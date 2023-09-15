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    iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinin batarya kapasitesi belli oldu

    Apple, her zaman olduğu gibi iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serisinin batarya detaylarını açıklamadı. Ancak şimdi Çinli düzenleyici kuruluş tarafından iPhone 15 serisinin batarya kapasiteleri açıklandı.
    iPhone 15 ve 15 Pro modellerinin batarya kapasitesi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Apple, geleneksel olarak iPhone’larda bulunan bataryanın kapasitesini açıklamıyor. Bunun yerine cihazlar ile kaç saat video izlenebileceğini veya müzik dinlenebileceğini paylaşıyor. Ancak Çinli düzenleyici kuruluş tarafından iPhone 15 serisinin pil kapasitelerine ilişkin tüm ayrıntıları açıkladı. İşte iPhone 15 ve 15 Pro modellerinin batarya kapasiteleri:

    iPhone 15 ve iPhone 15 Pro batarya kapasitesi

    Apple, beklentilerin aksine yeni iPhone 15 modelleri için doğrudan seleflerine kıyasla herhangi bir pil ömrü iyileştirmesini vurgulamadı. Bunun nedeni çok az artan pil boyutları ile ilgili olabilir. İşte iPhone 15 batarya kaç mah? sorusunun cevabı:

    Merak edenler için bu değerler iPhone 14 serisindeki eşdeğer modellerden sadece biraz yüksek. Aynı veri tabanına göre iPhone 14’lerin pil kapasiteleri şöyle:

    • iPhone 14: 3,279mAh
    • iPhone 14 Plus: 4.325mAh
    • iPhone 14 Pro: 3.200mAh
    • iPhone 14 Pro Max: 4.323mAh

    iPhone 15 serisinin önemli ölçüde iyileştirilmiş bir pil ömrüne sahip olacağı ve daha uzun ömürlü piller kullanacağı söyleniyordu. Bunun yeni 3nm’de üretilen A17 Pro yongası ile elde edileceği de belirtiliyordu. Ancak bu beklentilerin hiçbiri karşılanmadı. Zira Apple, iPhone 15 serisinin pil ömrünün iPhone 14 serisiyle tamamen aynı olduğunu açıkladı. Buna göre iPhone 15’lerin video oynatma süreleri aşağıdaki gibi:

    • iPhone 15: 20 saat
    • iPhone 15 Plus: 26 saat
    • iPhone 15 Pro: 23 saat
    • iPhone 15 Pro Max: 29 saat

    iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max modelleri, 22 Eylül'de Apple Store Türkiye web sitesinde ön siparişe açılacak. Telefonların Türkiye'de satışa çıkış tarihi ise 29 Eylül.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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