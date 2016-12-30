Windows 10’a oyun modu geliyor

Windows 10 işletim sistemini daha iyi bir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Microsoft, oyun tarafında da önemli hamlelere hazırlanıyor. Gelecek yıl Windows 10 işletim sistemine ilgi çekici bir yenilik gelecek.

Oyun Modu

Son Windows 10 geliştirici yapılarında ortaya çıkan yeni bir dll dosyasına göre Microsoft’un yakın zamanda bir oyun modu kullanıma sunacağı tahmin ediliyor. Kullanıcılar bu moda geçtiklerinde işlemci ve grafik birimi diğer uygulamalara verdiği kaynakları azaltarak oyuna daha fazlasını ayırıyor. Böylece daha akıcı bir deneyim ortaya çıkmış oluyor.

Son dönemde Windows üzerinde çalışan Xbox One ve Xbox One ile PC arasında çapraz oyun satın alım versiyonları gibi hamlelerle Microsoft’un PC oyunculuğuna daha ciddi bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. 2017 yılında oyun modu ile bu yaklaşım devam edecek gibi görünüyor. Hatta Microsoft’un daha büyük sürprizleri de olabilir.

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Oyun modunun ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor ancak en erken ihtimal gelecek yıl başlarında yayınlanacak olan Windows 10 Creators Update güncellemesinde bu özelliğin yer alacağı yönünde.