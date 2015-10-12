En iyisi olduğu iddia eden disk temizleme uygulaması "More Disk Space" artık ücretsiz

TaxSmart Technologies adlı geliştirici tarafından OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan More Disk Space, çok uzun bir aradan sonra yeniden ücretsiz yapıldı.

Geliştirilen özel algoritması sayesinde disk temizleme noktasında sınıfının en iyisi olduğu iddia edilen More Disk Space, sadece iki tıklama ile sistemde gereksiz yer kaplayan dosyaları bularak temizleyebiliyor ve böylece sisteme bağlı olarak ciddi boyutta yer açabiliyor. Basit bir arayüzü bulunan uygulama, ileriye dönük temizlik planlamaları da yapabiliyor.

Daha önce 15 TL'ye satılan More Disk Space, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.