Eski Yahoo CEO'su: Gmail'e dönmeyi dört gözle bekliyorum

Verizon'un 4.48 milyar dolara Yahoo'yu satın almasının ardından 5 yıldır Yahoo CEO'su olarak görev yapan Marissa Mayer de şirketten ayrılmıştı. Mayer, Londra'daki bir konferansta, Yahoo'dan sonraki hayatında sabırsızlıkla beklediği şeylerden birinin Gmail'i tekrar kullanmak olduğunu söyledi.

Ayrıca Bkz.

"Google'dan artırılmış gerçeklik destekli Kıble Bulucu"

Yayınlanan raporlarda, AccelerateHER forumunda konuşan eski Yahoo CEO'sunun "kendi tasarladığım bir aracı kullanırken daima daha hızlıyım" ifadelerini kullandığı yer alıyor. Mayer, Yahoo'dan önce 13 yıl boyunca Google'da çalışmış ve arama devine uzun yıllar hizmet vermiş bir isim. Deneyimli yönetici 2012'de Yahoo'ya geçmeden önce Google'da çeşitli görevlerde bulunmuş, Gmail, Google'ın haber özelliği ve Google Doodle'larını da içeren ürünlerin çoğunda mesai harcamıştı.

Mayer daha sonra sözlerinin saptırıldığını söyleyerek Twitter üzerinden bir açıklama yapma gereği duydu. Yanlış anlaşıldığını ve mükemmel Yahoo Mail'i de kullanmaya devam edeceğini söyleyen eski CEO'nun Yahoo'dan 23 milyon dolarlık bir kıdem tazminatıyla uğurlandığını da belirtelim.

https://twitter.com/marissamayer/status/875028244218753024