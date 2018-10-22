Entegre ön kamera tasarımı gelecek yıl popüler olacak

Çerçevesiz bir akıllı telefon tasarımı isteyen üreticiler son üç yıldır farklı çözümlerle tüketicilerin karşısına çıktı. Kavisli ekranlar, ince alt üst çerçeveler, çentikler, hareketli ön kamera modülleri, kızaklı arka kapaklar bunlar arasında. Şimdi yeni bir trend daha doğuyor.

İlgi büyüyor

Samsung ve Oppo gibi üreticilerle birlikte anılmaya başlayan entegre ön kamera modülleri gelecek yıl popüler olabilir. Endüstri kaynakları akıllı telefon üreticilerinin bu yeni tasarım üzerinde çalışmaya başladıklarını ve ilk prototiplerin ortaya çıktığını belirtiyor. Zaten Oppo R19 görselleri de bunu doğrular nitelikte.

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Entegre ön kamera modülü bir çentikten ziyade doğrudan ekranın altına yerleştirilen kamera sistemini tanımlıyor. Görsellerde tek bir kamera deliği görülüyor ancak ortam ışığı ve yakınlık sensörlerine dair bir işaret yok. Ayrıca ahizenin nereye sığacağı da ayrı bir konu.

Aslında Xiaomi, Mi Mix serisinde bu sorunlara çok önceden çözüm bulmuştu. Ahize ekran altına yerleştirilen bir iletim modülü ile sağlanırken özel bir yakınlık ve ortam sensörü de yine bu telefon için geliştirilmişti. Diğer taraftan gelişmiş yüz tanıma sistemleri de işin içine girince entegre kamera tasarımı kısıtlı kalıyor.

Muhtemelen üreticiler yüz tanıma sistemi olmayan bazı telefonlarına bu sistemi entegre edecektir. Tüketici tarafında kabul görmesi ile birlikte yeni teknolojilerin devreye girmesi de gecikmeyecektir.