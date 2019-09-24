Essential yeni telefonu üzerinde çalışmalara devam ediyor

Android’in babası olarak gösterilen Andy Rubin tarafından kurulan ve ilk dönemin büyük fırtınalar koparan Essential Products sonrasında kapanmanın eşiğine kadar gelmişti. Yeniden toparlanan firma yeni telefonu için çalışmalarını sürdürüyor.

Essential Phone 2 neler sunacak?

Geçtiğimiz aylarda Andy Rubin yapay zekâ teknolojilerinin ağırlıklı olduğu ve kullanıcısını tanıyan bir akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Şirket sözcüsü telefonun testlerinin başladığını duyurdu.

Ayrıca Bkz.

"Bugatti Baby II elektrikli çocuk arabası kısa sürede tükendi"

Sızdırılan bilgilere göre Essential Phone 2 tablet-telefon melezi bir cihaz olacak. Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak cihaz 48MP çözünürlüğünde Sony IMX 586, 20MP çözünürlüğünde Sony IMX 476, 16MP çözünürlüğünde Sony IMX519, 13MP çözünürlüğünde Sony IMX 258 ve 5MP çözünürlüğünde Samsung S5K5E9 olmak üzere 5 kameralı bir yapıya sahip.

Fingerprint Walkie-Talkie adındaki özelliğin ise parmak izi okuyucusuna dokunarak dijital asistanı aktive edeceği ifade ediliyor. Diğer bir ilginç detay ise test sürecindeki Android sürümünde herhangi bir Google uygulamasının yer almaması. Bunun sebebi henüz bilinmiyor. Essential Phone 2 en erken gelecek yıl ortalarında piyasada olacak.