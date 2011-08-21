Energizer'dan Apple kullanıcıları için çok fonksiyonlu şarj istasyonu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Pil üreticisi Energizer, Apple ürünlerine sahip olan ve sık seyahat etmekten hoşlanan kullanıcılar için geliştirdiği yeni şarj istasyonunu duyurdu. iSurge Charging Station olarak isimlendirilen çok fonksiyonlu yeni cihaz, entegre aşırı gerilim koruma özelliği ile geliyor ve üzerinde üç adet AC çıkışı ile birlikte iki adet USB portu ve iPod-iPhone için bir adet şarj istasyonunu bulunuyor.
Aynı zamanda kendi gece lambasını da içeren istasyon, kullanım güç ortamlara uyum sağlayabilmek adına döndürülebilir elektrik fişine sahip. Standart AC kullanan ve AC, USN ve iOS istasyonunu birlikte kullandırabilen Energizer iSurge Travel Charging şarj istasyonunun yurt dışında Ekim ayında satışa sunulacağı belirtilirken, son kullanıcı fiyatı ise 60 dolar olacak.
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şunu görüyonmu sen şunu :D:D bunu alabilirsin :D bak bu farklı bi elma :D:D
Adam amacına ulaşmış beyler hala yazıyorsunuz
Çünkü hem iPad hem de iPhone, zaten laptop'un USB girişinden şarjedilebilir.
ama birkac urun birden sarj edebiliyor olman guzel, laptopta kactane usb girisi var? birkactane apple urunu olan biri icin iyi bir urun bence birde bu acidan bakmak lazim...
apple çok darılmış, çok üzülmüş sana
ne olurr alll bak apple batar sonraa