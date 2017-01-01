En ince GTX 1080’li dizüstü Asus’tan geliyor

Nvidia’nın Pascal tabanlı GTX 1000 serisini mobil dünyaya sunmasıyla dizüstü bilgisayar sektöründe yeni bir dönemde başlamış oldu. Özellike GTX 1080 ekran kartı bileşenlerin kalabalığı nedeniyle dizüstü modellerine belirli bir kalınlık katıyordu. Asus ise önemli bir başarı yakalamış.

En İnce GTX 1080’li Dizüstü

Firmanın CES 2017 fuarında tanıtması beklenen yeni Asus ROG GX501 adındaki oyuncu dizüstü bilgisayarı GTX 1080 mobil ekran kartı ile birlikte geliyor. Üstelik cihazın kalınlığı sadece 16.65mm civarında. Bu da onu GTX 1080 ekran kartı taşıyan en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı haline getiriyor.

Normalde GTX 1080 ekran kartının masaüstü ve mobil sürümleri arasında çok fark yok. Bu bakımdan kalınlık da pek değişmiyor. Asus’un baskılı devre kartı tarafında nasıl bir ince işçilik yaptığı merak konusu. Ve bu işçilik performansı nasıl etkileyecek o da ayrı bir nokta.

15.6 inçlik ekranında 4K çözünürlük barındıran ROG GX501 modeli ayrıca Nvidia G-Sync destekli. Üst düzey Kaby Lake işlemcilerle donatılacak modelde 24GB’a kadar DDR4 RAM ve PCIe x4 NVMe SSD depolama seçenekleri bulunacak.

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Asus’un ROG GX501 modeli ile büyük ses getireceğine şüphe yok. Bu denli ince bir bilgisayarda bu denli güçlü bir konfigürasyon çok konuşulacağa benziyor. CES 2017 fuarı şimdiden heyecan uyandırmaya başladı.