Epic Games, SIGGRAPH 2015'de Unreal Engine 4'ün "VR" dünyasındaki yapabildiklerini gösterecek

Bilgisayar grafikleri ve interaktif teknikler konusunda tutkulu insanları ve şirketleri herhangi bir kar amacı gütmeden uzun yıllardır bir araya getiren SIGGRAPH fuarı, bu yıl 9 - 13 Ağustos tarihleri arasında Los Angeles merkezli düzenlenecek. Bu yıl fuarın temel konusunu 2016 yılında doruk noktasına ulaşması beklenen VR yani sanal gerçeklik donanımları / yazılımları oluşturacak. Fuarın iddialı isimlerinden biriyse dünyaca ünlü Epic Games olacak.

Epic Games bildiğiniz üzere Gears of War ve Unreal serileriyle tanınan dünyaca ünlü bir oyun üreticisi ve yarattığı Unreal Engine oyun motoru ile yıllardır hayatımıza aktif olarak yer almaya devam ediyor. Firmanın 4. sürümüne geldiği Unreal Engine, geçmişte de olduğu gibi yeni teknolojiler konusunda öncü bir görev üstleniyor ve sanal gerçek dünyasına büyük bir destek veriyor.

Sektörün temelini oluşturan Oculus Rift, Samsung Gear VR, Steam VR, Leap Motion ve Sony Project Morpheus gibi sanal gerçeklik başlıklarına destek veren Unreal Engine 4, sanal gerçekliğin doğru ve etkili şekilde yaşanması için gerekenlere sağlam bir temel oluşturuyor. 90 Hz stereo işleme ve yüksek çözünürlükte sunduğu etkili kare hızlarıyla dikkat çeken motor, VR dünyasına hazır araçlarıyla oldukça karmaşık sahne, ortam ve karakter tasarımlarının da altından rahatlıkla kalkabiliyor.

Epic Games'in SIGGRAPH 2015 kapsamında sanal gerçekliğe adanmış birçok özel konferans düzenleceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Firmanın ayrıca oyun yapımcılarına özel VR tabanlı Unreal Engine 4 eğitimleri vereceği de belirtiliyor. Sonuç olarak Epic Games her açıdan sanal gerçeklik dünyasına en iyi hazırlanan oyun firmaları arasında yer alıyor. Firmanın en büyük özelliği ise kendi oyunları dışında diğer oyun geliştiricilere (Bağımsız) büyük destek veriyor olması. Bütün bu gelişmeler, bizler için çok daha "fazla ve kaliteli" VR içeriği anlamına geliyor.

http://vrfocus.com/archives/19510/epic-showcasing-unreal-engine-4-vr-at-siggraph-2015/