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Windows 10’a oyun modu geliyor

Microsoft’un gelecek yıl başlarında kullanıma sunacağı Windows 10 Creators Update güncellemesinde oyun severlere yönelik önemli bir yeniliğin yer alması bekleniyor.
2 yıl
5b
1
34
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10’a oyun modu geliyor

Windows 10 işletim sistemini daha iyi bir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Microsoft, oyun tarafında da önemli hamlelere hazırlanıyor. Gelecek yıl Windows 10 işletim sistemine ilgi çekici bir yenilik gelecek.

Oyun Modu

Son Windows 10 geliştirici yapılarında ortaya çıkan yeni bir dll dosyasına göre Microsoft’un yakın zamanda bir oyun modu kullanıma sunacağı tahmin ediliyor. Kullanıcılar bu moda geçtiklerinde işlemci ve grafik birimi diğer uygulamalara verdiği kaynakları azaltarak oyuna daha fazlasını ayırıyor. Böylece daha akıcı bir deneyim ortaya çıkmış oluyor.

Son dönemde Windows üzerinde çalışan Xbox One ve Xbox One ile PC arasında çapraz oyun satın alım versiyonları gibi hamlelerle Microsoft’un PC oyunculuğuna daha ciddi bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. 2017 yılında oyun modu ile bu yaklaşım devam edecek gibi görünüyor. Hatta Microsoft’un daha büyük sürprizleri de olabilir.

Ayrıca Bkz. "Huawei 140 milyon akıllı telefon sattı"

Oyun modunun ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor ancak en erken ihtimal gelecek yıl başlarında yayınlanacak olan Windows 10 Creators Update güncellemesinde bu özelliğin yer alacağı yönünde. 

 

http://www.theverge.com/2016/12/28/14101952/windows-10-game-mode-pc-gaming-update Yorum Yaz
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V2 2 yıl en beğenilen
Microsoft hep eleştirilen firma olsa da ben Windows 10'dan çok memnunum. Zaten beğensek de beğenmesek de daha iyi bir alternatif yok. MacOS denedim Windowsda yapabildiklerimin yarısını yapamadım. Linux dersen o iğrenç kullanıcı arayüzüne 1 gün bile dayanmak zor. Günün sonunda geriye bir tek Windows kalıyor.
Haberde bahsi geçen özellik önemliydi. O an için gerekli olmayan her şeyi pasifize edecekse ciddi kazanımlar sağlayabilir.
Microsoft hep eleştirilen firma olsa da ben Windows 10'dan çok memnunum. Zaten beğensek de beğenmesek de daha iyi bir alternatif yok. MacOS denedim Windowsda y...
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7 Yanıt Yanıtla +31
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murat5555 2 yıl
doğru bir düşünce başarılı bir şekilde uygulayabilirlerse hem şirket için hem de kullanıcılar için çok faydalı olur. pc oyunculuğu hala konsola ciddi bir rakip. bir çok kişi oyunlarda pc nin gücünden faydalanmak istiyor. w10 da tablet modu var neden oyun modu olmasın.
doğru bir düşünce başarılı bir şekilde uygulayabilirlerse hem şirket için hem de kullanıcılar için çok faydalı olur. pc oyunculuğu hala konsola ciddi bir rakip....
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1 Avatar
Paroksetin 2 yıl
MS güzel işler yapıyor.
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
bakalım ne olacak.
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Guest-71C700AC1 2 yıl
Bu telemetry serviceleri ben oyun oynarken sürekli veri alışverişi yapıyor onları tümden kaldırsın oyun modundan daha makbule geçecek. Foruma da konu açtım halen bir kişi cevap vermediğine göre bu serviceleri kapatma yolu yok. Oyun modu bile kapatmaz kendi casus yazılımlarını..
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Guest-71C700AC1 2 yıl
Bu telemetry serviceleri ben oyun oynarken sürekli veri alışverişi yapıyor onları tümden kaldırsın oyun modundan daha makbule geçecek. Foruma da konu açtım halen bir kişi cevap veröediğine göre bu serviceleri kapatma yolu yok. Oyun modu bile kapatmaz kendi casus yazılımlarını..
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sosisvesalam 2 yıl
Windows 10'nun arkaplanda çalışan birsürü gereksiz uygulaması var sadece oyun modunda değil tümden kapatsa daha iyi olacak.
Zamanında aynı şeyi yapan gamebooster diye program vardı.
Performans artışı çok az olur heleki kötü bir pc niz yoksa.
Pc den anlamayan arkaplanda birçok program çalıştıran kulanıcıların biraz işine yarayabilir.
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TaymekHoldem 2 yıl
boşuna 600 lira para vermedik demek iyi :D
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BARIŞ55 2 yıl TaymekHoldem
TaymekHoldem
boşuna 600 lira para vermedik demek iyi :D

600 liraya lisans aldım deme gülerim.
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X-FI 2 yıl
bana snakeoil gibi geldi.
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alemburda34 2 yıl
Normalde game booster gibi uygulamalarla zaten kendimiz bilgisayari oyun moduna sokuyorduk ama yine windows bu destegi vermesi iyi oldu. Birde bu benim gorusumdur ancak oyun bilgisayari oyun icin diger multimedia yada ofis isleri ayri bir bilgisayarda yapilmasi dusuncesindeyim cunku ne zaman 2si1 arada olsa o zmn performans ciddi dusuyor.
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asosyal mühendis 2 yıl
merakla bekliyorum bakalım. bully scholarship edition gibi çalışmayan oyunlar da var.
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frostburn 2 yıl
laptopta 32gb ram var i7 işlemci 8gb 880m ekran kartı , lüzum yok microsoft böyle şeylere ;)
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microsoft, windows 10 game mode ve
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