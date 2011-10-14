Eski AMD mühendisi: Bulldozer'deki verimsizlik otomatik araçların sonucu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri performans anlamında beklentileri karşılayabilmiş değil. Her açıklamasında tüm zamanların en yüksek performanslı çekirdek tasarımını hazırladığını dile getiren AMD, 8 çekirdekli en hızlı işlemcisiyle Intel'in Core i7-2600K modelini yakalayabilmiş değil kaldı ki Intel'in çoklu izlek desteği açısından daha yüksek başarım sunan Core i7-990X gibi çözümleri bulunuyor ve Sandy Bridge-E ailesi de çok yakında geliyor. AMD'den ürün pazarlama yöneticisi Adam Kozak yayınladığı resmi blog yazısında FX-8150'nin Core i7-2600K'dan daha hızlı olduğunu öne sürmüş olsa bile yaptığımız testler bunun aksini söylüyor. Peki AMD cephesinde neler yaşanıyor, Bulldozer mimarisi neden beklentileri karşılayamadı ? Bu sorunun cevabı eski AMD mühendislerinden biri olan Cliff A. Maier'den geldi ve ilginç detaylar ortaya çıktı.
Cliff A. Maier'in açıklamalarına göre AMD tasarım aşamasında yanlış yöntemi benimsemiş olabilir ki öne çıkan iddia, mikroişlemci mimarisinin performans kritik noktalarında el yapımı tasarıma gitmek yerine, özel araçlarla otomatik tasarım anlayışını benimsemek. Açıklamalara göre otomatik araçların kullanımı yeni özelliklerin adaptasyonu ve tasarım sürecinin hızlandırılması noktasında avantaj sağlayabiliyor ancak diğer taraftan performans ve verimliliği düşürüyor ki burada %20 daha büyük zar alanı ve %20 daha düşük performanstan bahsediliyor. Yönetim takımının AMD ve ATi takımlarını bir araya getiren bir yöntem izlediğini söyleyen Maier, buna bağlı olarak el yapımı tasarımın ikinci plana itilerek SoC yani yongada sistem tarzı tasarım anlayışına geçildiğini ve bunun ciddi oranda performans kaybı, zar alanı ve verimlilik kaybına neden olduğunu söyledi. DEC Alpha'nın zamanında herşeyden daha hızlı olduğunu çünkü tüm transistörlerin elle seçildiğini ifade eden Maier, AMD ve Intel'in en azından kritik parçalarda her zaman böyle hareket ettiğini ancak kendisinin AMD'den ayrıldığı sıralarda şirketin değiştiğini ve sentez araçları, otomatik yerleştirme ve yönlendirme araçlarına sırtını dayamaya başladığını söyledi. Maier otomatik tasarım araçlarını incelediğini, %20 daha büyük ve %20 daha yavaş sonuçlar ürettiğini söylüyor.
AMD'nin Bulldozer mikroişlemci tasarımının tamamında otomatik araçlar kullanıp kullanmadığı bilinmiyor ancak ortada yolunda gitmeyen bazı şeyler olduğu, tasarım bazında verimlilik sıkıntılarının yaşandığı bir gerçek. 2 milyar transitör içeren FX işlemci ailesinde, çift çekirdekli her modül, 213 milyon transistör içeren 2MB birleşik L2 bellekten oluşuyor ve zar çerisindeki alanı 30.9mm2. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 11 katmanlı 32nm SOI üretim teknolojisini kullanan ve K10.5 mimarisini temel alan LIano işlemci ailesinde tek çekirdek zarı, L2 bellek haricinde 9.69mm2. Yani kısaca özetlemek gerekirse 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisinin dört modülü, L2 bellekle birlikte toplamda 852 milyon transistör içeriyor ve 123.6mm2 zar alanı kaplıyor. Hücre başında 6bit içeren 8MB L3 bellek biriminin 405 milyon transistör içerdiğini dikkate alır ve çift kanal bellek kontrolcüsü gibi diğer elemanlar için 800 milyon transistör ayrıldığı düşünülürse toplam zar alanı da ortaya çıkmış oluyor. Ancak sorun da bu noktada kendini gösteriyor zira temel işlem birimleri haricindeki diğer tasarım elemanları için 800 milyon transistör bir hayli fazla çünkü Sandy Bridge tabanlı dört çekirdekli Core i işlemci ailesinde entegre grafik birimini de içeren toplam transistör sayısının 995 milyon olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca özetlemek gerekirse, AMD'nin tasarım sürecinde nasıl bir yol izlendiğini henüz tam bilmiyoruz ancak görünen o ki otomatik tasarım metodolojisinin bir sonucu olarak milyonlarca adet fazladan tranaistör FX ailesinin içerisindeki yerini almış durumda.
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Sen şimdi evde devreyi tasarlıyorsun eh fena olmadı diyorsun, dur şunu bi basalım diyosun bakalm nasıl olacak derken, tak telefon geliyor arkadaşından "abüü hoca böle böle dedi hem eski işi yapıcak hemde %20 daha az enerji çekicek hemde %20 daha performanslı çalışacak". İyi diyosun napalım biraz kurcalayım nası yapacaz nası edecez oturuyosun başına yine bişeyler yapıyorsun tam oh bitti diyosun tak yine telefon "abüü bu sefer asistan dedi az önce dedikleirmi yapıcak ama eskisiyle uyumlu olucak yamuk çıkmıcak yani". Hmm iii o zman şunu şöyle bunu böyle edelim bakalm aynısı olucak galiba oh bu sefer bitecek diosun. Tak yine telefon "abüü bu sefer sekreter dedi özgün tasarım olucakmış, başkasının tasarımına benzerse aynı başlangıç noktasını kullanırsan hoca not kıracakmış". Haspinallah yaaa, bu sefer sen elinde telefon milleti arıyosun "abü ben bunu böyle yapıyorum bak sen sakın öyle yapma tamam mı " diyosun, bakıyosun o çoktan o şekilde başlamış "abü sen daha başındasın değiştiriver ya akıllı adamsın sen benim çarem kalmadı" diyosun adam yok mok diyo sonra papaz oluyosun adama. Bi tane proje ödev yapacan diye ne hallere düştük.
Oyun ortasında kural değiştirilip durursa böyle oluyor.
2007 de AMD SSE5 komutsetini çıkartır, adı DREX olan kodlama yöntemi kullanır, amacı bunu Bulldozerde kullanmaktır.
2008 de Intel başka nasıl kazık zokarım der, AVX komutsetini çıkartır. Bununla yetinmez, VEX kodlama yöntemi çıkartır.
2008 de yine millet birbirine girer, bunların hiçbiri biribiryle uyumlu değildir, ortak bi platformda buluşacakları faln da yoktur. Ama Intel Pazar lideridir sözü daha çok geçer, lobiler kulisler yapar, milletin daha çok AVX komut setinin güzelliklerini kullanmasını ister. AMD de de eli mahkum DREX kodlama yöntemini ve SSE 5'i bir kenara bıkakır. Planlarını yeniden düzenler gözden geçirir. Bütün bunları BD tasarlanırken olmaktadır.
2009 AMD SSE 5 i elden geçirdiğini söyler, AVX komutlarını işleyebileceğini ve bunun VEX kodlama yöntemiyle uyumlu olacağını açıklar. Kısaca AVX komutsetine ve VEX kodlama yöntemine destekleyeceğini açıklar. BD yine tasarlarnırken yine kural değişmiştir, bu değişiklikleri de BD ye ekler. Elden geçirdiği SSE 5'i de XOP olarak adlandırır, XOP sadece AMD ye özeldir.
2011 Intel AVXi işlemcilerine eklemiştir. AMD BD ye AVX, XOP, FMA4'ü eklemiştir, intelin VEX kodlama yöntemine uyumlu çalıştırdığını faln söyler.
2013 de Intel Hasswell de FMA3 kullanıcak, o zman ne olucak? O zmana dek yazılımların AMD'nin FMA4'ünü kullanmasını engellemeye mi çalışacak?
Bütün bunlar BD tasarlanırken olan, oyun ortasında değiştirilen kullar, ve genelde bilinen şeyler. Doğal olarak bütün bunlar extradan yer kaplayan yada fazladan transistör kullanılmasını gerektiren şeyler. Yani sırf geliştirme araçları kullanıldı, verimli olmadı ot mok derdi değil. Elbette onun da katkısı olmuştur bi yere kadar ama baştan aşağı değildir. Hepsi arkadaşın dediği gibi baştan aşağı full elle optimize edilecek hali yok. Hepten kritik olan şeyler bi yere kadar elle yapılabilir ama bi yerden sonrası kurtarmaz.
Bende sadece transistör sayısına bakarak olmuş olmamış , ahahah lavuklara bak o kadar transistör var bi işe yaramıo çööp diyenleri anlamıyorum. Kimi insanın beyninde daha çok sinir hücresi olabilir, kabaca o insanda daha çok "beyin" olabilir ama onun zeka geriliği olan /moron/yavaş düşünen/down sendromlu vs. olmamasını sağlamaz, yada tersi.
Intel piyasadaki baskınlığı ve Komut seti savaşları hakkında yazı var okursanız.
agner.org/...
Intelin komut setini kodlama yöntemini nasıl kötü amaçla kullandığı, bunu diğer CPU üreticilerini nası zora düşürmek içn kullandığı, compilerların bunlarla olan olumsuz ilişkisi, kötü yada optimize olamayan kodların oluşmasına yol açması, sırf Pazarlama ve PR yüzünden komut setinin 30 sene öncesinden kalan ve kullanılmayan şeyler yüzünden nasıl şiştiği ve yine PR yüzünden onları desteklemek zorunda olduğunuz vs. annatıyor.
x86 komut setinin ve gelecekteki geliştirmelerin bir tür denetleyici/düzenleyiciler tarafından (devletler, yazılım geliştiriciler, politik organizasyonlar, academik organizasyonlar vs. ) düzenlenmesi grektiği nedenleriyle öneriliyor. Yoksa bu işin sonu çıkmaz sokak, bi yerde fena patlak vericek diye belirtiyor.
Yapılan testlerin bir çoğunu inceledim. Hatta bir kısmının tamamını okudum. Bunların arasında en ilginç inceleme xtremesystems'deki. Çünkü olaya farklı yaklaşılmış. Bu incelemede buldozer çekirdekler kapatılarak incelenmiş ve tahmin edin nolmuş, çekirdekleri kapatılan dozer ferrari olmuş ve neredeyse dozerin normal verdiği sonucun yarısını veriyor. Buradan da söyle bir sorunun olduğu ortaya çıkıyor. Windows 7 maalesef çekirdek mantığı üzerine kurulduğundan işlemci bu şekilde algılanıyor ve komutlar yanlış yerlere gönderiliyor. Sonuç böyle olunca, hüsran.
Şimdi birde toms hardwarede windows 8 altında bazı değerler alınmış. İşin garip tarafı sandynin win8 ortamında hiçbir getiri sağlamaması hatta windows 7'de daha başarılı olması. 8150 için ise durum çok farklı. Buradan bakabilirsiniz.
Bence Amd'nin buldozeri piyasanın istediği gibi değil de kendi istediği şekilde tasarlamış olmasıyla, kendi ayağına kurşun sıkmış gibi oldu ama gerçekten başarısız olup olmadığını göreceğiz.
Bana daha çok bir patlamayı gerçekleştirememiş gibi duruyor. Bakınız.
Windows 8 ile 7 arasındaki testlerde bulunan farkların anlatımı;
Burdaki anlatılanda güç tüketim değerlerinin neden yüksek olduğu ile ilgili.(az da olsa)
THGTR