Cinebench ve Mathematica'da iMac'e üstünlük kurmayı başarıyor. Fakat iş iTunes üzerinden kodlama, iMovie ve iPhoto'da işlemler, klasör sıkıştırma ve klasöre çıkartma, dosya kopyalama gibi temel işlevlere gelindiğinde iMac, Mac Pro'a yeniden üstünlük kuruyor.

Haberimize son vermeden önce bilgisayarların fiyatlarına da kısaca değinelim. Speed Mark 6.5'de 227 puan alabilen 3.1GHz'lik Core i5'li 27 inçlik iMac (7200 devir/dk hızındaki 1TB'lık sabit diske sahip) 1999 dolar iken; işlemcinin 3.4GHz'lik Core i7'e ve depolama alanının 256GB'lık SSD'e güncellenmesiyle birlikte fiyat 2699 dolara yükseliyor. 3.33GHz'lik 6 çekirdekli Xeon işlemcili, 8GB'lık belleğe sahip Mac Pro'nun sadece kasa fiyatı ise 4074 dolar iken; monitör olarak 27 inçlik Apple LED Cinema Display'in tercih edilmesiyle birlikte bu fiyat 5073 dolara yükseliyor.

Son olarak şunu belirtmekte fayda var; geçtiğimiz ay güncellenen iMac'in aksine yaklaşık 1 senedir güncellenmeyen Mac Pro'nun ilerleyen dönemlerde gerek donanımsal anlamda gerekse de tasarım anlamında güncellenmesi bekleniyor.

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