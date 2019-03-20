Samsung, yüzde 1 pazar payı olan Çin'de yükselişe geçmeyi hedefliyor

Akıllı telefon üreticisi Samsung'dan yapılan son açıklamaya göre şirketin yeni Galaxy amiral gemisi modellerinin Çin pazarında çok iyi satış grafiği yakalamış durumda. Şirket son yıllarda resmen yokları oynadığı Çin pazarındaki bu durumu artık tersine çevirmeye kararlı görünüyor.

Çin pazarında köklü değişime gittik

Samsung'un Çin'deki pazar payı, 2013'te yaklaşık yüzde 20'lerdeyken, başta Huawei olmak üzere hızla büyüyen ve teknolojinin en son trendlerine cevap vermede daha çevik olan Çinli rakipleri nedeniyle yüzde 1'in altına düştü. Samsung Mobile CEO'su DJ Koh, yıllık genel kurul toplantısında hissedarlara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Son iki yıl Çin'de zor geçti. Kuruluşumuzdan ve çalışanlara ve dağıtım kanallarına kadar her şeyi değiştirdik. Sanırım amiral gemimiz ve orta fiyatlı modellerimiz, bu iki ürün Çin pazarına çok fazla değişiklik getirecek. Pozitifim."

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Samsung, küresel birim satışlarının yaklaşıksahip dünyanın en büyük akıllı telefonu üreticisi olmaya devam ederken, geçen yıl çökmekte olan bir pazarın etkisinde kalmış ve Çin'deki cep telefonubirini kapatmıştı. Bakalım şirket yöneticilerinin bu olumlu görüşleri, Samsung'unbüyümesiyle paralellik gösterecek mi hep beraber göreceğiz.