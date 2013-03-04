Epson'dan yüksek hızlı monokrom lazer yazıcı: LP-S440DN

Yazıcıları ve görüntüleme ekipmanlarıyla yakından tanınan Japon elektronik devi Epson, yeni A4 monokrom yazıcısını ürün gamına ekledi.





Yaklaşık 1080 dolarlık fiyat etiketiyle mayıs ayından itibaren satışa sunulacak olan LP-S440DN, yüksek hızlı baskı yapabilme yeteneğine sahip lazer monitör olarak dikkat çekiyor. Üzerinde 600Mhz frekansında çalışan çift çekirdekleri merkezi işlem birimine sahip olan yazıcı, 1200x1200 dpi'da, dakikada tek yönlü olarak 45 sayfa ya da çift yönlü olarak 27 sayfa yazabiliyor.





64 gramlık A4 kullanımı baz alındığında kağıt çıktı tepsisi 150 sayfa, standart kağıt çekmecesi ise 550 sayfa kapasitesi bulunan yazıcının kağıt depolama kapasitesi ek çekmecelerle birlikte 2350 sayfaya kadar çıkartılabiliyor. Ortalama ısınma süresi 18 saniye olan ve ilk baskısını 5,5 saniyede gerçekleştiren LP-S440DN'nin ömrü ise 5 yıl ya da 600,000 baskı.