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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Essential yeni telefonu üzerinde çalışmalara devam ediyor

    Bir süredir suskun olan ve eski günlerine dönmeye çalışan Essential Products yeni telefonu üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Erken test aşaması başlamış durumda.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Essential yeni telefonu üzerinde çalışmalara devam ediyor

    Android’in babası olarak gösterilen Andy Rubin tarafından kurulan ve ilk dönemin büyük fırtınalar koparan Essential Products sonrasında kapanmanın eşiğine kadar gelmişti. Yeniden toparlanan firma yeni telefonu için çalışmalarını sürdürüyor.

    Essential Phone 2 neler sunacak?

    Geçtiğimiz aylarda Andy Rubin yapay zekâ teknolojilerinin ağırlıklı olduğu ve kullanıcısını tanıyan bir akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Şirket sözcüsü telefonun testlerinin başladığını duyurdu.

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    Sızdırılan bilgilere göre Essential Phone 2 tablet-telefon melezi bir cihaz olacak. Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak cihaz 48MP çözünürlüğünde Sony IMX 586, 20MP çözünürlüğünde Sony IMX 476, 16MP çözünürlüğünde Sony IMX519, 13MP çözünürlüğünde Sony IMX 258 ve 5MP çözünürlüğünde Samsung S5K5E9 olmak üzere 5 kameralı bir yapıya sahip.

    Fingerprint Walkie-Talkie adındaki özelliğin ise parmak izi okuyucusuna dokunarak dijital asistanı aktive edeceği ifade ediliyor. Diğer bir ilginç detay ise test sürecindeki Android sürümünde herhangi bir Google uygulamasının yer almaması. Bunun sebebi henüz bilinmiyor. Essential Phone 2 en erken gelecek yıl ortalarında piyasada olacak.

     


    https://www.phonearena.com/news/Essential-confirm-second-product_id119165 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    dede17 3 sa.
    telefonda olmasa haber yapamayacaksınız biraz farklı düşünseniz hayatın farklı yönlerini yansıtsanız dünya = telefon demek değil kolaycılığa kaçmayın
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