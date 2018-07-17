Ethereum Classic birimi Koineks platformunda

Faaliyete geçtiği günden bu yana kripto para birimlerinin sayısını sürekli arttırmaya çalışan Koineks platformu şimdi de Ethereum Classic birimini getiriyor. Bugün itibariyle ETC işlemleri başlamış durumda.

Ethereum Classic nedir?

DAO platformunun hacklenmesi sonucunda zorunlu bir çatallanma işlemine giden Ethereum ağından doğan Ethereum Classic, pek çok yatırımcı tarafından asıl Ethereum olarak nitelendirilmekte.

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2015 yaz aylarında işleme başlayan Ethereum Classic pazar hacmi olarak ilk 20 sırada yer alıyor. Ethereum Classic gerek sorunlara karşı hedeflediği çözümler, gerek sergilediği istikrarlı duruş sayesinde büyük bir kitlenin beğenisini ve güvenini kazandı.

Bir süredir yazılım çalışmalarına devam eden Koineks borsası artık Ethereum Classic'in listelenmesi için hazır. Saat 10:00 itibari ile platform üzerinden Ethereum Classic (ETC) alım, satım, yatırma ve çekme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Coinmarketcap üzerinde ETC hali hazırda 17$ civarında seyrediyordu.