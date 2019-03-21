En ucuz Amazon Kindle, dahili bir ışıkla güncellendi

Amazon, sadece Kindle olarak markalaştırdığı en ucuz e-kitap kouyucusu için bir güncelleme yaptığını duyurdu. Cihaz, uzun yıllardır şirketin diğer e-kitap okuyucularında standart olan bir özellik kazanıyor. En ucuz Kindle modeli artık dahili bir ışık sunacak ve cihazda yapılan tek büyük fark bu.

Eskisini değiştirmek isteyenlere seçenekler sunulacak

Bunun yanında Amazon, Kindle'ın daha rahat tutulabilmesi için bazı ince tasarım değişiklikleri yapıldığını söylüyor. Akıllıca gözükse de, modelin 2016 yılında çıkanla hemen hemen aynı olduğu sızan bilgiler arasında. Yenilenen bu Kindle modelinin ise 10 dolar farkla, 89.99 dolardan satışa sunulduğunu da belirtelim.

Cihazın 167 ppi ekranının aynı kalmış ve su geçirmezlik özelliği ise yine eklenmemiş. Ön siparişe açılan yenilenmiş Kindle'ın 10 Nisan'da kullanıcılara gönderilmeye başlayacak. Bunun yanında eskisini verip, yenisini almak isteyen kullanıcılar içinse, yüzde 25 indirim veya hediye kartı seçenekleri sunulacak.

https://www.amazon.com/dp/B07DLPWYB7