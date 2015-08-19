Epson'dan sporculara özel saat: Runsense SF-110

Ülkemizde daha çok sattığı yazıcı / tarayıcı birimleriyle tanınan Epson, giyilebilir teknolojiler üzerinde de aktif olarak çalışma gösteriyor. Firmanın ürün gamına dahil ettiği son ürün ise sporculara hitap ediyor.

Yeşil, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanmış bir saat olan Epson Runsense SF-110, sporcuların yaptıkları aktiviteleri takip etmesine imkan tanıyor. Barındırdığı GPS ile ivmeölçer gibi teknolojiler üzerinden atılan adımdan yakılan kaloriye ya da tur zamanından yüksekliğe kadar birçok veriyi kayıt altına alabilen saat, egzersiz odaklı birçok popüler akıllı telefon uygulamasına destek veriyor ve belirtildiği kadarıyla GPS açıkken tam 10 saat batarya süresi sunuyor.

Su geçirmez olmasına rağmen yüzücülere hitap etmeyen Epson Runsense SF-110, 140$ fiyat etiketiyle firmanın resmi satış kanalları üzerinden elde edilebiliyor.

http://www.slashgear.com/epson-runsense-sf-110-wearable-monitors-activities-with-gps-19398194/