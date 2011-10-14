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Eski AMD mühendisi: Bulldozer'deki verimsizlik otomatik araçların sonucu

7 yıl
13,4b
1
85
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri performans anlamında beklentileri karşılayabilmiş değil. Her açıklamasında tüm zamanların en yüksek performanslı çekirdek tasarımını hazırladığını dile getiren AMD, 8 çekirdekli en hızlı işlemcisiyle Intel'in Core i7-2600K modelini yakalayabilmiş değil kaldı ki Intel'in çoklu izlek desteği açısından daha yüksek başarım sunan Core i7-990X gibi çözümleri bulunuyor ve Sandy Bridge-E ailesi de çok yakında geliyor. AMD'den ürün pazarlama yöneticisi Adam Kozak yayınladığı resmi blog yazısında FX-8150'nin Core i7-2600K'dan daha hızlı olduğunu öne sürmüş olsa bile yaptığımız testler bunun aksini söylüyor. Peki AMD cephesinde neler yaşanıyor, Bulldozer mimarisi neden beklentileri karşılayamadı ? Bu sorunun cevabı eski AMD mühendislerinden biri olan Cliff A. Maier'den geldi ve ilginç detaylar ortaya çıktı.
Eski AMD mühendisi: Bulldozer'deki verimsizlik otomatik araçların sonucu
Tam Boyutta Gör
Cliff A. Maier'in açıklamalarına göre AMD tasarım aşamasında yanlış yöntemi benimsemiş olabilir ki öne çıkan iddia, mikroişlemci mimarisinin performans kritik noktalarında el yapımı tasarıma gitmek yerine, özel araçlarla otomatik tasarım anlayışını benimsemek. Açıklamalara göre otomatik araçların kullanımı yeni özelliklerin adaptasyonu ve tasarım sürecinin hızlandırılması noktasında avantaj sağlayabiliyor ancak diğer taraftan performans ve verimliliği düşürüyor ki burada %20 daha büyük zar alanı ve %20 daha düşük performanstan bahsediliyor. Yönetim takımının AMD ve ATi takımlarını bir araya getiren bir yöntem izlediğini söyleyen Maier, buna bağlı olarak el yapımı tasarımın ikinci plana itilerek SoC yani yongada sistem tarzı tasarım anlayışına geçildiğini ve bunun ciddi oranda performans kaybı, zar alanı ve verimlilik kaybına neden olduğunu söyledi. DEC Alpha'nın zamanında herşeyden daha hızlı olduğunu çünkü tüm transistörlerin elle seçildiğini ifade eden Maier, AMD ve Intel'in en azından kritik parçalarda her zaman böyle hareket ettiğini ancak kendisinin AMD'den ayrıldığı sıralarda şirketin değiştiğini ve sentez araçları, otomatik yerleştirme ve yönlendirme araçlarına sırtını dayamaya başladığını söyledi.  Maier otomatik tasarım araçlarını incelediğini, %20 daha büyük ve %20 daha yavaş sonuçlar ürettiğini söylüyor. 
Eski AMD mühendisi: Bulldozer'deki verimsizlik otomatik araçların sonucu
Tam Boyutta Gör
AMD'nin Bulldozer mikroişlemci tasarımının tamamında otomatik araçlar kullanıp kullanmadığı bilinmiyor ancak ortada yolunda gitmeyen bazı şeyler olduğu, tasarım bazında verimlilik sıkıntılarının yaşandığı bir gerçek. 2 milyar transitör içeren FX işlemci ailesinde, çift çekirdekli her modül, 213 milyon transistör içeren 2MB birleşik L2 bellekten oluşuyor ve zar çerisindeki alanı 30.9mm2. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 11 katmanlı 32nm SOI üretim teknolojisini kullanan ve K10.5 mimarisini temel alan LIano işlemci ailesinde tek çekirdek zarı, L2 bellek haricinde 9.69mm2. Yani kısaca özetlemek gerekirse 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisinin dört modülü, L2 bellekle birlikte toplamda 852 milyon transistör içeriyor ve 123.6mm2 zar alanı kaplıyor. Hücre başında 6bit içeren 8MB L3 bellek biriminin 405 milyon transistör içerdiğini dikkate alır ve çift kanal bellek kontrolcüsü gibi diğer elemanlar için 800 milyon transistör ayrıldığı düşünülürse toplam zar alanı da ortaya çıkmış oluyor. Ancak sorun da bu noktada kendini gösteriyor zira temel işlem birimleri haricindeki diğer tasarım elemanları için 800 milyon transistör bir hayli fazla çünkü Sandy Bridge tabanlı dört çekirdekli Core i işlemci ailesinde entegre grafik birimini de içeren toplam transistör sayısının 995 milyon olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca özetlemek gerekirse, AMD'nin tasarım sürecinde nasıl bir yol izlendiğini henüz tam bilmiyoruz ancak görünen o ki otomatik tasarım metodolojisinin bir sonucu olarak milyonlarca adet fazladan tranaistör FX ailesinin içerisindeki yerini almış durumda.  

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Rubisco 7 yıl en beğenilen MR.METAL
MR.METAL

Otomatik tasarım araçlarına gelirsek, bu açıklamaları yapan mühendisin taş devrinde kalmış olduğunu ya da sadece bok atmak için yaptığını gösteriyor. Bugün ben evde proteus yazılımıyla dandik 20cmx20cm dijital bir devrenin çizimlerini elle yaparken yarım günüm gidiyorsa varın gerisini siz düşünün. Yaptığım devrenin yollarını otomatik olarak oluştur dediğimdeyse gerçekten program saçma sapan, verimsiz bir devre çiziyor. Tabii yarı analog yarı dijital dandik devrenin sağlıklı çalışmasına herhangi bir etkisi olmayan bu sıçış, iş büyük çaplı lojik devre tasarımına gelince oldukça zararlı bir hal alıyor. Yine de bu kadar fazla transistor içeren bu devrenin manuel tasarlanmasının imkanı mümkünatı yok. Belki Intel'in bu işi yapan yazılımı yapay zeka açısından daha gelişmiştir ve verimli bir yerleşim yapıyor olabilir ama belli ki AMD'de böyle bir durum yok ve yinede bu işi otomatik olarak yaptırmak zorundalar.

Sen şimdi evde devreyi tasarlıyorsun eh fena olmadı diyorsun, dur şunu bi basalım diyosun bakalm nasıl olacak derken, tak telefon geliyor arkadaşından "abüü hoca böle böle dedi hem eski işi yapıcak hemde %20 daha az enerji çekicek hemde %20 daha performanslı çalışacak". İyi diyosun napalım biraz kurcalayım nası yapacaz nası edecez oturuyosun başına yine bişeyler yapıyorsun tam oh bitti diyosun tak yine telefon "abüü bu sefer asistan dedi az önce dedikleirmi yapıcak ama eskisiyle uyumlu olucak yamuk çıkmıcak yani". Hmm iii o zman şunu şöyle bunu böyle edelim bakalm aynısı olucak galiba oh bu sefer bitecek diosun. Tak yine telefon "abüü bu sefer sekreter dedi özgün tasarım olucakmış, başkasının tasarımına benzerse aynı başlangıç noktasını kullanırsan hoca not kıracakmış". Haspinallah yaaa, bu sefer sen elinde telefon milleti arıyosun "abü ben bunu böyle yapıyorum bak sen sakın öyle yapma tamam mı " diyosun, bakıyosun o çoktan o şekilde başlamış "abü sen daha başındasın değiştiriver ya akıllı adamsın sen benim çarem kalmadı" diyosun adam yok mok diyo sonra papaz oluyosun adama. Bi tane proje ödev yapacan diye ne hallere düştük.

Oyun ortasında kural değiştirilip durursa böyle oluyor.

2007 de AMD SSE5 komutsetini çıkartır, adı DREX olan kodlama yöntemi kullanır, amacı bunu Bulldozerde kullanmaktır.

2008 de Intel başka nasıl kazık zokarım der, AVX komutsetini çıkartır. Bununla yetinmez, VEX kodlama yöntemi çıkartır.

2008 de yine millet birbirine girer, bunların hiçbiri biribiryle uyumlu değildir, ortak bi platformda buluşacakları faln da yoktur. Ama Intel Pazar lideridir sözü daha çok geçer, lobiler kulisler yapar, milletin daha çok AVX komut setinin güzelliklerini kullanmasını ister. AMD de de eli mahkum DREX kodlama yöntemini ve SSE 5'i bir kenara bıkakır. Planlarını yeniden düzenler gözden geçirir. Bütün bunları BD tasarlanırken olmaktadır.

2009 AMD SSE 5 i elden geçirdiğini söyler, AVX komutlarını işleyebileceğini ve bunun VEX kodlama yöntemiyle uyumlu olacağını açıklar. Kısaca AVX komutsetine ve VEX kodlama yöntemine destekleyeceğini açıklar. BD yine tasarlarnırken yine kural değişmiştir, bu değişiklikleri de BD ye ekler. Elden geçirdiği SSE 5'i de XOP olarak adlandırır, XOP sadece AMD ye özeldir.

2011 Intel AVXi işlemcilerine eklemiştir. AMD BD ye AVX, XOP, FMA4'ü eklemiştir, intelin VEX kodlama yöntemine uyumlu çalıştırdığını faln söyler.

2013 de Intel Hasswell de FMA3 kullanıcak, o zman ne olucak? O zmana dek yazılımların AMD'nin FMA4'ünü kullanmasını engellemeye mi çalışacak?

Bütün bunlar BD tasarlanırken olan, oyun ortasında değiştirilen kullar, ve genelde bilinen şeyler. Doğal olarak bütün bunlar extradan yer kaplayan yada fazladan transistör kullanılmasını gerektiren şeyler. Yani sırf geliştirme araçları kullanıldı, verimli olmadı ot mok derdi değil. Elbette onun da katkısı olmuştur bi yere kadar ama baştan aşağı değildir. Hepsi arkadaşın dediği gibi baştan aşağı full elle optimize edilecek hali yok. Hepten kritik olan şeyler bi yere kadar elle yapılabilir ama bi yerden sonrası kurtarmaz.

Bende sadece transistör sayısına bakarak olmuş olmamış , ahahah lavuklara bak o kadar transistör var bi işe yaramıo çööp diyenleri anlamıyorum. Kimi insanın beyninde daha çok sinir hücresi olabilir, kabaca o insanda daha çok "beyin" olabilir ama onun zeka geriliği olan /moron/yavaş düşünen/down sendromlu vs. olmamasını sağlamaz, yada tersi.

Intel piyasadaki baskınlığı ve Komut seti savaşları hakkında yazı var okursanız.

agner.org/...

Intelin komut setini kodlama yöntemini nasıl kötü amaçla kullandığı, bunu diğer CPU üreticilerini nası zora düşürmek içn kullandığı, compilerların bunlarla olan olumsuz ilişkisi, kötü yada optimize olamayan kodların oluşmasına yol açması, sırf Pazarlama ve PR yüzünden komut setinin 30 sene öncesinden kalan ve kullanılmayan şeyler yüzünden nasıl şiştiği ve yine PR yüzünden onları desteklemek zorunda olduğunuz vs. annatıyor.

x86 komut setinin ve gelecekteki geliştirmelerin bir tür denetleyici/düzenleyiciler tarafından (devletler, yazılım geliştiriciler, politik organizasyonlar, academik organizasyonlar vs. ) düzenlenmesi grektiği nedenleriyle öneriliyor. Yoksa bu işin sonu çıkmaz sokak, bi yerde fena patlak vericek diye belirtiyor.
MR.METALOtomatik tasarım araçlarına gelirsek, bu açıklamaları yapan mühendisin taş devrinde kalmış olduğunu ya da sadece bok atmak için ...
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zargana_11 7 yıl fx57
fx57


AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri performans anlamında beklentileri karşılayabilmiş değil. Her açıklamasında tüm zamanların en yüksek performanslı çekirdek tasarımını hazırladığını dile getiren AMD, 8 çekirdekli en hızlı işlemcisiyle Intel'in Core i7-2600K modelini yakalayabilmiş değil kaldı ki Intel'in çoklu izlek desteği açısından daha yüksek başarım sunan Core i7-990X gibi çözümleri bulunuyor ve Sandy Bridge-E ailesi de çok yakında geliyor. AMD'den ürün pazarlama yöneticisi Adam Kozak yayınladığı resmi blog yazısında FX-8150'nin Core i7-2600K'dan daha hızlı olduğunu öne sürmüş olsa bile yaptığımız testler bunun aksini söylüyor. Peki AMD cephesinde neler yaşanıyor, Bulldozer mimarisi neden beklentileri karşılayamadı ? Bu sorunun cevabı eski AMD mühendislerinden biri olan Cliff A. Maier'den geldi ve ilginç detaylar ortaya çıktı.

 




 

Cliff A. Maier'in açıklamalarına göre AMD tasarım aşamasında yanlış yöntemi benimsemiş olabilir ki öne çıkan iddia, mikroişlemci mimarisinin performans kritik noktalarında el yapımı tasarıma gitmek yerine, özel araçlarla otomatik tasarım anlayışını benimsemek. Açıklamalara göre otomatik araçların kullanımı yeni özelliklerin adaptasyonu ve tasarım sürecinin hızlandırılması noktasında avantaj sağlayabiliyor ancak diğer taraftan performans ve verimliliği düşürüyor ki burada %20 daha büyük zar alanı ve %20 daha düşük performanstan bahsediliyor. Yönetim takımının AMD ve ATi takımlarını bir araya getiren bir yöntem izlediğini söyleyen Maier, buna bağlı olarak el yapımı tasarımın ikinci plana itilerek SoC yani yongada sistem tarzı tasarım anlayışına geçildiğini ve bunun ciddi oranda performans kaybı, zar alanı ve verimlilik kaybına neden olduğunu söyledi. DEC Alpha'nın zamanında herşeyden daha hızlı olduğunu çünkü tüm transistörlerin elle seçildiğini ifade eden Maier, AMD ve Intel'in en azından kritik parçalarda her zaman böyle hareket ettiğini ancak kendisinin AMD'den ayrıldığı sıralarda şirketin değiştiğini ve sentez araçları, otomatik yerleştirme ve yönlendirme araçlarına sırtını dayamaya başladığını söyledi.  Maier otomatik tasarım araçlarını incelediğini, %20 daha büyük ve %20 daha yavaş sonuçlar ürettiğini söylüyor. 

 




 

AMD'nin Bulldozer mikroişlemci tasarımının tamamında otomatik araçlar kullanıp kullanmadığı bilinmiyor ancak ortada yolunda gitmeyen bazı şeyler olduğu, tasarım bazında verimlilik sıkıntılarının yaşandığı bir gerçek. 2 milyar transitör içeren FX işlemci ailesinde, çift çekirdekli her modül, 213 milyon transistör içeren 2MB birleşik L2 bellekten oluşuyor ve zar çerisindeki alanı 30.9mm2. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 11 katmanlı 32nm SOI üretim teknolojisini kullanan ve K10.5 mimarisini temel alan LIano işlemci ailesinde tek çekirdek zarı, L2 bellek haricinde 9.69mm2. Yani kısaca özetlemek gerekirse 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisinin dört modülü, L2 bellekle birlikte toplamda 852 milyon transistör içeriyor ve 123.6mm2 zar alanı kaplıyor. Hücre başında 6bit içeren 8MB L3 bellek biriminin 405 milyon transistör içerdiğini dikkate alır ve çift kanal bellek kontrolcüsü gibi diğer elemanlar için 800 milyon transistör ayrıldığı düşünülürse toplam zar alanı da ortaya çıkmış oluyor. Ancak sorun da bu noktada kendini gösteriyor zira temel işlem birimleri haricindeki diğer tasarım elemanları için 800 milyon transistör bir hayli fazla çünkü Sandy Bridge tabanlı dört çekirdekli Core i işlemci ailesinde entegre grafik birimini de içeren toplam transistör sayısının 995 milyon olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca özetlemek gerekirse, AMD'nin tasarım sürecinde nasıl bir yol izlendiğini henüz tam bilmiyoruz ancak görünen o ki otomatik tasarım metodolojisinin bir sonucu olarak milyonlarca adet fazladan tranaistör FX ailesinin içerisindeki yerini almış durumda.  


Yapılan testlerin bir çoğunu inceledim. Hatta bir kısmının tamamını okudum. Bunların arasında en ilginç inceleme xtremesystems'deki. Çünkü olaya farklı yaklaşılmış. Bu incelemede buldozer çekirdekler kapatılarak incelenmiş ve tahmin edin nolmuş, çekirdekleri kapatılan dozer ferrari olmuş ve neredeyse dozerin normal verdiği sonucun yarısını veriyor. Buradan da söyle bir sorunun olduğu ortaya çıkıyor. Windows 7 maalesef çekirdek mantığı üzerine kurulduğundan işlemci bu şekilde algılanıyor ve komutlar yanlış yerlere gönderiliyor. Sonuç böyle olunca, hüsran.

Şimdi birde toms hardwarede windows 8 altında bazı değerler alınmış. İşin garip tarafı sandynin win8 ortamında hiçbir getiri sağlamaması hatta windows 7'de daha başarılı olması. 8150 için ise durum çok farklı. Buradan bakabilirsiniz.

Bence Amd'nin buldozeri piyasanın istediği gibi değil de kendi istediği şekilde tasarlamış olmasıyla, kendi ayağına kurşun sıkmış gibi oldu ama gerçekten başarısız olup olmadığını göreceğiz.

Bana daha çok bir patlamayı gerçekleştirememiş gibi duruyor. Bakınız.
fx57AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri performans anlamında beklentileri karşılayabilmiş değil. Her açıklamasında tüm ...
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dennjS 7 yıl
@zargana_11 adlı arkadaşın bahsettiklerini biraz detaylandırmak istedim.

AMD mühendisleri hangi parçaların paylaşılacağını karar verirken ince eleyip sık dokumuşlar. Sonuçta paylaşılmasına karar verilen parçaların darboğaz yaratmaması gerekiyor. Her bir Bulldozer modülü işletim sistemine iki çekirdek gibi görünüyor ancak AMD burada Hyper-Threading’e benzetilmek istemiyor ve kendi tasarımının daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor. Bu mantıklı, önemli bileşenlerden ikişer adet taşıdığından, Bulldozer modülü tek bir çekirdek olarak adlandırılamaz.

Ancak burada AMD donanımının yazılımla nasıl bir ilişki içinde olacağı önem kazanıyor.Microsoft ve Intel’in Windows 7 için Hyper-Threading’e özel geliştirmeler üzerinde çalıştıklarını biliyoruz. Windows 7 bir işparçasını çekirdeklerden birisine atarken hangi çekirdeği seçeceğine özenle karar veriyor.

Teoride AMD de aynı şeyden faydalanabilir. Eğer Windows öncelikle FX-8150’nin dört modülünü doldurup ondan sonra modüllerin ikinci çekirdeklerine geçerse aynı anda dört işparçasının çalışma verimi en üst seviyeye çekilmiş olur. Ancak durum böyle değil. Microsoft’tan tasarım mühendisi Arun Kishan’ın söylediğine göre her bir modül iki çekirdek gibi algılanıyor ve eşit bir şekilde kullanılıyor. Yani iki işparçalı bir uygulamada modüllerden birisi aktifken diğer üçü boşta duruyor. Güç tüketimi açısından oldukça verimli ancak performans açısından iyi değil. Bu AMD’nin tek bir işparçası gerektiğinde tüm paylaşılan kaynaklara erişebiliyor iddiasının sallanmasına neden oluyor. Çünkü bir işparçası daha eklendiğinde diğer modüller boşta dururken iki işparçası tek bir modüle yükleniyor.

Ancak Microsoft’un bu yaklaşımı değiştireceği belirtiliyor. Arun’un söylediğine göre çift-çekirdekli modüllerin çalışma mantığı iki ayrı fiziksel çekirdekten çok Hyper-Threading’e benzediğinden firma ileride modülleri mantıksal işlemci olarak algılayacak adımlar atacak. Performans artarken AMD’nin boşta kalan modülleri kapatarak enerji tasarrufu sağlama çabası negatif yönde etkilenecek.

Windows 8 ile 7 arasındaki testlerde bulunan farkların anlatımı;
Bulldozer’in Windows 8 altında nasıl bir performans göstereceğini söylemek için henüz çok çok erken. Ancak Windows 7’nin de Bulldozer modülüne uygun olarak tasarlanmadığını biliyoruz. Önceki sayfalarda Microsoft’tan Arun Kishan’dan öğrendiğim bilgiyi sizinle paylaşmıştım: Windows işlem parçalarını çekirdeklere atarken eşit davranıyor (bu verimli olmasa bile).Gelecek nesil Windows’ların bu duruma farklı yaklaşacağını düşünmek için elimizde iyi nedenler var.

AMD’nin söylediğine göre Windows 8 işparçalarını daha akıllı bir şekilde yönetecek bu sayede modüllerin içinde bulunan paylaşılan bölümler en verimli şekilde kullanılabilecek. Örneğin iki işparçası tek bir modül üzerinde çalışabilecekse (aynı kaynakları paylaşsa bile) Windows bu iki işparçasını bir modüle atayacak ve diğerlerini kapatacak. Turbo Core sayesinde açık kalan modülün hızı artırılacak bu sayede paylaşımdan doğan negatif etki yok edilecek.

Burdaki anlatılanda güç tüketim değerlerinin neden yüksek olduğu ile ilgili.(az da olsa)
Çekirdek park etme özelliği işparçalarının bir modüle yerleştirilmesi ve mümkün olduğunca az çekirdek kullanılmasını öngörüyor bu sayede tasarruf edilen enerjiyi başka alanlarda kullanmak mümkün oluyor. Windows 7’de park edilmiş bir çekirdek görmeniz mümkün değil. Ancak Windows 8, FX-8150’yi tanıyor ve çekirdekleri çiftler halinde park edebiliyor.

THGTR
@zargana_11 adlı arkadaşın bahsettiklerini biraz detaylandırmak istedim.AMD mühendisleri hangi parçaların paylaşılacağını karar verirken ince ele...
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YGA 7 yıl
AMD sudan cikmis balik gibi sanki. Bazi urunlerini aceleye getirdi, suan o hatalarinin saskinligini yasiyor. Her hafta telefon ureten HTC den farki kalmadi
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FRAGILE 7 yıl
ben yeni nesil bulldozerlerden umutluyum, zaten arkadaşlarımız da gerekli acıklamalaarı yapmıslar ellerine sağlık.

piledriver'ı bekleyecem , onda parelelleştirmelerde sorunun ortadan kalkacağı söyleniyor. bakalım fazla da kalmadı
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dreamblue35 7 yıl
ileriki bir zamanda rev B3 bu işlemci içinde çıkar merak etmeyin
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DH Misafiri 7 yıl
modül sistemi ne kadar getiri sağlar bilinmez ama bdye benzer bişey daha önce rock işlemcisiyle denenmiş sonra proje iptal edilmişti.
belki mimaride iş yok belkide sorun optimizasyonda vs. detayları bilmesemde şöyle bi mantık yürütürsek ht sistemi ibm power ve sparc gibi işlemcilerdede kullanılıyo hemde çekirdek başına 4+ izlek olarak. yani amdnin daha verimli dediği yöntem gerçekten öyle olsaydı bence bu firmalar çoktan bunu kullanıyo olurduki bunlar bu işin kitabını yazmıştır.
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Rubisco 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

modül sistemi ne kadar getiri sağlar bilinmez ama bdye benzer bişey daha önce rock işlemcisiyle denenmiş sonra proje iptal edilmişti.

belki mimaride iş yok belkide sorun optimizasyonda vs. detayları bilmesemde şöyle bi mantık yürütürsek ht sistemi ibm power ve sparc gibi işlemcilerdede kullanılıyo hemde çekirdek başına 4+ izlek olarak. yani amdnin daha verimli dediği yöntem gerçekten öyle olsaydı bence bu firmalar çoktan bunu kullanıyo olurduki bunlar bu işin kitabını yazmıştır.

Sana bi soru o zman, Niye kimse BD'yi Solaris üstünde test etmiyor? Sonuçta Solaris UltraSparc için optimize edilmiş?
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DH Misafiri 7 yıl
yazık valla milleti 30 senedir hapsetmişler x86ya. sürüyle işlemci yapacak firma varken intel yüzünden 2 firma araında kaldık. viayı saymıyorum zaten esamesi yok.
ortak bi platform olsaydı ibm nvidia gibi firmalarda çoktan oyunda olurdu ve şuankinden çok daha hızlı işlemciler kullanıyo olabilirdik. yeni bişeyler lazım artık x86dan kurtaracak bişey.
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DH Misafiri 7 yıl
Hala bol keseden atan AMD fanboyların olması ne garip. Bakın uzun cümleler kurmadan madde madden gerçekleri yüzünüze vurayım da görün.
- AMD yıllardan bu yana Bulldozer ile tüm zamanların en hızlı çekirdek tasarımını yaptığını söyledi mi söyledi. Ne oldu durum vahim. Fx57 başlıkta az bile yazmış, haberin yurt dışı yansımalarında "Eski AMD mühendisi Bulldozer fiyaskosunu yorumladı" tarzında başlıklar kullanıyorlar.
- Mühendislerin bir görevi de hazırladıkları tasarımın, piyasaya süreceği tarihteki yazılımlarla uyumluluk sergileyip sergilemeyeceğini öngörmek ona göre hazırlamaktır. Ekran kartı tarafında Nvidia kadar oyun desteği sunamayan AMD, Intel ile mücadele mi edecek, buna mı inanıyorsunuz.
- AMD gelecekte performansı arttıracağız diyor, güzel de diyor. Rekabet hepimize katkı sağlar ancak aynı AMD, devrimsel K8 mimarisini geliştiren ekibin ne kadarının şu an şirkette olduğunu açıklasın da bir bilelim.
- Bulldozer mimarisinin başarısızlığı şirketin gelecekteki CPU çalışmalarını da bilinmezliğe sürükleyebilir. 2 milyar transitör içeren, 8 çeirdekli 16MB bellekli işlem üstelik kutusu da metal olarak AMD tarafından 245$'a satılıyor. Aynı fiyat seviyesinde Intel Core i5-Core i7 işlemci satıyor ki yarısı kadar transistöre ve çekirdek sayısına sahipler, metal kutu felan da yok. AMD'nin Bulldzoerden kaç tane üreteceği ve kaç tane satacağı muallak ancak yine zarar edecek gibi görünüyor. AMD kullanıcı dostu diyoruz falan filan ancak şirketin para kazanamadığı da ortada, kazanamayınca da rekabette geride kalıyor. Durum ortayada fabrikaları bile araplara sattılar şimdi aynı fabrikada verimlilik sıkıntıları patlak göstermiş durumda.
Ben bir teknoloji tutkunuyum marka gözetmem ama foruma bakıyorum da fanboyluk hatta safha da. Performans beklenilen gibi olmayınca yok yazılım desteği yok, yok testler şöyle böyle... Beyler kendinizi kandırmayın, Intel son birkaç yıldır AMD'den çok daha radikal değişiklikler yaptı, yazılım sadece AMD için Intel için de var.
AMD'deki yönetici kademesine de bakıyorsunuz. AMD'nin resmi sitesine girip yönetim kuruluna bakın eskiden hep mühendisler varken şimdi Lenovo, HP, Dell'de felan çalışmış pazarlamacılar doldu şirkette. Durum bu...
Ben gerçekleri yazdım, siz yine yazılım desteği yok demeye devam edin.
---------------------------------------------------------------------
Asıl garip olan intelfanboyların hep yedikleri haltı amdciler yapıyormuş gibi yazmaları!
bizde intelfanboylar gibi lafla değil kanıtı ile misal daha burada bile bol keseden atan intelfan bir arkadaş FX-8150 işlemcinin İ5 işlemcinin gerisinde kaldığını sallamış!
diğer misal siz varsınız öyle bir yazmışsınızki sanki ortada birşey varmış gibi....
oysaki hepsi sallama
peki ben bunu nerden biliyorum?
çünkü yazdıklarınızı gerçekten bilmeniz için amd`de üst düzey çalışan yada mühendis olmak gerekir sizin bu yazdıklarınızı amd`ye soruyorum onlar bile biz bilmiyoruz bu konuda yetkili değiliz diyorlar
ama siz gelmişsiniz şu projede çalışan mühedis işten çıktı filan yazıyorsunuz ne hikaye yazıyorsunuz? (dayı oğlu filan amd`mi çalışıyor?)
ben intel`in vukuatlarını yazsam 20-25 sayfa yazı çıkar
son olarak
athlon 64 dönemindeki athlon 64 intelden fark yiyor palavralarını sallayan intelfan zombileri yine hortlamış
gelmiş bir arkadaş FX-8150 İ5`e geçiliyor demiş
yapılan testlerde bahsettiğiniz işlemci 2600k`nın %5 gerisinde kalıyor
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müntekim 7 yıl
dennjS
@zargana_11 adlı arkadaşın bahsettiklerini biraz detaylandırmak istedim.
AMD mühendisleri hangi parçaların paylaşılacağını karar verirken ince eleyip sık dokumuşlar. Sonuçta paylaşılmasına karar verilen parçaların darboğaz yaratmaması gerekiyor. Her bir Bulldozer modülü işletim sistemine iki çekirdek gibi görünüyor ancak AMD burada Hyper-Threading’e benzetilmek istemiyor ve kendi tasarımının daha iyi performans gösterdiğini belirtiyor. Bu mantıklı, önemli bileşenlerden ikişer adet taşıdığından, Bulldozer modülü tek bir çekirdek olarak adlandırılamaz. Ancak burada AMD donanımının yazılımla nasıl bir ilişki içinde olacağı önem kazanıyor.Microsoft ve Intel’in Windows 7 için Hyper-Threading’e özel geliştirmeler üzerinde çalıştıklarını biliyoruz. Windows 7 bir işparçasını çekirdeklerden birisine atarken hangi çekirdeği seçeceğine özenle karar veriyor. Teoride AMD de aynı şeyden faydalanabilir. Eğer Windows öncelikle FX-8150’nin dört modülünü doldurup ondan sonra modüllerin ikinci çekirdeklerine geçerse aynı anda dört işparçasının çalışma verimi en üst seviyeye çekilmiş olur. Ancak durum böyle değil. Microsoft’tan tasarım mühendisi Arun Kishan’ın söylediğine göre her bir modül iki çekirdek gibi algılanıyor ve eşit bir şekilde kullanılıyor. Yani iki işparçalı bir uygulamada modüllerden birisi aktifken diğer üçü boşta duruyor. Güç tüketimi açısından oldukça verimli ancak performans açısından iyi değil. Bu AMD’nin tek bir işparçası gerektiğinde tüm paylaşılan kaynaklara erişebiliyor iddiasının sallanmasına neden oluyor. Çünkü bir işparçası daha eklendiğinde diğer modüller boşta dururken iki işparçası tek bir modüle yükleniyor. Ancak Microsoft’un bu yaklaşımı değiştireceği belirtiliyor. Arun’un söylediğine göre çift-çekirdekli modüllerin çalışma mantığı iki ayrı fiziksel çekirdekten çok Hyper-Threading’e benzediğinden firma ileride modülleri mantıksal işlemci olarak algılayacak adımlar atacak. Performans artarken AMD’nin boşta kalan modülleri kapatarak enerji tasarrufu sağlama çabası negatif yönde etkilenecek.
Windows 8 ile 7 arasındaki testlerde bulunan farkların anlatımı;
Bulldozer’in Windows 8 altında nasıl bir performans göstereceğini söylemek için henüz çok çok erken. Ancak Windows 7’nin de Bulldozer modülüne uygun olarak tasarlanmadığını biliyoruz. Önceki sayfalarda Microsoft’tan Arun Kishan’dan öğrendiğim bilgiyi sizinle paylaşmıştım: Windows işlem parçalarını çekirdeklere atarken eşit davranıyor (bu verimli olmasa bile).Gelecek nesil Windows’ların bu duruma farklı yaklaşacağını düşünmek için elimizde iyi nedenler var. AMD’nin söylediğine göre Windows 8 işparçalarını daha akıllı bir şekilde yönetecek bu sayede modüllerin içinde bulunan paylaşılan bölümler en verimli şekilde kullanılabilecek. Örneğin iki işparçası tek bir modül üzerinde çalışabilecekse (aynı kaynakları paylaşsa bile) Windows bu iki işparçasını bir modüle atayacak ve diğerlerini kapatacak. Turbo Core sayesinde açık kalan modülün hızı artırılacak bu sayede paylaşımdan doğan negatif etki yok edilecek.
Burdaki anlatılanda güç tüketim değerlerinin neden yüksek olduğu ile ilgili.(az da olsa)
Çekirdek park etme özelliği işparçalarının bir modüle yerleştirilmesi ve mümkün olduğunca az çekirdek kullanılmasını öngörüyor bu sayede tasarruf edilen enerjiyi başka alanlarda kullanmak mümkün oluyor. Windows 7’de park edilmiş bir çekirdek görmeniz mümkün değil. Ancak Windows 8, FX-8150’yi tanıyor ve çekirdekleri çiftler halinde park edebiliyor.
THGTR

Aslında konu belli ortada içindeki algoritmalar çok çekirdekli çalışma üzerine özel olarak kodlanmış bir yazılım varsa optimize bir derleyici ciddi hız artışı elde edilecektir çünkü çoklu programlanın en büyük sıkıntısı hangi parçanın nerde çalıştırılacağı ve bir çekirdeğin aradığı bir bilginin başka bir yerde başka bir çekirdeğin kontrolü altında olmasıdır.
Hele 1. çekirdek 2. çekirdekteki bir bilgiyi 2. çekirdekte 1. çekirdekteyi arama durumuna düşerse bu bir kilitlenme sebebi olur.
Bu aşamada ortak L2 bellek mükemmel bir çözüm , zaten tasarım olarak genişlemeye çok müsait ve kaynak paylaşımı çok güzel düşünülmüş.Hele bide L3 te modüller arası ortak olursa tadından yenmez, bence amd yazılım ekibine sıkı bir el atmalı.
Ama elinizdeki derleyici rastgele iki farklı modüldeki çekirdeklere atama yapılacak şekilde derleme yapacağı için performans kaybı olacaktır.
Eğer elimizdeki program tek çekirdekte çalışacak şekilde tasarlanmış ise amd herbir modulü tek bir çekirdek gibi çalıştırıp performans artışı sağlamaya çalışacaktır , yok eğer böyle bir fikri yoksa adama niye böyle tasarım yaptın diye sorarlar:).
Eski mühendise gelince dayı baya eskmiş anlaşılan ,günümüzde artık tasarımlar bilgisayar bilimlerindeki temel maksimum optimizasyon içeren algoritmalarla oluşturulan yapıların vhdl gibi dillerle kodlanması ile yapılıyor.Ortaya çıkan fazlalıklar ise yani ölü durumlar zaten baştan eleniyor.
Sadece kodlar modül modül yazılıp birbirine eklendiği için iki modül arasındaki muhtemel indirgeme görülemeyecektir.Ki bundanda %20 lik fark olması tasarımın başında hata yapıldığını gösterir ki buda pek mümkün gözükmüyor.
Önceki paragrafa örnek gerekirse çinlilerin meşhur işlemcisi x86 emulayonu için qemu yazılımının donanımsal gerçeklemesi aslında.Bunlarda zaten otomatlar diye tabir edilen yapılarla ince ayar fazlasıyla yapılmış durumda.
Muhtemelen elmizdeki windows kopyaları intel derleyicisi ile derleniyor o açıdan amd enazından kendi özel derleyici yamasını piyasaya kullandırtamadığı sürece performans artışı zor görünüyor.Intel derleyicisininde intel işlemcilerine geçip torpil daha önce haber yapıldı zaten.
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captaincato 7 yıl
üzücü amd beklenen performansa ulaşamadı yada öyle görünüyor yazılım mazılımlar güncellendiğinde neler olur neler biter bilemem yada yeni revizyon işlemcileri nasıl olur bilemem İntel cephesi bu durumdan çok hoşnut olmuştur,muhtemelen fiyat politikasıda kullanıcılarını aynı derecede üzecektir,hali hazırdaki işlemcilerin fiyatını kırmayacak yeni çıkacaklarıda daha yüksek faiş fiyatlara satacaktır.Amd nasıl bir atılım yapar bilmiyorum ama bir an önce yapmalı yoksa yüksek performasnlı işlemcileri uygun fiyata almanız hayal olur....
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tamtamam 7 yıl
uzun vadede transistör çok şeydir,bence amd kötü işlemciler üretmiyor,şu an daha ucuza aynı oyun performansını veriyor,benim için önemli nokta bu yoksa excel üzerinde çalışırken atom işlemcide yetiyor bana.
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SystemApps 7 yıl
AMD buldozer ile rekabeti resmen öldürmüş oldu.Umarım intel bunu fırsatçılık olarak kullanmaz.5sene de Amdnin uçması gerekirdi.keşke phenom 2 den devam etseydi...Yazık oldu ama daha çok bize oldu..
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MR.METAL 7 yıl
Bu mimari BD2'lerde bile tam oturmayacaksa da, devamı olan ve bu mimariyi temel alan 3. bir nesilde istendiği konuma ulaşacaktır. Bu da, tahminim 2013 sonlarına denk gelir. AMD'ye ise bu süreçte hiç bir şey olmaz, ne batar, ne çıkar. Agresif fiyat politikasıyla durumu kurtarmaya çalışarak yoluna devam eder. Çünkü ortada bir Alman devleti var ki avrupanın tek büyük işlemci markasını asla kaderine terk etmez, bu şirketi ciddi bir alternatifi gelmediği sürece her daim ayakta tutacaktır.
Otomatik tasarım araçlarına gelirsek, bu açıklamaları yapan mühendisin taş devrinde kalmış olduğunu ya da sadece bok atmak için yaptığını gösteriyor. Bugün ben evde proteus yazılımıyla dandik 20cmx20cm dijital bir devrenin çizimlerini elle yaparken yarım günüm gidiyorsa varın gerisini siz düşünün. Yaptığım devrenin yollarını otomatik olarak oluştur dediğimdeyse gerçekten program saçma sapan, verimsiz bir devre çiziyor. Tabii yarı analog yarı dijital dandik devrenin sağlıklı çalışmasına herhangi bir etkisi olmayan bu sıçış, iş büyük çaplı lojik devre tasarımına gelince oldukça zararlı bir hal alıyor. Yine de bu kadar fazla transistor içeren bu devrenin manuel tasarlanmasının imkanı mümkünatı yok. Belki Intel'in bu işi yapan yazılımı yapay zeka açısından daha gelişmiştir ve verimli bir yerleşim yapıyor olabilir ama belli ki AMD'de böyle bir durum yok ve yinede bu işi otomatik olarak yaptırmak zorundalar.
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Rubisco 7 yıl MR.METAL
MR.METAL

Otomatik tasarım araçlarına gelirsek, bu açıklamaları yapan mühendisin taş devrinde kalmış olduğunu ya da sadece bok atmak için yaptığını gösteriyor. Bugün ben evde proteus yazılımıyla dandik 20cmx20cm dijital bir devrenin çizimlerini elle yaparken yarım günüm gidiyorsa varın gerisini siz düşünün. Yaptığım devrenin yollarını otomatik olarak oluştur dediğimdeyse gerçekten program saçma sapan, verimsiz bir devre çiziyor. Tabii yarı analog yarı dijital dandik devrenin sağlıklı çalışmasına herhangi bir etkisi olmayan bu sıçış, iş büyük çaplı lojik devre tasarımına gelince oldukça zararlı bir hal alıyor. Yine de bu kadar fazla transistor içeren bu devrenin manuel tasarlanmasının imkanı mümkünatı yok. Belki Intel'in bu işi yapan yazılımı yapay zeka açısından daha gelişmiştir ve verimli bir yerleşim yapıyor olabilir ama belli ki AMD'de böyle bir durum yok ve yinede bu işi otomatik olarak yaptırmak zorundalar.

Sen şimdi evde devreyi tasarlıyorsun eh fena olmadı diyorsun, dur şunu bi basalım diyosun bakalm nasıl olacak derken, tak telefon geliyor arkadaşından "abüü hoca böle böle dedi hem eski işi yapıcak hemde %20 daha az enerji çekicek hemde %20 daha performanslı çalışacak". İyi diyosun napalım biraz kurcalayım nası yapacaz nası edecez oturuyosun başına yine bişeyler yapıyorsun tam oh bitti diyosun tak yine telefon "abüü bu sefer asistan dedi az önce dedikleirmi yapıcak ama eskisiyle uyumlu olucak yamuk çıkmıcak yani". Hmm iii o zman şunu şöyle bunu böyle edelim bakalm aynısı olucak galiba oh bu sefer bitecek diosun. Tak yine telefon "abüü bu sefer sekreter dedi özgün tasarım olucakmış, başkasının tasarımına benzerse aynı başlangıç noktasını kullanırsan hoca not kıracakmış". Haspinallah yaaa, bu sefer sen elinde telefon milleti arıyosun "abü ben bunu böyle yapıyorum bak sen sakın öyle yapma tamam mı " diyosun, bakıyosun o çoktan o şekilde başlamış "abü sen daha başındasın değiştiriver ya akıllı adamsın sen benim çarem kalmadı" diyosun adam yok mok diyo sonra papaz oluyosun adama. Bi tane proje ödev yapacan diye ne hallere düştük.

Oyun ortasında kural değiştirilip durursa böyle oluyor.

2007 de AMD SSE5 komutsetini çıkartır, adı DREX olan kodlama yöntemi kullanır, amacı bunu Bulldozerde kullanmaktır.

2008 de Intel başka nasıl kazık zokarım der, AVX komutsetini çıkartır. Bununla yetinmez, VEX kodlama yöntemi çıkartır.

2008 de yine millet birbirine girer, bunların hiçbiri biribiryle uyumlu değildir, ortak bi platformda buluşacakları faln da yoktur. Ama Intel Pazar lideridir sözü daha çok geçer, lobiler kulisler yapar, milletin daha çok AVX komut setinin güzelliklerini kullanmasını ister. AMD de de eli mahkum DREX kodlama yöntemini ve SSE 5'i bir kenara bıkakır. Planlarını yeniden düzenler gözden geçirir. Bütün bunları BD tasarlanırken olmaktadır.

2009 AMD SSE 5 i elden geçirdiğini söyler, AVX komutlarını işleyebileceğini ve bunun VEX kodlama yöntemiyle uyumlu olacağını açıklar. Kısaca AVX komutsetine ve VEX kodlama yöntemine destekleyeceğini açıklar. BD yine tasarlarnırken yine kural değişmiştir, bu değişiklikleri de BD ye ekler. Elden geçirdiği SSE 5'i de XOP olarak adlandırır, XOP sadece AMD ye özeldir.

2011 Intel AVXi işlemcilerine eklemiştir. AMD BD ye AVX, XOP, FMA4'ü eklemiştir, intelin VEX kodlama yöntemine uyumlu çalıştırdığını faln söyler.

2013 de Intel Hasswell de FMA3 kullanıcak, o zman ne olucak? O zmana dek yazılımların AMD'nin FMA4'ünü kullanmasını engellemeye mi çalışacak?

Bütün bunlar BD tasarlanırken olan, oyun ortasında değiştirilen kullar, ve genelde bilinen şeyler. Doğal olarak bütün bunlar extradan yer kaplayan yada fazladan transistör kullanılmasını gerektiren şeyler. Yani sırf geliştirme araçları kullanıldı, verimli olmadı ot mok derdi değil. Elbette onun da katkısı olmuştur bi yere kadar ama baştan aşağı değildir. Hepsi arkadaşın dediği gibi baştan aşağı full elle optimize edilecek hali yok. Hepten kritik olan şeyler bi yere kadar elle yapılabilir ama bi yerden sonrası kurtarmaz.

Bende sadece transistör sayısına bakarak olmuş olmamış , ahahah lavuklara bak o kadar transistör var bi işe yaramıo çööp diyenleri anlamıyorum. Kimi insanın beyninde daha çok sinir hücresi olabilir, kabaca o insanda daha çok "beyin" olabilir ama onun zeka geriliği olan /moron/yavaş düşünen/down sendromlu vs. olmamasını sağlamaz, yada tersi.

Intel piyasadaki baskınlığı ve Komut seti savaşları hakkında yazı var okursanız.

agner.org/...

Intelin komut setini kodlama yöntemini nasıl kötü amaçla kullandığı, bunu diğer CPU üreticilerini nası zora düşürmek içn kullandığı, compilerların bunlarla olan olumsuz ilişkisi, kötü yada optimize olamayan kodların oluşmasına yol açması, sırf Pazarlama ve PR yüzünden komut setinin 30 sene öncesinden kalan ve kullanılmayan şeyler yüzünden nasıl şiştiği ve yine PR yüzünden onları desteklemek zorunda olduğunuz vs. annatıyor.

x86 komut setinin ve gelecekteki geliştirmelerin bir tür denetleyici/düzenleyiciler tarafından (devletler, yazılım geliştiriciler, politik organizasyonlar, academik organizasyonlar vs. ) düzenlenmesi grektiği nedenleriyle öneriliyor. Yoksa bu işin sonu çıkmaz sokak, bi yerde fena patlak vericek diye belirtiyor.
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