Eşya takibi için Bluetooth temelli yeni bir cihaz daha: TrackR bravo

Önemli eşyalarımızın kaybolması tehlikesine karşı hazırlanan en yeni Bluetooth temelli takip cihazlarından TrackR bravo, ince gövdesiyle dikkat çekiyor ve an itibariyle Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinde koyduğu hedefi katlamaya devam ediyor.

Standart cüzdanlar içerisine sığabilecek kadar ince bir gövdeyle (3.5mm) hazırlanan TrackR bravo, geliştirici firma tarafından belirtildiği kadarıyla dünyanın en büyük kişi tabanlı GPS ağını kullanıyor ve böylece kaybolan objeler başkaları sayesinde de bulunabiliyor. Teknik olarak Bluetooth 4.0 teknolojisi kullanan cihaz, bu teknolojiyle 33 metre içerisinde bağlı olduğu akıllı telefonlardan yerini gösterebiliyor, istenirse sesli uyarı verebiliyor ve direkt olarak kendisi üzerinden akıllı telefonların bulunması gibi ters bir işlemi de yerine getirebiliyor. CR1616 piliyle 1 yıl kullanım ömrü sunabilen TrackR bravo, alüminyum gövdesiyle de istenilen her noktaya (Anahtarlık, çanta, bilgisayar vb.) rahatlıkla konumlandırılabiliyor.

Site üzerinde konan 20,000$ hedefi bitimine 39 gün kala 146,240$ gibi güzel bir seviyeye getiren takip cihazı TrackR bravo, yapılacak en az 29$ bağış (ABD dışı 10$ kargo) ile 2015 Ocak ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtan kısa videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/trackr-bravo-the-thinnest-item-tracking-device-ever