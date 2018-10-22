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Entegre ön kamera tasarımı gelecek yıl popüler olacak

Endüstri kaynakları ekran altına entegre kamera tasarımlarının gelecek yıl popüler olacağını belirtiyor. Pek çok firma yeni akıllı telefonlarını önümüzdeki dönemde tanıtmaya başlayacak.
7 ay
3,5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çerçevesiz bir akıllı telefon tasarımı isteyen üreticiler son üç yıldır farklı çözümlerle tüketicilerin karşısına çıktı. Kavisli ekranlar, ince alt üst çerçeveler, çentikler, hareketli ön kamera modülleri, kızaklı arka kapaklar bunlar arasında. Şimdi yeni bir trend daha doğuyor.

İlgi büyüyor

Samsung ve Oppo gibi üreticilerle birlikte anılmaya başlayan entegre ön kamera modülleri gelecek yıl popüler olabilir. Endüstri kaynakları akıllı telefon üreticilerinin bu yeni tasarım üzerinde çalışmaya başladıklarını ve ilk prototiplerin ortaya çıktığını belirtiyor. Zaten Oppo R19 görselleri de bunu doğrular nitelikte.

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Entegre ön kamera modülü bir çentikten ziyade doğrudan ekranın altına yerleştirilen kamera sistemini tanımlıyor. Görsellerde tek bir kamera deliği görülüyor ancak ortam ışığı ve yakınlık sensörlerine dair bir işaret yok. Ayrıca ahizenin nereye sığacağı da ayrı bir konu.

Aslında Xiaomi, Mi Mix serisinde bu sorunlara çok önceden çözüm bulmuştu. Ahize ekran altına yerleştirilen bir iletim modülü ile sağlanırken özel bir yakınlık ve ortam sensörü de yine bu telefon için geliştirilmişti. Diğer taraftan gelişmiş yüz tanıma sistemleri de işin içine girince entegre kamera tasarımı kısıtlı kalıyor.

Muhtemelen üreticiler yüz tanıma sistemi olmayan bazı telefonlarına bu sistemi entegre edecektir. Tüketici tarafında kabul görmesi ile birlikte yeni teknolojilerin devreye girmesi de gecikmeyecektir.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/18/display-hole-tech-would-be-popular-next-year-reveals-leakster-sliders-in-trouble/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 7 ay en beğenilen
Ahizeyi ekran altına ilk yerleştiren Şayomi falan değildir! Yapmadığı şeyi yapmış gibi anlatmayın. Ahize teknolojisini bulan 2012 yılında Kyocera'dır.
global.kyocera.com/...
kyoceramobile.com/...
Çerçevesiz tasarımı da 2014 yılında çıkan Sharp Aquos Crystal çakması. Bir madalya takılmadığı kaldı şu Çin çakmasına valla ilginç! Bilmeyen de Şayomi ne firmaymış diye şakşaklayacak 😂
Ahizeyi ekran altına ilk yerleştiren Şayomi falan değildir! Yapmadığı şeyi yapmış gibi anlatmayın. Ahize teknolojisini bulan 2012 yılında Kyocera'dır.
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1 Yanıt Yanıtla +6
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ouzqan 7 ay
Çentikten çok daha iyi bir tasarım bence.
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ALKaraca 7 ay
Ortada değil de sağda yada solda olursa daha iyi olur kamera bence.Ayrıca çentikten daha iyi.
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fuckulteli 7 ay
Çentiğe göre nispeten daha iyi bir tasarım diyebilirim. Bu tasarımda kameranın sağ veya sol köşede olmasını tercih ederim. Ortada kesinlikle olmamalı.
Işık sensörünü cihazın yan yüzeyine koyabilirler, sensörün çevresini ışığı farklı açılardan alabilecek şekilde tasarlayabilirler. Ahizeyi de yan yüzeye yerleştirip ekranın üzerindeki minicik çerçeveden ön yüzeye sesi yönlendirebilirler; ahize, kamera kadar bile yer kaplamaz.
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BumberShoot 7 ay
Bu ekrana entegre kamera olmuyor ki orası yine çentik gibi olacak sadece etrafından ki siyah alan daha az olacak ben yine video açıp tam ekran yapmak istediğimde ya oraya siyah bant çekecek ya da videonun kenarında kameranın olduğu yer nokta gibi eksik kalacak
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huseyincarnege 7 ay
ÇENTİKTEN İYİDİR
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esmerbuyucu 7 ay en beğenilen
Ahizeyi ekran altına ilk yerleştiren Şayomi falan değildir! Yapmadığı şeyi yapmış gibi anlatmayın. Ahize teknolojisini bulan 2012 yılında Kyocera'dır.
global.kyocera.com/...
kyoceramobile.com/...
Çerçevesiz tasarımı da 2014 yılında çıkan Sharp Aquos Crystal çakması. Bir madalya takılmadığı kaldı şu Çin çakmasına valla ilginç! Bilmeyen de Şayomi ne firmaymış diye şakşaklayacak 😂
1 Yanıt Yanıtla +6
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FlyingUnderpants 7 ay esmerbuyucu
İsmini yanlış telaffuz ettiğin firma 2010 yılında kurulmasına rağmen global pazar payında 4. sıraya çıkmıştır.
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smart1978 7 ay
Ilgimi cekti.
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