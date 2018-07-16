Akıllı saatler için Facer tema oyunları geldi

Akıllı saatler genelde bildirim veya fitness verilerinin kontrolü için kullanılıyor ve çok fazla etkileşim unsuru sunmuyor. Bazı oyunlar geliştirilmiş olsa da bunlar çok ilgi görmedi. Facer adlı geliştirici saat temasına oyun entegre ederek bunu değiştirmeyi planlıyor.

Saatlere hareket geliyor

Facer Watch Faces uygulamasıyla Tizen ve Wear OS için 15 binden fazla saat teması sunan geliştirici, son güncellemeyle interaktif temalar da ekledi. Bunların arasında ilgi çekici oyunlar da yer alıyor.

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Oyunlar ayrı bir uygulama çalıştırmadan doğrudan saat temasına dokunarak başlatılabiliyor. Geliştirici bunun için kolaylık sağlayan yeni bir yöntem kullandığını ifade ediyor.

Hali hazırda 6 adet oyun mevcut. Bunların 3 tanesi geliştiricinin kendisine ait. Bunlar World Cup Shootout şut oyunu, Tamagotchi tarzındaki Your Beast Friend ve hayvan yakalama DINO CATCHER şeklinde sıralanıyor.

Üçüncü taraf geliştiricilerin yayınladığı diğer üç oyun ise Rock, Paper and Scissors, Strawberry ve Jump Over adını taşıyor. Oyunlar nabız ölçer, GPS gibi saatin sensörlerini kullanarak ilerliyor ve anlık hava durumuna göre değişiyor. Elbette bunun bataryaya etkisi olacaktır. Oyunlar ilgili mağazalardan indirilebilir durumda.





