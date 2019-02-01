Bulut ve abonelik bölümü Microsoft’u uçurdu

Donanım pazarında ağırlığını arttırmak isteyen Microsoft diğer taraftan yazılım tarafında da önemli işler yapıyor. Windows işletim sistemini bir hizmet haline getirmesine rağmen gelir kaybı yaşamayan firma diğer bölümleriyle uçuşa geçti.

Bulut sektöründe zirveye oynuyor

Açıklanan rakamlara göre geçen yılın son çeyreğinde 32.4 milyar dolar gelir elde eden firma yüzde 12 civarında bir artış yaşadı. Faaliyet karı ise 10.2 milyar dolar ile yine yüzde 15 civarında bir artış gösterdi.

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Microsoft’un bulut hizmetleri yüzde 20 artışla 9.4 milyar dolar gelire ulaştı. Azure platformu ise gelirlerde yüzde 76 büyüdü. Bulut altyapısı pazarında Amazon’u zorlayan bir iki firmadan birisinin Microsoft olduğu ifade ediliyor.

Surface tarafında da yüzler gülüyor. Yıl bazında yüzde 39 artış yaşayan donanım bölümü 1.86 milyar dolar gelir elde etti. Bir dönem bir milyar dolar zarar yazan Surface bölümünün başarısı ve Microsoft’un ısrarı takdire değer.

Abonelik tarafında Office 365 hizmeti yüzde 34 gelir artışı yaşadı. LinkedIn de yüzde 29 civarında bir artış gösterdi. Xbox Live abone sayısının da yüzde 10 artarak 64 milyona ulaştığı ifade ediliyor.