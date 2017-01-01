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En ince GTX 1080’li dizüstü Asus’tan geliyor

Oyuncu dizüstü bilgisayarlarında kalınlık genelde dezavantaj olarak görülür. Bazı firmalar çok ince oyuncu dizüstü modeli geliştirmişti ancak Asus bu konuda bir rekora imza atıyor.
2 yıl
17,5b
1
24
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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En ince GTX 1080’li dizüstü Asus’tan geliyor

Nvidia’nın Pascal tabanlı GTX 1000 serisini mobil dünyaya sunmasıyla dizüstü bilgisayar sektöründe yeni bir dönemde başlamış oldu. Özellike GTX 1080 ekran kartı bileşenlerin kalabalığı nedeniyle dizüstü modellerine belirli bir kalınlık katıyordu. Asus ise önemli bir başarı yakalamış.

En İnce GTX 1080’li Dizüstü

Firmanın CES 2017 fuarında tanıtması beklenen yeni Asus ROG GX501 adındaki oyuncu dizüstü bilgisayarı GTX 1080 mobil ekran kartı ile birlikte geliyor. Üstelik cihazın kalınlığı sadece 16.65mm civarında. Bu da onu GTX 1080 ekran kartı taşıyan en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı haline getiriyor.

Normalde GTX 1080 ekran kartının masaüstü ve mobil sürümleri arasında çok fark yok. Bu bakımdan kalınlık da pek değişmiyor. Asus’un baskılı devre kartı tarafında nasıl bir ince işçilik yaptığı merak konusu. Ve bu işçilik performansı nasıl etkileyecek o da ayrı bir nokta.

15.6 inçlik ekranında 4K çözünürlük barındıran ROG GX501 modeli ayrıca Nvidia G-Sync destekli. Üst düzey Kaby Lake işlemcilerle donatılacak modelde 24GB’a kadar DDR4 RAM ve PCIe x4 NVMe SSD depolama seçenekleri bulunacak.

Ayrıca Bkz. "Windows 10’a oyun modu geliyor"

Asus’un ROG GX501 modeli ile büyük ses getireceğine şüphe yok. Bu denli ince bir bilgisayarda bu denli güçlü bir konfigürasyon çok konuşulacağa benziyor. CES 2017 fuarı şimdiden heyecan uyandırmaya başladı.

 

http://www.digitaltrends.com/computing/asus-rog-gx501-be-17mm-thin-with-nvidia-geforce-gtx-1080-gpu/ Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl en beğenilen
Ama vereceğimiz para destesi baya kalın olacak.
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B4ris 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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CoreXXX 2 yıl
tipi çok çirkin olmuş. o klayvenin aşağı konumlanması ile yukarda oluşan boşlukta baya bi etkinlik yapılır:)
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MxFxOx 2 yıl
klavyenin üstündeki bölüm şeffaf olmalıydı.tasarım hatası gibi duruyor.
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MxFxOx 2 yıl
1080 nin durduğu yer çok mu belli
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WarSaw 2 yıl
tasarıma bak hey Allahımya. bunu alana kusma mendilide veriyorlarmıymış
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asosyal mühendis 2 yıl
Bunu Türkiye de alabilecek babayiğitler ancak aylık geliri 100000 TL olanlardır. Bizim gibi fakirler neylesin. Asgari Ücretle geçinenler direk konuyu çarpıya basıp kapatsın veya ctrl+f4 aga.
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suslu76 2 yıl
Textleri bold yaparken biraz daha secici olunmasinda fayda var. EKran boyutu, cozunurlugu veya bilgisayar kalinligini bulmak icin zorlaniyoruz
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barbaros433 2 yıl
2.de exper
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Mephalay 2 yıl
ince oyun laptobu = şofben.
Klavyeyi yan odaya koyun isterseniz, degisen bir sey yok. O kadar isinan minik cipleri dar bir alana sokusturursaniz yapacak olacagi o. Ya hayvan gibi kalin makine olacak min 2 fanli, ya da su sogutmali bir sey yapip radyatorunu ince fakat uzun yapacaksiniz.
Ya da teknoloji cok ilerleyecek, tdp degeri cok dusuk ama guclu GPU lar gelecek ama o gun bile Desktop PC daha iyi olacak.
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skywalker06 2 yıl
Geliyorda bizdeki bu dolar kuruyla bir araba parası olur rahat
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jimhendrix 2 yıl
Teknopatin test ettiği ve islemcisi 99 dereceye dayanan bilgisayar bu sanırı
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sis651 2 yıl
Yapmak marifet değil ki? Orasının burasının frekansını düşürmeden, cihazdan helikopter sesi çıkarmadan soğutmayı ve çalıştırabiliyorlar mı? O marifet.
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