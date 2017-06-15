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Eski Yahoo CEO'su: Gmail'e dönmeyi dört gözle bekliyorum

Yahoo'nun Verizon'a satılmasıyla birlikte 23 milyon dolarlık bir kıdem tazminatıyla uğurlanan şirket CEO'su Marissa Mayer, katıldığı ilk konferansta Gmail kullanmayı dört gözle beklediğini söyledi.
1 yıl
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Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Verizon'un 4.48 milyar dolara Yahoo'yu satın almasının ardından 5 yıldır Yahoo CEO'su olarak görev yapan Marissa Mayer de şirketten ayrılmıştı. Mayer, Londra'daki bir konferansta, Yahoo'dan sonraki hayatında sabırsızlıkla beklediği şeylerden birinin Gmail'i tekrar kullanmak olduğunu söyledi.
Ayrıca Bkz. "Google'dan artırılmış gerçeklik destekli Kıble Bulucu"
Yayınlanan raporlarda, AccelerateHER forumunda konuşan eski Yahoo CEO'sunun "kendi tasarladığım bir aracı kullanırken daima daha hızlıyım" ifadelerini kullandığı yer alıyor. Mayer, Yahoo'dan önce 13 yıl boyunca Google'da çalışmış ve arama devine uzun yıllar hizmet vermiş bir isim. Deneyimli yönetici 2012'de Yahoo'ya geçmeden önce Google'da çeşitli görevlerde bulunmuş, Gmail, Google'ın haber özelliği ve Google Doodle'larını da içeren ürünlerin çoğunda mesai harcamıştı.
Mayer daha sonra sözlerinin saptırıldığını söyleyerek Twitter üzerinden bir açıklama yapma gereği duydu. Yanlış anlaşıldığını ve mükemmel Yahoo Mail'i de kullanmaya devam edeceğini söyleyen eski CEO'nun Yahoo'dan 23 milyon dolarlık bir kıdem tazminatıyla uğurlandığını da belirtelim.

https://twitter.com/marissamayer/status/875028244218753024 Yorum Yaz
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Mianfei 1 yıl
CEO olamayacak kadar tatlı
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tahir40 1 yıl
Yönettiği şirket her sene küçülüp küçülüp en sonunda satılınca bi de tomarla para vermezler mi aferin diye.
Ben bu başarı sadece nokia'nın eski ceosu Elopa ait sanıyordum.
Yönettiği şirket her sene küçülüp küçülüp en sonunda satılınca bi de tomarla para vermezler mi aferin diye.Ben bu başarı sadece nokia'nın eski ceosu Elopa...
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esmerbuyucu 1 yıl
Lan bir de dalga geçer gibi Gmail kullanmayı özledim diyor. Ulan Yahoo'yu batırdın yatacak yerin yok.
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High Sierra 1 yıl
Yahoo'nun batması Mayer'in suçu değil.
Yahoo kendi batmak istedi kaç yıl önce Microsoft'un muazzam teklifini elinin tersiyle itti.
O zaman batmayı baştan hak etti.
Mayer gidip Alibaba hisselerini elinde tuttu, Tumblr'a en cazip teklifi verdi ve şirketi satın aldı. Yahoo'nun kar getirmeyen arama motorunu bing altyapısına bağlayıp zararı minimize etti.
Yahoo Mail hala çok tercih edilen bir yazılım. Anladığınızın aksine Mayer, Yahoo Maili daha çok ön plana çıkardı.
Stephen Elop mu? Daha kötü hakaret edilemezdi bir insana. Elop Microsoft'un -kendi yuvasının- bile en korkulan elemanı iken koskoca Nokia'nın projelerini yakıp kül etti.
Meyve veren ağaç taşlanırmış bu da belli.
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kralkarga 1 yıl
mailin olayım hekle beni CEO hanım.
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rakanishu 1 yıl
Açıklama başarısızlığının üzerine tüy dikmiş resmen.
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FlyingUnderpants 1 yıl
Gelsin bizim şirketi yönetsin, batırsa kabulümdür :)
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thack_can 1 yıl
yahoo önce kendi içindeki fetöcüleri temizlesin :D
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Guest-F8946C419 1 yıl
Dh'de geçmiş dönemde ne kadar CEOluk yapan varmış..
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tugares 1 yıl
Canım ne istiyo biliyo musun?
Yer çekimsiz ortamda gmail kullanayım ama mailler yahoo ya gelsin :D
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FerdosParadise 1 yıl
hemen Mühterem yahoo'ya satışı koymuş hanım efendi...
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kadirirdem 1 yıl
Hakikaten hala Yahoo kullanan var mı ya ?
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Guest-73A8A7D1E 1 yıl
E direk magazin haberi olmuş bu :)
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