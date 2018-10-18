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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Essential önemli sayıda çalışanı işten çıkarıyor

Parlak bir açılışla başladığı Android pazarında gerisini getiremeyen Essential firmasına Andy Rubin’in şöhreti de yetmedi. Mali kriz nedeniyle çalışanların üçte biri işten çıkarılıyor.
7 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemini Google’a emanet ettikten sonra Essential adındaki şirketini kuran Andy Rubin, çentikli telefon tasarımıyla akıllı telefon pazarına adım atmıştı. Kalabalık olan pazarda dikkat çekmeyi başaran Essential bununa birlikte müşteri çekemedi ve kendisini bekleyen sona doğru adım adım gidiyor.

Ölüm kalım mücadelesi

Pazarda beklediğini bulamayan Essential üzerine bir de aşk dedikoduları yüzünden Andy Rubin’in görevine ara vermesiyle sarsıldı. Yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle Essential Phone 2 projesi iptal edildi ve Rubin potansiyel alıcılar aramaya başladı.

Ayrıca Bkz. "Çentikli Huawei Mate 20 RS Porsche Design duyuruldu"

Bununla birlikte firmanın büyük oranda yapay zekâ teknolojilerinden oluşan bir arayüze sahip yeni bir akıllı telefon prototipini CES 2019 fuarında görücüye çıkaracağı haberi gündem olmuştu. Bu hamle firmanın yeniden toparlandığına yorulsa da işler göründüğü gibi değil.

Bu hafta alınan şok bir kararla Essential çalışanlarının yüzde 30’unun işine son verildi. Çalışanlar ağırlıklı olarak donanım ve satış bölümüne yer alıyordu. Bu bakımdan Essential firmasının geleceği yeniden kuşku uyandırdı.

Firma yaptığı açıklamada işten çıkarmalar için çok üzgün olduklarını belirtirken üzerinde çalıştıkları parlak projenin taşları yerinden oynatacak potansiyele sahip olduğunu vurguluyor. Bakalım 2019 yılı Essential için neler getirecek?

 

https://www.digitaltrends.com/mobile/essential-lays-off-30-percent-of-workforce/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DODANLI 7 ay
Essential bekleneni veremedi maalesef. Kendi kamera uygulaması leşti. Google kamera ile başka bir şeye bürünmüştü. Yazılım saf android hızlı çalışan bir sistemdi. Ama köşeli hatları yüzünden çok kalın duruyordu elde, kullanımı da olumsuz etkiliyordu.
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SEO-Uzmanı 7 ay
haber sayfasından yorum yazayım dedim !
500 sunucu hatası verdi !
forumdan yazma kısmına tıkladım anca buradan yazabiliyorum !
hayırdı hocam
DH okurlarını sanki hacker modunda siteye girer gibi mi
yazı yazmasına izin veriyo artık nedir !?
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V4LKyR 7 ay
Essential gg wp
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clb12 7 ay
2019 da dünyayı ciddi bir finansal kriz bekliyor. Essential sadece bir örnek. Qualqomm, nxp, intel gibi bir çok şirket işçi çıkartmaya başladı geçen yıldan beri. Gelecek pek parlak değil.
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