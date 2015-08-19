Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Epson'dan sporculara özel saat: Runsense SF-110

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Epson'dan sporculara özel saat: Runsense SF-110
 
Ülkemizde daha çok sattığı yazıcı / tarayıcı birimleriyle tanınan Epson, giyilebilir teknolojiler üzerinde de aktif olarak çalışma gösteriyor. Firmanın ürün gamına dahil ettiği son ürün ise sporculara hitap ediyor.
Yeşil, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanmış bir saat olan Epson Runsense SF-110, sporcuların yaptıkları aktiviteleri takip etmesine imkan tanıyor. Barındırdığı GPS ile ivmeölçer gibi teknolojiler üzerinden atılan adımdan yakılan kaloriye ya da tur zamanından yüksekliğe kadar birçok veriyi kayıt altına alabilen saat, egzersiz odaklı birçok popüler akıllı telefon uygulamasına destek veriyor ve belirtildiği kadarıyla GPS açıkken tam 10 saat batarya süresi sunuyor.
Su geçirmez olmasına rağmen yüzücülere hitap etmeyen Epson Runsense SF-110, 140$ fiyat etiketiyle firmanın resmi satış kanalları üzerinden elde edilebiliyor.
Epson'dan sporculara özel saat: Runsense SF-110
 

http://www.slashgear.com/epson-runsense-sf-110-wearable-monitors-activities-with-gps-19398194/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 4 yıl
Garmin'e rakip güzel bir cihaz olmuş bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
farazicosmos 4 yıl
arkadaşlar bana spor için saat önerirmisiniz ? eşortmanın fermuarlı cebinde telefonum oluyor genelde ve onunla hem müzik dinliyorum hemde adım sayar ile gps haritalama ve kaç km hızla koştuğum verilerini tutabiliyorum bana sadece koluma takabileceğim saati tarihi dakikayı saniyeyi büyükçe gösterebilen sudan ve terden etkilenmeyecek kronometresi olan bir saat önerirmisiniz. akıllı saat özellikleri taşımasına asla gerek yok çünkü bilekten kalp atışı ölçümü doğru yapılmıyor ve bunun için kalp hizasına kuşak taktırıyor gerçek saatler ve ben bunu istemiyorum. sadece saat ve kronometre özellikleri taşısın istiyorum akıllı ve çalışmayan bir özellik yüzünden saati hergün sarj etmekte istemiyorum.bu saatin gps özelliğini çok sevdim üzerinde adım sayar özelliğde barındırması oldukça güzel ama kalp atışı sensörleri çok gereksiz. bana istediğim dorultuda bir saat önerebilirmisiniz not öğrenciyim çok pahalı olmamalı.
akıllı saatler ve sporcu saatleri tansiyonu şekeri kalp atışını doğru ölçüp gps ile hız ve harita takibi yaparak su iç yavaşla hızlan dinlen gibi uyarılar yapmadıkça yada sporu kes bugünlük yeter vs demedikçe gözümde çok değersizler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 4 yıl
Red mi note 2 125 $ di . Adamlar telefon fiyatina saat yapmislar.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 4 yıl
ayrıca; arkasında SEIKO gibi bir dev vardır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Hep birlikte teknik servisleri teftişe gidiyoruz 4 yıl Gigabyte ile Z170X Gaming G1 ve yeni nesil teknolojileri konuştuk 4 yıl Sony 4K ev sinema sistemleri ve fazlası "Özel röportaj" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
|
DH Forum
Alın size 15binlik hortum
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim