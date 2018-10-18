Essential önemli sayıda çalışanı işten çıkarıyor

Android işletim sistemini Google’a emanet ettikten sonra Essential adındaki şirketini kuran Andy Rubin, çentikli telefon tasarımıyla akıllı telefon pazarına adım atmıştı. Kalabalık olan pazarda dikkat çekmeyi başaran Essential bununa birlikte müşteri çekemedi ve kendisini bekleyen sona doğru adım adım gidiyor.

Ölüm kalım mücadelesi

Pazarda beklediğini bulamayan Essential üzerine bir de aşk dedikoduları yüzünden Andy Rubin’in görevine ara vermesiyle sarsıldı. Yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle Essential Phone 2 projesi iptal edildi ve Rubin potansiyel alıcılar aramaya başladı.

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Bununla birlikte firmanın büyük oranda yapay zekâ teknolojilerinden oluşan bir arayüze sahip yeni bir akıllı telefon prototipini CES 2019 fuarında görücüye çıkaracağı haberi gündem olmuştu. Bu hamle firmanın yeniden toparlandığına yorulsa da işler göründüğü gibi değil.

Bu hafta alınan şok bir kararla Essential çalışanlarının yüzde 30’unun işine son verildi. Çalışanlar ağırlıklı olarak donanım ve satış bölümüne yer alıyordu. Bu bakımdan Essential firmasının geleceği yeniden kuşku uyandırdı.

Firma yaptığı açıklamada işten çıkarmalar için çok üzgün olduklarını belirtirken üzerinde çalıştıkları parlak projenin taşları yerinden oynatacak potansiyele sahip olduğunu vurguluyor. Bakalım 2019 yılı Essential için neler getirecek?