En hızlı bulaşık makinesi Vestel'den: F18 Jetwash

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Manisa'daki teknoloji merkezinde yeni nesil tüketici elektroniği ürünleri için ileri seviye araştırma-geliştirme çalışmaları yapan Vestel, tüm zamanların en hızlı bulaşık makinesini duyurdu. Vestel Mühendisleri tarafından Türkiye'de geliştirilen JetWash 18, bulaşıkları 18 dakika gibi rekor sürede yıkarken, 12 litre su tüketimiyle aynı zamanda yüksek tasarruf da sunuyor.
Modern binalardaki yeni mutfak tasarımlarını bütünleyecek şekilde performans ve verimliliğe ek olarak tasarımın da ön planda tutulduğu JetWash 18, IF Desing ve Plus X gibi endüstriyel tasarım dünyasının prestijli ödüllerine de sahip. A Enerji sınıfı ürünlere göre %10 daha tasarruflu olan JetWash 18, daha fonksiyonel kullanım içi 6 farklı programı bulunan makine, hassas yıkama sunan Hassas 40C, tasarruflu yıkama modu sunan 50C ve yoğun hijyen sağlayan Yoğun 65C gibi kullanım modları JetWash 18'in standart programları arasında yer alıyor.
Dış tasarımındaki iddiasına ek olarak iç tasarımı da yenilenen bulaşık makinesi, yeni eklenen sepet tasarımları sayesinde bulaşıkların daha rahat yüklenip çıkartılmasına olanak tanıyor. Hareketli rafların daha esnek kullanım sağladığı JetWash 18, LED'li program takip göstergesi, su taşıma emniyet sistemi ve rezistans koruma sistemi gibi teknolojilerle donatılan makine, güvenlik için çocuk kilidi ve başlama saatini erteleme gibi özellikler de sunuyor.
Dost Teknoloji misyonuyla hareket eden ve tüm teknolojilerinde enerji verimliliğine önem veren Vestel, bir yıllık Quantum tabletiyle birlikte sunduğu dünyanın en hızlı bulaşık makinesi olan JetWash 18, Türkiye'de KDV dahil 1195TL etiket fiyatıyla kullanıma sunuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yerliler ama vatandaşına en dandik malı vermekten, bin bir turlu sorun çıkarmaktan çok iyiler.
Aldığımız no-fros şoklayıcının motorunun bozulması ve bizden 250TL ürün onarım ücreti istenmesi sonucu soğutucunun hurdacıya satılması (Öyle dandik bi model değildi) buz dolabı kadar boyu vardı 1500TL civarı fiyat etiketi vardı, Çamaşır makinamızın defalarca kez bozulması vission modeli olması gerek hatta reklamında ata demirer'in oynadığı ve türk kası diye hitap ettiği reklamdaki çamaşır makinası. Ancak tüketici haklarına verip ürünü kabül etmiyerek ürünü değiştirttiğimiz ve gelen ürününde beyni yanıp beyninin değiştirildiği kayışının koptuğu, aldığımız 3 adet biri 72 ekran öbürleri 32 ekranlardan 72 ekran olanın sürekli olarak görüntü vermeme problemi, geç açılma problemi, 4 ayda bir sürekli olarak tuş takımının bozulması, hoperlörünün değiştirilmesi aklıma geliyor.
Arkadaşlar vestel tercih ederken lütfen bunlarıda göz önünde bulundurun bu kesinlikle marka karalama değildir ama teknoloji şans işi değildir. Ayrıca arkadaşlara bir yanda hak veriyorum, zaten sitenin heryeri reklam dolu bunun üzerine reklam yapılıyor. Bari reklamda bahsi geçen firma adam akıllı bir firma olsun.
Şuana kadar sıkıntı görmediğim markalar
Hotpoint ariston
AOC led lcd teknolojileri (Bosh yan firması)
AEG
Samsung
Asus
Msı
Ürün alırken bu firmaları tercih ediyorum artık.
Kesinlikle aynı fikirdeyim, Vestel'in ihracat yapıyor olması bile Türkiye için kötü imaj nedeni.
Bu arada fotoğraf paint terkten bile beter