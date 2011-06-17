Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

En hızlı Mac; SSD ve Core i7'li 27" iMac

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,8b
1
32
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
En hızlı Mac; SSD ve Core i7'li 27
Tam Boyutta Gör

En hızlı Mac hangisi ? diye sorulduğunda birçoğumuzun aklına Apple'ın üst düzey masaüstü bilgisayarı Mac Pro geliyor. Öyleydi de, ta ki Apple; 27 inçlik iMac'in SSD ve Core i7'li modelleri kullanıcılara ulaşana kadar.

Her yeni Mac'de benchmark testlerini yenileyen Macworld; geçtiğimiz ay yaptığı testlerde 27 inçlik iMac Core i5 3.1GHz, Speedmark 6.5'de bir önceki modeline göre %16'lık bir artış ile 227 puan almayı başarmış; ancak 2010 yılının ortasında güncellenen yeni 3.33GHz'lik 6 çekirdekli Xeon'lu Mac Pro'nun 263 puanlık performansının gerisinde kalmıştı. Fakat Apple'ın 256 GB'lık SSD'li 3.4GHz'lik Core i7'li 27 inçlik iMac'in (BTO- Sipariş üzerine yapılan model) son kullanıcıya ulaştırmasıyla birlikte; iMac, Mac Pro'u geçmeyi başardı.

En hızlı Mac; SSD ve Core i7'li 27
Tam Boyutta Gör

Üstteki görselde de görebileceğiniz gibi, Macworld'ün yaptığı benchmark testinde, 27 inçlik 3.4GHz'lik Core i7 işlemcili ve SSD'li iMac (BTO) 298 puan almayı başarırken; kendi ailesinden en yakın üye 21.5 inçlik 2.7GHz'lik Core i5 işlemcili ve SSD'li iMac ise 256 puan almayı başarıyor.

Hemen aşağıda yer alan videoda ise 16GB belleğe sahip 256GB SSD'li 3.4GHz'lik Core i7 işlemcisinden gücünü alan 27 inçlik iMac'in standart uygulamaları açma hızı görülüyor. Standart uygulamalardan Front Row ve Dashboard'u seçilmemesinin nedeninin ilgili uygulamaların tam ekran çalışmasından kaynaklandığını belirtelim.



3.33GHz'lik 6 çekirdekli Xeon'lu Mac Pro, her ne kadar Speed Mark 6.5'de 263 puan ile iMac'in gerisinde kalsa da Cinebench ve Mathematica'da iMac'e üstünlük kurmayı başarıyor. Fakat iş iTunes üzerinden kodlama, iMovie ve iPhoto'da işlemler, klasör sıkıştırma ve klasöre çıkartma, dosya kopyalama gibi temel işlevlere gelindiğinde iMac, Mac Pro'a yeniden üstünlük kuruyor.

Haberimize son vermeden önce bilgisayarların fiyatlarına da kısaca değinelim. Speed Mark 6.5'de 227 puan alabilen 3.1GHz'lik Core i5'li 27 inçlik iMac (7200 devir/dk hızındaki 1TB'lık sabit diske sahip) 1999 dolar iken; işlemcinin 3.4GHz'lik Core i7'e ve depolama alanının 256GB'lık SSD'e güncellenmesiyle birlikte fiyat 2699 dolara yükseliyor. 3.33GHz'lik 6 çekirdekli Xeon işlemcili, 8GB'lık belleğe sahip Mac Pro'nun sadece kasa fiyatı ise 4074 dolar iken; monitör olarak 27 inçlik Apple LED Cinema Display'in tercih edilmesiyle birlikte bu fiyat 5073 dolara yükseliyor.

Son olarak şunu belirtmekte fayda var; geçtiğimiz ay güncellenen iMac'in aksine yaklaşık 1 senedir güncellenmeyen Mac Pro'nun ilerleyen dönemlerde gerek donanımsal anlamda gerekse de tasarım anlamında güncellenmesi bekleniyor.


<a href="http://www.macworld.com/article/160469/2011/06/ultimateimac2011.html">Macworld</a> Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
honneur 8 yıl en beğenilen
Uygulama açış hızına tav oldum desem yeridir. :)
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock_Rage 8 yıl
Gene anlamsız bir karsılastırma haberi arkadasım mac proyada takın ssd oyle karsılastırın.Birinde ssd oburunde mekanik disk ile test yapıp koymuslar.Zaten hddye uygulamalarda ssdli sistem ondeyken cpu ya yuklenen islemlerde xeon onde goturmus.Buaradan anlasılıyor olay.İmac sattırmak için yapılmıs bir olay daha.İmac su ozellikeri ile mac pro nun yanına yaksalamaz.Xeon 6 cekirdekli islemci Ht ile 12 cekirdek ECC ram ikinci cpu yuvası vs vs takın mac proya ssd gorelim kim onde :D.Ben video koyayım siz bakın aradaki farka bir sey varmı?



SAYGILARLA
Gene anlamsız bir karsılastırma haberi arkadasım mac proyada takın ssd oyle karsılastırın.Birinde ssd oburunde mekanik disk ile test yapıp koymuslar.Zaten hddy...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Katmir 8 yıl
Maaşallah :) Perdeyi bile o hızla açamıyorum ben...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
ısınma sorunu bendede vardı arkadaşlar
fancontrol programını buldum fanları sürekli açık tutuyorum hiç ısınma yok
huseynacar@hotmail.com
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkarda 8 yıl
Arkadaşlar ben imac 27 inch var çok memnunum tek sorun bence çok ısınma sebebini bilen varmı acaba boş tayken bile çok ısınıyo ablamada macpro var aynı şey ondada oluyo neden acaba bilen varmı ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zombi7406 8 yıl
evet bu bilgisyarın hızı yüksek ama özelliklere bir bakın xeon işlemci kaç gb ram ve ssd disk ama şu da var mac, ergonomi ve rahatlık için hiç de iyi değil sözgelimi geçen teknosada baktım maclere akşama kadar açık kalmışlar dokununca statik elektrik çarpıyor ayrıca da sadece boşta çallışmasına rağmen fasulye pişirecek seviyede ısınmış yanında sony amd c350 işlemcili bilgisayarlar var buz gibi ve elektriklenme sıfır ben olsam sonyi alır çıkarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 8 yıl
Tek kelime ile mükemmel .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 8 yıl
aymısı benim normal hdd olan çakma macimde de oluyor
maclerde zaten bir programı daha önce açtıysanız ikinci açılış hızlı oluyor. Mesela Photoshopu ilk açtığınızda 6-7sn ikinci açışınızda 2 saniye sürüyor açılması. SSD li windowsda da aynı bunun gibi oluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arveladze011 8 yıl
i mac görece olarak mac pro ya üstünlük sağlayabilir ancak. bu makineler ağır iş ortamında deyim yerindeyse cayır cayır yanıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
youtube de bakın windows 7 de ssd var ise aynı performansı veriyor hemde genel olarak dualcore teknolojili işlemcilerle yapılmış burdaki gibi Xeon yok programa tıklamasıyla program karşınızda işin aslı senelerdir 5400 rpm'li notebooklara 7200 rpm'li dekstoplara alışmışız bunları görünce vay anasını diyesi geliyor insanın ama denk sistemle windows 7 çıldırır orası garanti zaten videolar bunu gösteriyor hemde dualcore cpu ile.
Saygılarımla...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 8 yıl
Renderda görmek isteriz sizi ........
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ama=neden 8 yıl
Mac'in büyüsüle ilgisi yok. Paneldeki sisteme katı disk eklenince Win7'de bu hızda çalışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Rock_Rage'e katılıyorum. Mac Pro da SSD 'li iken karşılaştırılsa daha mantıklı bir karşılaştırma olurdu.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr...daredevil 8 yıl
her eve bir imac olsa fene olmaz :D cidden çok güzel ekran görüntüler hız
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7760 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, mac ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Güncel: ASUS Matrix GTX580 "Kontrolsüz güç güç değildir!" video inceleme 8 yıl Sony Ericsson Xperia Arc video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim