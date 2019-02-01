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Bulut ve abonelik bölümü Microsoft’u uçurdu

Geçen yıl son çeyrek Microsoft açısından verimli geçti. Surface modellerinin satışını arttıran firma ayrıca bulut ve abonelik bölümlerinde de önemli yükselişler yaşadı.
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Ekrem71
Haber Editörü
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Donanım pazarında ağırlığını arttırmak isteyen Microsoft diğer taraftan yazılım tarafında da önemli işler yapıyor. Windows işletim sistemini bir hizmet haline getirmesine rağmen gelir kaybı yaşamayan firma diğer bölümleriyle uçuşa geçti.

Bulut sektöründe zirveye oynuyor

Açıklanan rakamlara göre geçen yılın son çeyreğinde 32.4 milyar dolar gelir elde eden firma yüzde 12 civarında bir artış yaşadı. Faaliyet karı ise 10.2 milyar dolar ile yine yüzde 15 civarında bir artış gösterdi.

Ayrıca Bkz. "AMD çeyrek bazda düştü yıl bazında yükseldi"

Microsoft’un bulut hizmetleri yüzde 20 artışla 9.4 milyar dolar gelire ulaştı. Azure platformu ise gelirlerde yüzde 76 büyüdü. Bulut altyapısı pazarında Amazon’u zorlayan bir iki firmadan birisinin Microsoft olduğu ifade ediliyor.

Surface tarafında da yüzler gülüyor. Yıl bazında yüzde 39 artış yaşayan donanım bölümü 1.86 milyar dolar gelir elde etti. Bir dönem bir milyar dolar zarar yazan Surface bölümünün başarısı ve Microsoft’un ısrarı takdire değer.

Abonelik tarafında Office 365 hizmeti yüzde 34 gelir artışı yaşadı. LinkedIn de yüzde 29 civarında bir artış gösterdi. Xbox Live abone sayısının da yüzde 10 artarak 64 milyona ulaştığı ifade ediliyor.

 

https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2019-Q2/press-release-webcast Yorum Yaz
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intel7mix 3 ay
Zaten devir abonelik devri.
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redoano 3 ay
Microsoft icin surface, windows phone satislari falan cerez isler. Microsoft olmasa IT dunyasi cok cok gerilerde olurdu. Azure ve exchange online gibi o365 paketiyle sunulan urunlerle Microsoft yillar once exchange server ile oldugu gibi piyasanin lideri, hatta galiba daha daha hakim piyasaya. On-premises sistemlere gerek duyulmadigi icin ilerleyen yillarda çok daha fazla sirket Azure ve O365 altyapisina tamamen gececektir. Bu gidisle on-premise kullanan sadece basta Rusya, Kore gibi ulkeler olmak uzere buyuk sirketlerin HR departmanlari kalacak uzun vadede.
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mgokhanozen 3 ay
OneDrive senkronizasyonu mükemmel. Çok hızlı bir şekilde senkronize oluyor ve iPhone, Mac için de uygulama desteği de var. Microsoft'tan çok haz etmem ama bu işi çok iyi kotarıyorlar.
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esmerbuyucu 3 ay
Türkiye'ye Surface getirsinler.
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Elsa 3 ay esmerbuyucu
Resmi olarak gelirse güzel olur ancak şimdilik amazon.com'dan alabilirsiniz
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dede17 3 ay
Noldu beyfendiler BİTCOİN reklamı yapmıyorsunuz milletin kanına girdiniz cebinize 3 kuruş koydular diye ses yokk noldu donanimhaber
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yorumculuklar 3 ay
Çoğu firmanın Windows tekelinden kurtulup veya yeni gelen firmaların lisans işleriyle boğuşmak istememesi sebebiyle Linux bir yükselişe geçti zaten. Oyun tarafında bile Valve'ın yaptıkları ortada. Bu yatırımlar ile işletim sistemine lisans + para ödeme işi endüstride takılı kaldı son kullanıcıya işlemez artık. Azure servisinin kullanımı kolay güzel arayüzü ve eğitimleri de bence bulutta güçlü bir el. Şahsen Google Cloud'dan daha kullanışlı buluyorum.
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TheShadow 3 ay
Surface markasını piyasaya yavaş yavaş işlediler. Şimdi sıra adam akıllı ve win32 uygulamalarını çalıştırabilecek bir Surface Phone üretmekte.
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Elsa 3 ay TheShadow
Windows Phone'un Qualcomm ile ortak geliştirilen ARM üzerinde native Windows 10 uğruna öldürüldüğünü düşünüyorum. Windows 10'un x86_64 versiyonunu çalıştıran bir telefon çok yakında görebiliriz
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smart1978 3 ay
Bircok ulkede resmi olarak Surface ailesi satislari yoktur :/ O da olsa daha da ucar ...
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