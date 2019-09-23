Lüks otomobillerin rekor fiyat etiketlerine rağmen kısa süre içerisinde satıldığına şahit oluyoruz. Aynı durum lüks çocuk elektrikli araçlarında da yaşanıyor. Bugatti Baby II elektrikli çocuk arabası kısa sürede tükendi.

Bugatti Baby II özellikleri ve fiyatı

1924 Type 35 Lyon Grand Prix aracının tasarımını temel alan Bugatti Baby II modeli 3/4 ölçülerinde geliştirildi ve çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çekecek özelliklere sahip. 1kW çocuk modunda 10 km/s hız yapabilen araç 4kW yetişkin modunda ise saatte 45km hıza ulaşabiliyor. Özel hız anahtarı ile 10kW enerji de sağlanabiliyor.

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Aracın tasarımı orijinali ile birebir aynı. Li-ion batarya, fren, el freni, süspansiyon, ön aks, farlar, korna, dikiz aynası ayrıntılar arasında. Hız, güç ve batarya göstergelerinin yanı sıra yarış performansını ölçmek için bir saat de yer alıyor.

Bugatti Baby II modeli sadece 500 tane üretildi ve 33000$ fiyat biçildi. Standart bir motorlu otomobil ile hemen hemen aynı fiyatta olan araç sadece 3 haftada tükendi. Bugatti ve üretici ortak Little Car Company gösterilen yoğun ilgiden oldukça memnun.