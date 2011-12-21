En hızlı bulaşık makinesi Vestel'den: F18 Jetwash

Manisa'daki teknoloji merkezinde yeni nesil tüketici elektroniği ürünleri için ileri seviye araştırma-geliştirme çalışmaları yapan Vestel, tüm zamanların en hızlı bulaşık makinesini duyurdu. Vestel Mühendisleri tarafından Türkiye'de geliştirilen JetWash 18, bulaşıkları 18 dakika gibi rekor sürede yıkarken, 12 litre su tüketimiyle aynı zamanda yüksek tasarruf da sunuyor.

Modern binalardaki yeni mutfak tasarımlarını bütünleyecek şekilde performans ve verimliliğe ek olarak tasarımın da ön planda tutulduğu JetWash 18, IF Desing ve Plus X gibi endüstriyel tasarım dünyasının prestijli ödüllerine de sahip. A Enerji sınıfı ürünlere göre %10 daha tasarruflu olan JetWash 18, daha fonksiyonel kullanım içi 6 farklı programı bulunan makine, hassas yıkama sunan Hassas 40C, tasarruflu yıkama modu sunan 50C ve yoğun hijyen sağlayan Yoğun 65C gibi kullanım modları JetWash 18'in standart programları arasında yer alıyor.

Dış tasarımındaki iddiasına ek olarak iç tasarımı da yenilenen bulaşık makinesi, yeni eklenen sepet tasarımları sayesinde bulaşıkların daha rahat yüklenip çıkartılmasına olanak tanıyor. Hareketli rafların daha esnek kullanım sağladığı JetWash 18, LED'li program takip göstergesi, su taşıma emniyet sistemi ve rezistans koruma sistemi gibi teknolojilerle donatılan makine, güvenlik için çocuk kilidi ve başlama saatini erteleme gibi özellikler de sunuyor.

Dost Teknoloji misyonuyla hareket eden ve tüm teknolojilerinde enerji verimliliğine önem veren Vestel, bir yıllık Quantum tabletiyle birlikte sunduğu dünyanın en hızlı bulaşık makinesi olan JetWash 18, Türkiye'de KDV dahil 1195TL etiket fiyatıyla kullanıma sunuyor.