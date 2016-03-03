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Energizer şarjlı pillerinde geri dönüştürülmüş materyaller kullanacak

ABD’li pil üreticisi Energizer, çevreci bir anlayışla üretim sürecini değiştirmeye devam ediyor. Şirketin yeni planı şarjlı pillerini geri dönüştürülmüş materyaller kullanarak üretmek.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Kısa bir süre önce tek kullanımlık pillerinde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanacağını açıklayarak ilgi uyandıran Energizer, o dönemde gündeme gelen şarjlı pillerin neden bu kapsam dışında bırakıldığı sorusuna yeni bir adım ile yanıt verdi.

Buna göre AA ve AAA tip şarj edilebilir pillerin üretiminde eski pillerden alınmış materyaller kullanılacak. Bu malzemelerin %4’lük kısmı elektrikli araçlardan çıkarılmış batarya ünitelerinden elde edilecekmiş. Yani kısa bir süre önce otomobillere güç veren dev bataryalar yeniden işlevsel hale getirilerek oyuncak arabalara güç vermeye başlayacak.

Energizer’ın asıl amacı ise 2025 yılına gelindiğinde üretim sürecinde geri kazanılmış materyal kullanımını %40 seviyesine çıkarmak. Tabi bu durumun değer kazanması adına öncelikli olarak pillerin tehlikeli bir atık olduğu bilincinin uyandırılması ve pillerin bu odakta toplanması ciddi önem taşımaktadır.


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kadirirdem 3 yıl
oldukça güzel olur ama kayna göremedim...
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VulonViing 3 yıl
Çok doğru bir atılım. Bu sayede maliyet düşük olur ve kirlilik olmaz. Hem satıcı kazanır, hem tüketici.
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Colombos 3 yıl
Kaynak neresi?
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DemirAtlı 3 yıl
o piller zaten fake kontrolcülerle şarj tutamaz hale getiriliyor insanların çöpe attıkları piller aslında tam anlamıyla bitik veya ölü piller değil alayı sahtekar üçkağıtçı bunların. Geri dönüştürülebilir dedikleri şeyde insanları tokatlamalarına uydurulmuş kılıf sadece.
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Logic_Man 3 yıl DemirAtlı
DemirAtlı

o piller zaten fake kontrolcülerle şarj tutamaz hale getiriliyor insanların çöpe attıkları piller aslında tam anlamıyla bitik veya ölü piller değil alayı sahtekar üçkağıtçı bunların. Geri dönüştürülebilir dedikleri şeyde insanları tokatlamalarına uydurulmuş kılıf sadece.

Fake kontrolcü olayını ilk defa duydum. Kontrolcü devresi benim bildiğim lityum pillerde var. Ni-Mh piller için kontrolcüyü ilk defa sizden duydum. Bu bilgiyi nereden aldınız, kaynak?
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