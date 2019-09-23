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    Bugatti Baby II elektrikli çocuk arabası kısa sürede tükendi

    1924 Type 35 Lyon Grand Prix yarış aracının dörtte üçü ölçüsünde olan Bugatti Baby II elektrikli çocuk arabası, 33000$ fiyatına rağmen 3 haftada stokları tüketti.
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    Diğer Ev Elektroniği
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lüks otomobillerin rekor fiyat etiketlerine rağmen kısa süre içerisinde satıldığına şahit oluyoruz. Aynı durum lüks çocuk elektrikli araçlarında da yaşanıyor. Bugatti Baby II elektrikli çocuk arabası kısa sürede tükendi.

    Bugatti Baby II özellikleri ve fiyatı

    1924 Type 35 Lyon Grand Prix aracının tasarımını temel alan Bugatti Baby II modeli 3/4 ölçülerinde geliştirildi ve çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekecek özelliklere sahip. 1kW çocuk modunda 10 km/s hız yapabilen araç 4kW yetişkin modunda ise saatte 45km hıza ulaşabiliyor. Özel hız anahtarı ile 10kW enerji de sağlanabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy A20s tanıtıldı: İşte özellikleri"

    Aracın tasarımı orijinali ile birebir aynı. Li-ion batarya, fren, el freni, süspansiyon, ön aks, farlar, korna, dikiz aynası ayrıntılar arasında. Hız, güç ve batarya göstergelerinin yanı sıra yarış performansını ölçmek için bir saat de yer alıyor.

    Bugatti Baby II modeli sadece 500 tane üretildi ve 33000$ fiyat biçildi. Standart bir motorlu otomobil ile hemen hemen aynı fiyatta olan araç sadece 3 haftada tükendi. Bugatti ve üretici ortak Little Car Company gösterilen yoğun ilgiden oldukça memnun.

     


    https://www.slashgear.com/bugatti-baby-ii-sold-out-in-three-weeks-23592545/ Yorum Yaz
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    DevrimSeven60 2 sa. en beğenilen
    Stage 1 yazilim ile 0.9 clioyu tokatlarsın
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    Kaiser75 23 dk.
    bugatti'nin bebek arabası bile 33 bin dolar öylemi?! Hay babanın şarap çanağına
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    LoveArabia 1 sa. yeni yorumcu
    MasALLAH alım gücüne laf edenler nerede? ALLAH devletten razı olsun.
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    Yacatisma 1 sa.
    kimsenin cocugum binsin dusuncesi aldigini sanmiyorum araci. tamamen koleksiyonluk.
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    OverClocK1ng 1 sa.
    Ahahaha @DevrimSeven60 süperdi.
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    selman1435 2 sa.
    Çocuğa 33000 dolarlık oyuncak almak
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    DevrimSeven60 2 sa. en beğenilen
    Stage 1 yazilim ile 0.9 clioyu tokatlarsın
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