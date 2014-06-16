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Eşya takibi için Bluetooth temelli yeni bir cihaz daha: TrackR bravo

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,7b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Eşya takibi için Bluetooth temelli yeni bir cihaz daha: TrackR bravo
Önemli eşyalarımızın kaybolması tehlikesine karşı hazırlanan en yeni Bluetooth temelli takip cihazlarından TrackR bravo, ince gövdesiyle dikkat çekiyor ve an itibariyle Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinde koyduğu hedefi katlamaya devam ediyor.
Standart cüzdanlar içerisine sığabilecek kadar ince bir gövdeyle (3.5mm) hazırlanan TrackR bravo, geliştirici firma tarafından belirtildiği kadarıyla dünyanın en büyük kişi tabanlı GPS ağını kullanıyor ve böylece kaybolan objeler başkaları sayesinde de bulunabiliyor. Teknik olarak Bluetooth 4.0 teknolojisi kullanan cihaz, bu teknolojiyle 33 metre içerisinde bağlı olduğu akıllı telefonlardan yerini gösterebiliyor, istenirse sesli uyarı verebiliyor ve direkt olarak kendisi üzerinden akıllı telefonların bulunması gibi ters bir işlemi de yerine getirebiliyor. CR1616 piliyle 1 yıl kullanım ömrü sunabilen TrackR bravo, alüminyum gövdesiyle de istenilen her noktaya (Anahtarlık, çanta, bilgisayar vb.) rahatlıkla konumlandırılabiliyor.
Site üzerinde konan 20,000$ hedefi bitimine 39 gün kala 146,240$ gibi güzel bir seviyeye getiren takip cihazı TrackR bravo, yapılacak en az 29$ bağış (ABD dışı 10$ kargo) ile 2015 Ocak ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtan kısa videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
(IG)  
Eşya takibi için Bluetooth temelli yeni bir cihaz daha: TrackR bravo

https://www.indiegogo.com/projects/trackr-bravo-the-thinnest-item-tracking-device-ever Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
30 m. dışında bir işe yarayacağına inanmıyorum
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BarbarosTUGRUL 3 yıl
Gps ile aldığı sinyalı merkeze bildirmesi için veri bağlantısına ihtiyac duyacaktır. bu olmadıgı surece Bluetooth mesafesi hic bir seyi ifade etmez anca ev cafe sahil gibi ortamlarda anahtar bulur
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SiNaPSiS 5 yıl
Nokia trasure tag gelse de sunlarin teslimat tarihi havalari bitse
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Umutcan 5 yıl
Ufak cihazlara güzel olabilir, yoksa koca ipad'i kaybedecek kişi zor bulunur. Telefonları da başka telefondan çaldırarak kolaylıkla buluyorsun.
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Mr.Loney 5 yıl
buna para verenin aklında şüphe ederim :( hem pil yiyecek hem 1 adet hem de 30 metre çekim kapasitesi. kim uğraşacak onun şarjıyla marjıyla
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meego 5 yıl
Daha büyük yapsalarmış.
bu tip ürünlerin çok küçük ve ince olması lazım ama maalesef çok büyük oluyor
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cutuak 5 yıl
oppo N1
1 Yanıt Yanıtla +1
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MrKemal17 5 yıl cutuak
cutuak
oppo N1

Oppo N1 ne alaka benzer bir özelliği mi var?
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kımyasal 5 yıl
Güzel bir ürün,fiyatı da uygun.Telefonlar için daha küçük ve sırıtmayan versiyonları yapılırsa iyi olur.Hatta çalınma durumlarında emniyet güçlerinin merkezleri ile bağlantılı olacak ve konum belirtecek seviyede olursa hırsızlık olaylarına daha kısa sürede müdahale edilebilir.
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