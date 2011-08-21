Energizer'dan Apple kullanıcıları için çok fonksiyonlu şarj istasyonu

Pil üreticisi Energizer, Apple ürünlerine sahip olan ve sık seyahat etmekten hoşlanan kullanıcılar için geliştirdiği yeni şarj istasyonunu duyurdu. iSurge Charging Station olarak isimlendirilen çok fonksiyonlu yeni cihaz, entegre aşırı gerilim koruma özelliği ile geliyor ve üzerinde üç adet AC çıkışı ile birlikte iki adet USB portu ve iPod-iPhone için bir adet şarj istasyonunu bulunuyor.





Aynı zamanda kendi gece lambasını da içeren istasyon, kullanım güç ortamlara uyum sağlayabilmek adına döndürülebilir elektrik fişine sahip. Standart AC kullanan ve AC, USN ve iOS istasyonunu birlikte kullandırabilen Energizer iSurge Travel Charging şarj istasyonunun yurt dışında Ekim ayında satışa sunulacağı belirtilirken, son kullanıcı fiyatı ise 60 dolar olacak.