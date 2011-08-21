Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Energizer'dan Apple kullanıcıları için çok fonksiyonlu şarj istasyonu

7 yıl
10,1b
1
29
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pil üreticisi Energizer, Apple ürünlerine sahip olan ve sık seyahat etmekten hoşlanan kullanıcılar için geliştirdiği yeni şarj istasyonunu duyurdu. iSurge Charging Station olarak isimlendirilen çok fonksiyonlu yeni cihaz, entegre aşırı gerilim koruma özelliği ile geliyor ve üzerinde üç adet AC çıkışı ile birlikte iki adet USB portu ve iPod-iPhone için bir adet şarj istasyonunu bulunuyor.

Aynı zamanda kendi gece lambasını da içeren istasyon, kullanım güç ortamlara uyum sağlayabilmek adına döndürülebilir elektrik fişine sahip. Standart AC kullanan ve AC, USN ve iOS istasyonunu birlikte kullandırabilen Energizer iSurge Travel Charging şarj istasyonunun yurt dışında Ekim ayında satışa sunulacağı belirtilirken, son kullanıcı fiyatı ise 60 dolar olacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
keşke apple dışında markalar için de böyle ürünler çıksa..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dost1984 7 yıl
apple bence cok kalıteli android vs diger kullanıcılar neden laf atıyor herseferinde bilmiyorum.. eşimde android cihaz var peş para etmez. allah razı olsun ios den bütün isteklerime cevap veriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canberx 7 yıl
e1ektronick
apple urunu almadim da, almayacagim da.

şunu görüyonmu sen şunu :D:D bunu alabilirsin :D bak bu farklı bi elma :D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eeevrim 7 yıl
Android tarafında da bir standart yakalanabilse böyle kullanışlı aksesuarları diğer akıllı telefon kullanıcıları içinde üretebilirler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 7 yıl
e1ektronick
apple urunu almadim da, almayacagim da.

Adam amacına ulaşmış beyler hala yazıyorsunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theraptorx 7 yıl
60 dolar verirmiyim? Vermem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mistifa 7 yıl
işlevsel görünse de değil.
Çünkü hem iPad hem de iPhone, zaten laptop'un USB girişinden şarjedilebilir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Extreme Victory 7 yıl mistifa
mistifa

işlevsel görünse de değil.
Çünkü hem iPad hem de iPhone, zaten laptop'un USB girişinden şarjedilebilir.


ama birkac urun birden sarj edebiliyor olman guzel, laptopta kactane usb girisi var? birkactane apple urunu olan biri icin iyi bir urun bence
birde bu acidan bakmak lazim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 7 yıl
evet ama i harfi apple a ait değilmi dava açmasınlar (i)phone (i)pod vs.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 7 yıl
hmm iSurge diye problem çıkmasın isimde ama alet gerçekten çok iyi, özellikler ve görünüm gayet güzel, faydalı :) Ellerine sağlık adamların da iphone'umuz yokki :D ac çıkış işe yarar ama :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Extreme Victory 7 yıl
fiyatida iyi, islevide. Iyi dusunulmus bir alet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karti 7 yıl
e1ektronick
apple urunu almadim da, almayacagim da.

apple çok darılmış, çok üzülmüş sana
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Witcher3 7 yıl karti
karti

e1ektronick

apple urunu almadim da, almayacagim da.


apple çok darılmış, çok üzülmüş sana


ne olurr alll bak apple batar sonraa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10065 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, şarj ve
3 etiket daha energizer şarj istasyonu iPad
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim