Enermax USB 3.0 destekli harici sabit disk kutusu Brick'i duyurdu

Komponent üreticisi Enermax, USB 2.0 uyumlu versiyonunu iki yıl önce pazara sunduğu Brick isimli harici SSD/HDD kutusunun güncellenmiş versiyonunu duyurdu. İnce ve şık bir tasarıma sahip olan disk kutusunun EB208U3 kodlu yeni versiyonu günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda USB 3.0 desteği ile geliyor ve 2.5-inç boyutunda SATA uyumlu sabit disk, SSD veya hibrit sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.





Yapısında Alüminyum kullanılan 120 x 77 x15.5 mm boyutlarındaki sabit disk kutusu, 2.5-inç boyutundaki SATA sürücüsünü harici depolama birimi olarak kullanmak ve USB 3.0 teknolojisinin veri transfer hızına yönelik avantajlarından yararlanmak isteyenleri hedef alıyor. Enermax tarafından Avrupa'daki satışı başlayan Brick sabit disk kutusunun tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 20 Avro olarak açıklandı.



