Türkiye’de kaç tane elektrikli araç şarj soketi olduğu açıklandı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de elektrikli araç kullanımında yaşanan hızlı artış, şarj altyapısına yönelik yatırımları da beraberinde getirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) edinilen verilere göre yılın başında 9 bin 460 olan şarj soket sayısı, yıl sonuna doğru 24 bin 472’ye yükseldi.

Şarj soket sayısı 24 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıl başında 80 bin 826 olan elektrikli araç sayısı, eylül sonu itibarıyla 146 bin 965'e çıktı. Elektrikli araç sayısındaki bu büyük artış, şarj altyapısının da paralel olarak büyümesini gerektiriyor. 168 lisanslı şarj hizmet sağlayıcısının faaliyet gösterdiği Türkiye’de şarj soket sayısı ekim ayı itibarıyla 24 bin 472’ye yükseldi.

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Bu dönemde söz konusu şarj noktalarından 896 bin 366 saatlik şarj süresinde toplam 21 bin 428 megavatsaat elektrik tüketimi gerçekleşti. Türkiye genelinde bulunan elektrikli araç şarj soketlerinin 9 bin 409'u hızlı (DC), 15 bin 63'ü ise yavaş (AC) nitelikte bulunuyor.

En fazla soket İstanbul, Ankara ve Antalya’da

Türkiye’de şarj noktalarının en yoğun bulunduğu şehirler arasında İstanbul, Ankara ve Antalya öne çıkıyor. İstanbul'da 6 bin 911, Ankara'da 2 bin 831 ve Antalya'da 1435 şarj soketi bulunuyor.

Türkiye genelinde "yeşil şarj istasyonları" olarak bilinen ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) ile sertifikalandırılmış şarj istasyonları da yaygınlaşmaya başladı. Ekim ayı itibarıyla Türkiye genelindeki yeşil şarj soketi sayısı 10 bini aştı. Rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik temin edilen bu istasyonlar, çevre dostu ulaşımı destekliyor.

EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR uygulaması, Türkiye genelindeki tüm şarj noktalarının anlık bilgilerini kullanıcılara sunuyor. Android ve iOS’ta bulunan Şarj@TR ile şarj ünitelerinin coğrafi konumları, şarj tipleri, yeşil şarj istasyonları, müsaitlik durumu ve fiyat bilgisi gibi detaylara ulaşılabiliyor

En fazla şarj soketi olan şehirler 🚘 Şehirler Toplam Soket Sayısı AC Soket Sayısı DC Soket Sayısı İstanbul 6.911 5.044 1867 Ankara 2.831 1893 938 Antalya 1435 986 449 Bursa 1165 737 428 İzmir 1108 723 385 Muğla 641 419 222 Kocaeli 612 324 288 Konya 604 375 229 Kayseri 542 363 179 Balıkesir 503 209 294 Türkiye Geneli 24.472 15.063 9.409

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Türkiye’de kaç tane elektrikli araç şarj soketi olduğu açıklandı