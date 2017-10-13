Ethereum madenciliği ile ayda 300 dolar kazandıran ısıtıcı çıktı

Rusya merkezli kripto para girişimi Comino, hem gelir sağlayan hem de soğuk havalarda odanızı ısıtmak için kullanabileceğiniz yeni bir ürün tanıttı: Ethereum madenciliği yapabilen bir ısıtıcı.

Comino yetkilileri, cihazın sağlam bir sıvı soğutma sistemine sahip olduğunu ve farklı hashing algoritmalarını desteklediğini söyüyor. Yani bu araçla, Ethereum ve diğer kripto para birimlerini kolayca çıkarmak mümkün.

Madencilik cihazı, ince metalik gövdesinin içinde sekiz üst sınıf ASUS P106-100 6G grafik işlemcisi barındırıyor. Comino N1 ve Comino N4 olmak üzere iki çeşidi var. İlk model, Ethereum madenciliği, ikincisi ise Zcash için optimize edilmiş.

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Şirketin kurucu ortaklarından Evgeny Vlasov ve Alexey Chistov, cihazın şu anki döviz kuruna göre ayda neredeyse 300 dolar değerinde kripto para çıkarabildiğini söylüyor. Elbette bu miktar günlük harcadığınız enerjiye de bağlı.

Şirketin söylediğine göre Comino kripto ısıtıcı 25-30 metrekarelik bir odayı rahatça ısıtabilecek kapasitede bir ürün. Normalda 5.000 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan cihaz şu anda indirimde ve 4.500 dolara satın alınabiliyor.

https://thenextweb.com/tech/2017/10/13/russian-ethereum-heater-cryptominer/