Google'ın görüntülü arama uygulaması Duo, Android'in FaceTime'ı oluyor

Duo geçtiğimiz sene kullanıma sunulmuş ve başarılı olup olmayacağı merak uyandırmıştı. Zira alternatif onlarca haberleşme uygulaması varken insanların bir başka uygulamaya ihtiyaç duymayacağı düşünlüyordu. Ancak arama devi pes etmeyerek uygulamayı geliştirmeye devam etti ve Duo, 100 milyon yükleme sayısını Google'ın görüntülü arama uygulamasıgeçtiğimiz sene kullanıma sunulmuş ve başarılı olup olmayacağı merak uyandırmıştı. Zira alternatif onlarcavarken insanların bir başka uygulamaya ihtiyaç duymayacağı düşünlüyordu. Ancak arama devi pes etmeyerek uygulamayıdevam etti ve Duo,yükleme sayısını geçmeyi başardı.

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Gelen yeni haberlere bakılırsa Google, Duo'yu -Apple'ın FaceTime'ı gibi- Android sistemine entegre etmeye yönelik ilk adımını atmış durumda. Yayınlanan bir blog yazısına göre Duo, ilk Pixel telefonların yanı sıra Android One ve Nexus cihazlara entegre görüntülü arama uygulaması oluyor. Ayırca Pixel 2'nin de bunların arasına katılacağını belirtelim.

Ürün yöneticisi Jan Jedrzejowicz tarafından kaleme alınan yazıda "Bu deneyimimizi zamanla daha fazla Android cihaza getirmek için operatör ve cihaz ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz" ifadeleri yer alıyor. Yeni görüntülü arama entegrasyonu Google Duo veya 4G, 4.5G şebekeler üzerinden yüksek kalitede sesli ve görüntülü arama yapılabilmesini sağlayan ViLTE aracılığıyla çalışacak. Aramayı yapan kişi ve karşı tarafın operatörü ViLTE'yi destekliyorsa görüntülü arama bu servis üzerinden gerçekleşecek. Desteklemiyorsa Duo uygulaması üzerinden görüşülecek.

https://www.blog.google/products/duo/making-video-calling-easier-your-android-phone/