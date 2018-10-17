Çentikli Huawei Mate 20 RS Porsche Design duyuruldu

Akıllı telefon pazarını saran çentikli ekran modasına Porsche Design firması da uymuş görünüyor. Huawei P20 serisinde prensiplere aykırı olduğu için çentik kullanmayı istemeyen firma Mate 20 serisinde bundan vazgeçti.

Huawei Mate 20 RS Porsche Design özellikleri ve fiyatı

Donanım tarafında Mate 20 Pro ile herhangi bir değişiklik sunmayan telefon tasarım tarafında farklılaşıyor. Arka kısım üst seviye deri malzeme ile kaplanmışken tam ortada bir cam çubuk yer alıyor. Arka kamera çıkıntısız bu çubuğa gömülmüş ve altına Porsche Design logosu eklenmiş.

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6.39 inçlik kavisli AMOLED ekranda 3120 x 1440 piksel çözünürlük sunan Huawei Mate 20 RS Porsche Design çentik içerisinde gelişmiş bir yüz tanıma sistemi barındırıyor. Ayrıca ekrana entegre parmak izi okuyucu da mevcut.

Arka kısımda 40MP+20MP+8MP kamera kombinasyonu yer alıyor. Ön kamera 24MP çözünürlüğünde ve çok başarılı özçekimler yapabiliyor. Kirin 980 yonga setinin yanında 8GB RAM ve 256GB/512GB depolama seçenekleri mevcut. Yine nanoSD kart desteği de var. 4200mAh kapasiteli batarya sektörün ilk 40W seviyesindeki hızlı şarj teknolojisi ile destekleniyor. Bu teknoloji 30 dakikada bataryanın yüzde 70’ini dolduruyor.

Yine 15W kablosuz şarj özelliği de bu versiyonda mevcut. Huawei Mate 20 RS Porsche Design modeli 2000$-2420$ olarak iki fiyat etiketi ile piyasada olacak. Satışların sınırlı yapılacağı ifade ediliyor.