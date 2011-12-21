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En hızlı bulaşık makinesi Vestel'den: F18 Jetwash

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,7b
1
18
Diğer Ev Elektroniği
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Manisa'daki teknoloji merkezinde yeni nesil tüketici elektroniği ürünleri için ileri seviye araştırma-geliştirme çalışmaları yapan Vestel, tüm zamanların en hızlı bulaşık makinesini duyurdu. Vestel Mühendisleri tarafından Türkiye'de geliştirilen JetWash 18, bulaşıkları 18 dakika gibi rekor sürede yıkarken, 12 litre su tüketimiyle aynı zamanda yüksek tasarruf da sunuyor.
Modern binalardaki yeni mutfak tasarımlarını bütünleyecek şekilde performans ve verimliliğe ek olarak tasarımın da ön planda tutulduğu JetWash 18, IF Desing ve Plus X gibi endüstriyel tasarım dünyasının prestijli ödüllerine de sahip. A Enerji sınıfı ürünlere göre %10 daha tasarruflu olan JetWash 18, daha fonksiyonel kullanım içi 6 farklı programı bulunan makine, hassas yıkama sunan Hassas 40C, tasarruflu yıkama modu sunan 50C ve yoğun hijyen sağlayan Yoğun 65C gibi kullanım modları JetWash 18'in standart programları arasında yer alıyor.
Dış tasarımındaki iddiasına ek olarak iç tasarımı da yenilenen bulaşık makinesi, yeni eklenen sepet tasarımları sayesinde bulaşıkların daha rahat yüklenip çıkartılmasına olanak tanıyor. Hareketli rafların daha esnek kullanım sağladığı JetWash 18, LED'li program takip göstergesi, su taşıma emniyet sistemi ve rezistans koruma sistemi gibi teknolojilerle donatılan makine, güvenlik için çocuk kilidi ve başlama saatini erteleme gibi özellikler de sunuyor.
Dost Teknoloji misyonuyla hareket eden ve tüm teknolojilerinde enerji verimliliğine önem veren Vestel, bir yıllık Quantum tabletiyle birlikte sunduğu dünyanın en hızlı bulaşık makinesi olan JetWash 18,  Türkiye'de KDV dahil 1195TL etiket fiyatıyla kullanıma sunuyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
bir kaç kez vestel iyidir, yerli malıdır diyip aldık, her seferinde başımıza iş aldık.
yerliler ama vatandaşına en dandik malı vermekten, bin bir turlu sorun çıkarmaktan çok iyiler.
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Burak[Alper] 7 yıl
Hayatında teknoloji adına 15" monitörden başka birşery görmeyenlerin bulaşık makinesinin ne olduğunu bilmesini beklemek haksızlık olur.
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diemcizone 7 yıl
Vestel diyince aklıma
Aldığımız no-fros şoklayıcının motorunun bozulması ve bizden 250TL ürün onarım ücreti istenmesi sonucu soğutucunun hurdacıya satılması (Öyle dandik bi model değildi) buz dolabı kadar boyu vardı 1500TL civarı fiyat etiketi vardı, Çamaşır makinamızın defalarca kez bozulması vission modeli olması gerek hatta reklamında ata demirer'in oynadığı ve türk kası diye hitap ettiği reklamdaki çamaşır makinası. Ancak tüketici haklarına verip ürünü kabül etmiyerek ürünü değiştirttiğimiz ve gelen ürününde beyni yanıp beyninin değiştirildiği kayışının koptuğu, aldığımız 3 adet biri 72 ekran öbürleri 32 ekranlardan 72 ekran olanın sürekli olarak görüntü vermeme problemi, geç açılma problemi, 4 ayda bir sürekli olarak tuş takımının bozulması, hoperlörünün değiştirilmesi aklıma geliyor.
Arkadaşlar vestel tercih ederken lütfen bunlarıda göz önünde bulundurun bu kesinlikle marka karalama değildir ama teknoloji şans işi değildir. Ayrıca arkadaşlara bir yanda hak veriyorum, zaten sitenin heryeri reklam dolu bunun üzerine reklam yapılıyor. Bari reklamda bahsi geçen firma adam akıllı bir firma olsun.
Şuana kadar sıkıntı görmediğim markalar
Hotpoint ariston
AOC led lcd teknolojileri (Bosh yan firması)
AEG
Samsung
Asus
Msı
Ürün alırken bu firmaları tercih ediyorum artık.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Mellkor 7 yıl
Reklam reklamdir tartismayalim
ama genede makina biraz hizli diye ucak modeli ismi verilmesi garip olmus. Bence F18 Hornet gibi ozel bir ucaga ...
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bobita 7 yıl diemcizone
diemcizone

Vestel diyince aklıma
Aldığımız no-fros şoklayıcının motorunun bozulması ve bizden 250TL ürün onarım ücreti istenmesi sonucu soğutucunun hurdacıya satılması (Öyle dandik bi model değildi) buz dolabı kadar boyu vardı 1500TL civarı fiyat etiketi vardı, Çamaşır makinamızın defalarca kez bozulması vission modeli olması gerek hatta reklamında ata demirer'in oynadığı ve türk kası diye hitap ettiği reklamdaki çamaşır makinası. Ancak tüketici haklarına verip ürünü kabül etmiyerek ürünü değiştirttiğimiz ve gelen ürününde beyni yanıp beyninin değiştirildiği kayışının koptuğu, aldığımız 3 adet biri 72 ekran öbürleri 32 ekranlardan 72 ekran olanın sürekli olarak görüntü vermeme problemi, geç açılma problemi, 4 ayda bir sürekli olarak tuş takımının bozulması, hoperlörünün değiştirilmesi aklıma geliyor.
Arkadaşlar vestel tercih ederken lütfen bunlarıda göz önünde bulundurun bu kesinlikle marka karalama değildir ama teknoloji şans işi değildir. Ayrıca arkadaşlara bir yanda hak veriyorum, zaten sitenin heryeri reklam dolu bunun üzerine reklam yapılıyor. Bari reklamda bahsi geçen firma adam akıllı bir firma olsun.
Şuana kadar sıkıntı görmediğim markalar
Hotpoint ariston
AOC led lcd teknolojileri (Bosh yan firması)
AEG
Samsung
Asus
Msı
Ürün alırken bu firmaları tercih ediyorum artık.

Kesinlikle aynı fikirdeyim, Vestel'in ihracat yapıyor olması bile Türkiye için kötü imaj nedeni.
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4Crumby 7 yıl
18dakikada yikiyo da ne kadar yikiyo o ayri bi dert :D bulasigin yarisi tabakta kalir :D
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Guest-F8946C419 7 yıl
Suyu az harcasın hatta kuru temizlesin o zaman tebrik ederim işte.
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ozancn 7 yıl
elalem japonya dan ithal ediyor bu fiyata satıyor gümrük vegisi yol masrafı cart curt içinde. vestel Türkiye'de üretiyor aynı fiyata satıyor. ee ne anladım ben bu işten giderim daha kaliteli japon alırım.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar teknoloji haberi demek sadece bilgisayar ve telefon haberlerinden oluşmuyor. Bende 21 yaşında bir genç olarak bu tür haberlerle ilgilenmesemde açtım okudum bilgim oldu. Okumaktan zarar gelmez. Altus 4 programlı 500 lira A+ :D :D
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KODTECH 7 yıl
Modern tasarım demek bu yani .. Ben kutudan farklı bir yan göremedim. Öndeki 'LED' panel haricinde .. ki bunlar artık zaten olması gereken şekli fakat neden bu kadar ballandırmışlar anlamadım ...
Bu arada fotoğraf paint terkten bile beter


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Normandia_06 7 yıl
Anlaşıldı nerde milletin en nefret ettiği firma varsa donanım haberde para karşılığı reklamını yapıyor sanıyorlar ki kendilerini sevdirecekler beş para etmez hizmet ve ürünleri ile :D
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sahoron 7 yıl
Evet çok süper bir donanımhaber haberi, mükemmel alaka.
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