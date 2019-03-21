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En ucuz Amazon Kindle, dahili bir ışıkla güncellendi

E-Ticaret devi Amazon'un kitap okumaya yönelik olarak piyasaya sürdüğü Kindle modeli güncellendi. Şirket bu en ucuz modele dahili bir ışık ekleyerek piyasaya sürdüğünü açıkladı.
2 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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En ucuz Amazon Kindle, dahili bir ışıkla güncellendi
Amazon, sadece Kindle olarak markalaştırdığı en ucuz e-kitap kouyucusu için bir güncelleme yaptığını duyurdu. Cihaz, uzun yıllardır şirketin diğer e-kitap okuyucularında standart olan bir özellik kazanıyor. En ucuz Kindle modeli artık dahili bir ışık sunacak ve cihazda yapılan tek büyük fark bu.

Eskisini değiştirmek isteyenlere seçenekler sunulacak

Bunun yanında Amazon, Kindle'ın daha rahat tutulabilmesi için bazı ince tasarım değişiklikleri yapıldığını söylüyor. Akıllıca gözükse de, modelin 2016 yılında çıkanla hemen hemen aynı olduğu sızan bilgiler arasında. Yenilenen bu Kindle modelinin ise 10 dolar farkla, 89.99 dolardan satışa sunulduğunu da belirtelim.
Cihazın 167 ppi ekranının aynı kalmış ve su geçirmezlik özelliği ise yine eklenmemiş. Ön siparişe açılan yenilenmiş Kindle'ın 10 Nisan'da kullanıcılara gönderilmeye başlayacak. Bunun yanında eskisini verip, yenisini almak isteyen kullanıcılar içinse, yüzde 25 indirim veya hediye kartı seçenekleri sunulacak.

https://www.amazon.com/dp/B07DLPWYB7 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay
Arkadaşlar hep bu tarz bir ürün almak istedim fakat fiyatları hiç makul değil. Aranızda ucuz e-okuyucu kullanan var mı?
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Usbehci 2 ay
Arkadaşlar pdfleri bu cihazların gösterebileceği formata çevirirsem ne kadar sağlıklı olur? Ben bilimsel makaleleri okumak için kullanmak istiyorum, ya bu cihazlardan ya da tablet alacağım. Bilgisayar başından okumak zor, her makaleyi çıktı almak ise ağaçların israfı demek. Deneyim edenler yardımcı olursa sevinirim.
2 Yanıt Yanıtla
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tanerss 2 ay Usbehci
eink teknolojisini barındıran bir cihaz alacaksan 12" civarı boyutunda olanlar var piyasada başka markalarda onlara bakman gerek. Bu büyük cihazlar özellikle pdf destekliyor( youtube.com/... ). Bu tip cihazlar 500-700$ aşağı değil birde üstüne vergi falan......
Küçük ekranlı olan bütün eink cihazlarda işlemci gücü düşüktür ekran yavaştır pdf okumak bu tip cihazlarda işkence'ye dönüşür. Hele birde bilimsel makale diyorsun hiç bulaşma derim.
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FatihAsl 2 ay Usbehci
bu cihazlar text okumak için güzel ama pdf için kesinlikle uzak dur. ben 6 inç kullandım. büyük pdf lerde sayfa geçişleri ızdırap, ayrıca grafikler net görünmüyor
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Akasha_Ether 2 ay
Işıklı olanını tavsiye ederim. Harika bir cihaz.
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ymhaslaman 2 ay
Bazı şeylerin çok güçlü özellikleri olmasına gerek yok. Dahiyane bir fikir, sadelikteki güzellik, kapsamlı kullanıbilirlik ve insan odaklı bir pazarlama stratejisi en iyi inovasyondur.
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