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Energizer, mekanizmalı ön kameraya sahip akıllı telefonlarını MWC fuarına getiriyor

Enerji depolama ürünleri ile adını duysak da Energizer akıllı telefon pazarında da başarılı işler yapıyor. Firma MWC 2019 fuarına mekanizmalı ön kameraya sahip akıllı telefonlarını getirecek.
3 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde ekran çerçevelerini ince tutmak adına mekanizmalı ön kamera sistemleri trend haline geldi. Xiaomi, Huawei, Elephone derken Energizer da MWC 2019 fuarına iki akıllı telefon getiriyor.

Energizer Ultimate U620S Pop özellikleri

Energizer Ultimate U620S Pop modeli 6.2 inçlik ekranında 2280x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Ön kameranın kızaklı olması sayesinde ekran çerçeveleri oldukça ince tasarlanmış. Böylece agresif bir ekran-kasa oranı elde edilmiş.

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MediaTek Helio P70 yonga setinden gücünü alan akıllı telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi yer alıyor. Parmak izi okuyucu yan kısımda. 3200mAh kapasiteli batarya USB Tip-C üzerinden hızlı şarj ediliyor.

Üst kısımdaki mekanizmalı modül içerisinde 16MP çözünürlüğünde ana kamera ve 2MP çözünürlüğünde de derinlik kamerası mevcut. Kamera yüz tanıma da yapabiliyor. Arka kısımda ise 16MP+5MP+2MP şeklinde üçlü kamera kombinasyonuna yer verilmiş.

Energizer Ultimate U630S Pop özellikleri

Giriş seviyesindeki telefonda 6.3 inçlik 1440x720 piksel çözünürlük yer alıyor. Kamera modülü yine 16MP çözünürlüğünde ana kamera ve 2MP çözünürlüğünde de derinlik kamerası barındırıyor. Arka kısımda ise yine aynı kombinasyon mevcut.

Helio P22 yonga setinden gücünü alan akıllı telefonda 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi yer alıyor. 3500mAh kapasiteli batarya USB Tip-C ile hızlı şarj olabiliyor.

Telefonların fiyatları fuarda belli olacak. Ayrıca çentikli ekrana sahip 3 giriş seviyesi Energizer akıllı telefon daha fuarda görücüye çıkacak.

 

https://www.slashgear.com/energizer-phones-with-popup-selfie-cameras-coming-at-mwc-2019-31564238/ Yorum Yaz
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intel7mix 3 ay
Mediatek görünce çıkarmasaydı dedim ve beğenmedim.
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csh 3 ay
Ekranin alt kisminda bayagi bir siyah bos bir alan var, bir kisi de cikip demiyor mu "o kadar atraksiyona gerek yok, ustteki kamerayi o siyah alana koyabilirlerdi" diye?
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huseyincarnege 3 ay
DURACELL den telefon bekliyorum ben
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sreylare 3 ay
Sıradaki araklanacak, pardon trend olacak şey bu galiba. Fikri sevdim.
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anekos 3 ay
tasarımcı olsaydım bu açılır kamera olayında maliyeti çok olmazsa, ön kamera açılınca öne arka kamera açılınca arakaya döner şekilde ayarlar ve bu işe noktayı koyardım. (NOT: iki kamerayla olay çözülmüş olur ve ön ve arkadan neredeyse aynı kalitede olurdu.)
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oguzhan diric 3 ay anekos
O dediğiniz tasarım honor 7i modelinde yapıldı zaten.
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renega 3 ay
yahu çift ekran daha mantıklı hem en kral sensörle selfi çekebiliyoruz hem bekleme modunda harika animasyonları var. bunun gibi berbat tasarımdan iyidir
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