iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinin batarya kapasitesi belli oldu

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro batarya kapasitesi
Apple, beklentilerin aksine yeni iPhone 15 modelleri için doğrudan seleflerine kıyasla herhangi bir pil ömrü iyileştirmesini vurgulamadı. Bunun nedeni çok az artan pil boyutları ile ilgili olabilir. İşte iPhone 15 batarya kaç mah? sorusunun cevabı:
- iPhone 15: 3.349mAh
- iPhone 15 Plus: 4.383mAh
- iPhone 15 Pro: 3.274mAh
- iPhone 15 Pro Max: 4.422mAh
Merak edenler için bu değerler iPhone 14 serisindeki eşdeğer modellerden sadece biraz yüksek. Aynı veri tabanına göre iPhone 14’lerin pil kapasiteleri şöyle:
- iPhone 14: 3,279mAh
- iPhone 14 Plus: 4.325mAh
- iPhone 14 Pro: 3.200mAh
- iPhone 14 Pro Max: 4.323mAh
iPhone 15 serisinin önemli ölçüde iyileştirilmiş bir pil ömrüne sahip olacağı ve daha uzun ömürlü piller kullanacağı söyleniyordu. Bunun yeni 3nm’de üretilen A17 Pro yongası ile elde edileceği de belirtiliyordu. Ancak bu beklentilerin hiçbiri karşılanmadı. Zira Apple, iPhone 15 serisinin pil ömrünün iPhone 14 serisiyle tamamen aynı olduğunu açıkladı. Buna göre iPhone 15’lerin video oynatma süreleri aşağıdaki gibi:
- iPhone 15: 20 saat
- iPhone 15 Plus: 26 saat
- iPhone 15 Pro: 23 saat
- iPhone 15 Pro Max: 29 saat
iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max modelleri, 22 Eylül'de Apple Store Türkiye web sitesinde ön siparişe açılacak. Telefonların Türkiye'de satışa çıkış tarihi ise 29 Eylül.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.