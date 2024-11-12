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    Anlık Bildirim

    Türkiye’de kaç tane elektrikli araç şarj soketi olduğu açıklandı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) göre elektrikli araç şarj soket sayısı 24 bin 472’ye yükseldi. Bunun 9 bin 409'u hızlı (DC), 15 bin 63'ü ise yavaş (AC) nitelikte.
    Türkiye’de kaç tane elektrikli araç şarj soketi olduğu açıklandı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de elektrikli araç kullanımında yaşanan hızlı artış, şarj altyapısına yönelik yatırımları da beraberinde getirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) edinilen verilere göre yılın başında 9 bin 460 olan şarj soket sayısı, yıl sonuna doğru 24 bin 472’ye yükseldi.

    Şarj soket sayısı 24 bini geçti

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yıl başında 80 bin 826 olan elektrikli araç sayısı, eylül sonu itibarıyla 146 bin 965'e çıktı. Elektrikli araç sayısındaki bu büyük artış, şarj altyapısının da paralel olarak büyümesini gerektiriyor. 168 lisanslı şarj hizmet sağlayıcısının faaliyet gösterdiği Türkiye’de şarj soket sayısı ekim ayı itibarıyla 24 bin 472’ye yükseldi.

    Bu dönemde söz konusu şarj noktalarından 896 bin 366 saatlik şarj süresinde toplam 21 bin 428 megavatsaat elektrik tüketimi gerçekleşti. Türkiye genelinde bulunan elektrikli araç şarj soketlerinin 9 bin 409'u hızlı (DC), 15 bin 63'ü ise yavaş (AC) nitelikte bulunuyor.

    En fazla soket İstanbul, Ankara ve Antalya’da

    Türkiye’de şarj noktalarının en yoğun bulunduğu şehirler arasında İstanbul, Ankara ve Antalya öne çıkıyor. İstanbul'da 6 bin 911, Ankara'da 2 bin 831 ve Antalya'da 1435 şarj soketi bulunuyor.

    Türkiye genelinde "yeşil şarj istasyonları" olarak bilinen ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) ile sertifikalandırılmış şarj istasyonları da yaygınlaşmaya başladı. Ekim ayı itibarıyla Türkiye genelindeki yeşil şarj soketi sayısı 10 bini aştı. Rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik temin edilen bu istasyonlar, çevre dostu ulaşımı destekliyor.

    EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR uygulaması, Türkiye genelindeki tüm şarj noktalarının anlık bilgilerini kullanıcılara sunuyor. Android ve iOS’ta bulunan Şarj@TR ile şarj ünitelerinin coğrafi konumları, şarj tipleri, yeşil şarj istasyonları, müsaitlik durumu ve fiyat bilgisi gibi detaylara ulaşılabiliyor

    En fazla şarj soketi olan şehirler 🚘
    Şehirler Toplam Soket Sayısı AC Soket Sayısı DC Soket Sayısı
    İstanbul 6.911 5.044 1867
    Ankara 2.831 1893 938
    Antalya 1435 986 449
    Bursa 1165 737 428
    İzmir 1108 723 385
    Muğla 641 419 222
    Kocaeli 612 324 288
    Konya 604 375 229
    Kayseri 542 363 179
    Balıkesir 503 209 294
    Türkiye Geneli 24.472 15.063 9.409
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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