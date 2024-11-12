Türkiye’de kaç tane elektrikli araç şarj soketi olduğu açıklandı

- Şarj soket sayısı 24 bini geçti
- En fazla soket İstanbul, Ankara ve Antalya’da
- En fazla şarj soketi olan şehirler 🚘
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Şarj soket sayısı 24 bini geçti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıl başında 80 bin 826 olan elektrikli araç sayısı, eylül sonu itibarıyla 146 bin 965'e çıktı. Elektrikli araç sayısındaki bu büyük artış, şarj altyapısının da paralel olarak büyümesini gerektiriyor. 168 lisanslı şarj hizmet sağlayıcısının faaliyet gösterdiği Türkiye’de şarj soket sayısı ekim ayı itibarıyla 24 bin 472’ye yükseldi.
Bu dönemde söz konusu şarj noktalarından 896 bin 366 saatlik şarj süresinde toplam 21 bin 428 megavatsaat elektrik tüketimi gerçekleşti. Türkiye genelinde bulunan elektrikli araç şarj soketlerinin 9 bin 409'u hızlı (DC), 15 bin 63'ü ise yavaş (AC) nitelikte bulunuyor.
En fazla soket İstanbul, Ankara ve Antalya’da
Türkiye’de şarj noktalarının en yoğun bulunduğu şehirler arasında İstanbul, Ankara ve Antalya öne çıkıyor. İstanbul'da 6 bin 911, Ankara'da 2 bin 831 ve Antalya'da 1435 şarj soketi bulunuyor.
Türkiye genelinde "yeşil şarj istasyonları" olarak bilinen ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) ile sertifikalandırılmış şarj istasyonları da yaygınlaşmaya başladı. Ekim ayı itibarıyla Türkiye genelindeki yeşil şarj soketi sayısı 10 bini aştı. Rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik temin edilen bu istasyonlar, çevre dostu ulaşımı destekliyor.
EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR uygulaması, Türkiye genelindeki tüm şarj noktalarının anlık bilgilerini kullanıcılara sunuyor. Android ve iOS’ta bulunan Şarj@TR ile şarj ünitelerinin coğrafi konumları, şarj tipleri, yeşil şarj istasyonları, müsaitlik durumu ve fiyat bilgisi gibi detaylara ulaşılabiliyor
|Şehirler
|Toplam Soket Sayısı
|AC Soket Sayısı
|DC Soket Sayısı
|İstanbul
|6.911
|5.044
|1867
|Ankara
|2.831
|1893
|938
|Antalya
|1435
|986
|449
|Bursa
|1165
|737
|428
|İzmir
|1108
|723
|385
|Muğla
|641
|419
|222
|Kocaeli
|612
|324
|288
|Konya
|604
|375
|229
|Kayseri
|542
|363
|179
|Balıkesir
|503
|209
|294
|Türkiye Geneli
|24.472
|15.063
|9.409
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir