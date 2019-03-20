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Samsung, yüzde 1 pazar payı olan Çin'de yükselişe geçmeyi hedefliyor

Güney Koreli teknoloji devi, güçlü rakipleri nedeniyle Çin pazarında yokları oynuyor. Ancak şirketten yapılan yeni bir açıklama, Samsung'un henüz Çin pazarından umudu kesmediği yönünde.
2 ay
3,3b
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10
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon üreticisi Samsung'dan yapılan son açıklamaya göre şirketin yeni Galaxy amiral gemisi modellerinin Çin pazarında çok iyi satış grafiği yakalamış durumda. Şirket son yıllarda resmen yokları oynadığı Çin pazarındaki bu durumu artık tersine çevirmeye kararlı görünüyor.

Çin pazarında köklü değişime gittik

Samsung'un Çin'deki pazar payı, 2013'te yaklaşık yüzde 20'lerdeyken, başta Huawei olmak üzere hızla büyüyen ve teknolojinin en son trendlerine cevap vermede daha çevik olan Çinli rakipleri nedeniyle yüzde 1'in altına düştü. Samsung Mobile CEO'su DJ Koh, yıllık genel kurul toplantısında hissedarlara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Son iki yıl Çin'de zor geçti. Kuruluşumuzdan ve çalışanlara ve dağıtım kanallarına kadar her şeyi değiştirdik. Sanırım amiral gemimiz ve orta fiyatlı modellerimiz, bu iki ürün Çin pazarına çok fazla değişiklik getirecek. Pozitifim."
Samsung, küresel birim satışlarının yaklaşık beşte birine sahip dünyanın en büyük akıllı telefonu üreticisi olmaya devam ederken, geçen yıl çökmekte olan bir pazarın etkisinde kalmış ve Çin'deki cep telefonu üretim tesislerinden birini kapatmıştı. Bakalım şirket yöneticilerinin bu olumlu görüşleri, Samsung'un Çin'deki pazar payının büyümesiyle paralellik gösterecek mi hep beraber göreceğiz.

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Askaparta 2 ay en beğenilen
Vestel de Xiaomi olsa almayız bizde.
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12 Angry Men 2 ay
Çin de bu kadar düşük pazar payları olduğunu bilmiyordum.
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TearsForFears 2 ay
Xiaomi meizunun 200 dolara sattığını samsung 400 e satmaya çalışıyor. Yükselişe zor geçer ama %1 de harbi çok azmış %2 olur artık
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medyxnet 2 ay
yüzde 1 pazar payına inanamadım. Bilmiyordum bende
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gurkanse 2 ay
huawei xiaomi oppo find gibi markalar varken senin işin çok zor o bozuk telefonlarında sayın ZAMSUNG! adamlar bi s10 yaptılar,heryerinden hata çıkıyor.Ayrıca özellikle daha çabuk kırılması ve tekrar servisten ek gelir elde edebilmek için cam telefon yapıyosun.valla neresinden tutarsanız tutun ZAMSUNG almam.
devir HUAWEI devridir
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hamza5806 2 ay
Zor yükselir
Amiral gemisi telefonlarin bile yazilimi berbat ara modellerin alayi çöp nereye yükseliyorsun cinliler ne sartlarda kazandiklari parayi yedirir mi sana
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Mellkor 2 ay
Samsung yükseliş veya pazar payını artırmak istiyorsa apple gittiği yoldan gitmekten vaz geçmeli. Çinde tonla rakip var ve fiyatları uygun. 3liralık cihaza 5 der isen alan olmaz. Bak çinli markalar fiyat ve performans bakımından ne kadar makul
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TearsForFears 2 ay
Xiaomi meizunun 200 dolara sattığını samsung 400 e satmaya çalışıyor. Yükselişe zor geçer ama %1 de harbi çok azmış %2 olur artık
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Fenomenon 2 ay
samsung'un işi zor. giriş-orta segmentte çinli markalara yetişmesi imkansız.
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Askaparta 2 ay en beğenilen
Vestel de Xiaomi olsa almayız bizde.
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FreeRun 2 ay
Çinliler samsung almıyormuş demekki.
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12 Angry Men 2 ay
Çin de bu kadar düşük pazar payları olduğunu bilmiyordum.
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esmerbuyucu 2 ay 12 Angry Men
Birkaç senedir böyleler hatta Samsung Çin'den çekilecek diye haberler çıkmıştı 😄
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samsung, çin ve
5 etiket daha pazar payı akıllı telefon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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