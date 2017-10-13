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Ethereum madenciliği ile ayda 300 dolar kazandıran ısıtıcı çıktı

Hem soğuk havalarda odanızı ısıtacak hem de Ethereum madenciliği yaparak ayda 300 dolar değerinde dijital para çıkaracak Comino marka kripto ısıtıcı satışa sunuldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Rusya merkezli kripto para girişimi Comino, hem gelir sağlayan hem de soğuk havalarda odanızı ısıtmak için kullanabileceğiniz yeni bir ürün tanıttı: Ethereum madenciliği yapabilen bir ısıtıcı.
Comino yetkilileri, cihazın sağlam bir sıvı soğutma sistemine sahip olduğunu ve farklı hashing algoritmalarını desteklediğini söyüyor. Yani bu araçla, Ethereum ve diğer kripto para birimlerini kolayca çıkarmak mümkün.
Madencilik cihazı, ince metalik gövdesinin içinde sekiz üst sınıf ASUS P106-100 6G grafik işlemcisi barındırıyor. Comino N1 ve Comino N4 olmak üzere iki çeşidi var. İlk model, Ethereum madenciliği, ikincisi ise Zcash için optimize edilmiş.
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Şirketin kurucu ortaklarından Evgeny Vlasov ve Alexey Chistov, cihazın şu anki döviz kuruna göre ayda neredeyse 300 dolar değerinde kripto para çıkarabildiğini söylüyor. Elbette bu miktar günlük harcadığınız enerjiye de bağlı.
Şirketin söylediğine göre Comino kripto ısıtıcı 25-30 metrekarelik bir odayı rahatça ısıtabilecek kapasitede bir ürün. Normalda 5.000 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan cihaz şu anda indirimde ve 4.500 dolara satın alınabiliyor.

https://thenextweb.com/tech/2017/10/13/russian-ethereum-heater-cryptominer/ Yorum Yaz
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1ses1 2 yıl en beğenilen 10ff
Orijinalden alıntı: 10ff

Bizdeki kacak elektrik kullanimi malum kesimden alamayan devlete de bir onlemi var miymis acaba?


Var tabi. Bilmiyormusun aaa. Biz ödüyoruz işte en büyük önlem bu. Alamadığını aldığından tahsil eden bir kafa.
Orijinalden alıntı: 10ffBizdeki kacak elektrik kullanimi malum kesimden alamayan devlete de bir onlemi var miymis acaba?
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sdelta 2 yıl
Bu olay yasaklanmalı. Millet coin üreteceğiz diye gereksiz elektrik tüketiyor, ısı yayıyor, ekran kartı fiyatlarını artırıyor. Doğaya da çok zararlı...
1 Yanıt Yanıtla +7
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Celonfix 2 yıl
Bunlara gerek yok bir adet 7700kya biraz oc yaparakta evinizi kolayca ısıtabilirsiniz.
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Umutcan 2 yıl
Benim pc de oyun esnasında aynı işi görüyor kışın :)
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Kartal Göz 2 yıl
Tam bir bait click haber. boşhaber.com
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Celonfix 2 yıl
Bunlara gerek yok bir adet 7700kya biraz oc yaparakta evinizi kolayca ısıtabilirsiniz.
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sdelta 2 yıl
Bu olay yasaklanmalı. Millet coin üreteceğiz diye gereksiz elektrik tüketiyor, ısı yayıyor, ekran kartı fiyatlarını artırıyor. Doğaya da çok zararlı...
1 Yanıt Yanıtla +7
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neuro 2 yıl sdelta
sdelta
Bu olay yasaklanmalı. Millet coin üreteceğiz diye gereksiz elektrik tüketiyor, ısı yayıyor, ekran kartı fiyatlarını artırıyor. Doğaya da çok zararlı...

Üretilen coinler gereksiz değil. Gereksiz olsa nasıl para kazandırsın.
Adam senin bilgisayarına problem yolluyor sen de onu çözüyorsun. Çözmek gereksiz olsa neden problemi sana yollasın sana neden para versin.
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magrofon 2 yıl
aynı sistemi 3 yıldır odamda kullanıyorum 280x bf1 e girince odayı ısıtıyor bariz bir şekilde
saç kurutma makinası gibi sıcak hava atıyor kasadan dışarı.
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Erkansins 2 yıl

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ozmenakif 2 yıl
Mükemmel fikir olmuş. Üreticiye selamlarımı sunuyorum.
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adaletinsesi 2 yıl
bunu nasıl temin edebiliriz acaba ?
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BumberShoot 2 yıl adaletinsesi
Türkiye de satın alınabileceğini sanmıyorum ama gerçekten almayı düşünüyor iseniz Rusya da satan yer bulursam gelirken getirebilirim
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