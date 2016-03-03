Energizer şarjlı pillerinde geri dönüştürülmüş materyaller kullanacak

Kısa bir süre önce tek kullanımlık pillerinde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanacağını açıklayarak ilgi uyandıran Energizer, o dönemde gündeme gelen şarjlı pillerin neden bu kapsam dışında bırakıldığı sorusuna yeni bir adım ile yanıt verdi.

Buna göre AA ve AAA tip şarj edilebilir pillerin üretiminde eski pillerden alınmış materyaller kullanılacak. Bu malzemelerin %4’lük kısmı elektrikli araçlardan çıkarılmış batarya ünitelerinden elde edilecekmiş. Yani kısa bir süre önce otomobillere güç veren dev bataryalar yeniden işlevsel hale getirilerek oyuncak arabalara güç vermeye başlayacak.

Energizer’ın asıl amacı ise 2025 yılına gelindiğinde üretim sürecinde geri kazanılmış materyal kullanımını %40 seviyesine çıkarmak. Tabi bu durumun değer kazanması adına öncelikli olarak pillerin tehlikeli bir atık olduğu bilincinin uyandırılması ve pillerin bu odakta toplanması ciddi önem taşımaktadır.