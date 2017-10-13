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Google'ın görüntülü arama uygulaması Duo, Android'in FaceTime'ı oluyor

Arama devi Google, geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu görüntülü arama uygulaması Duo'yu, Android telefonlara entegre etmeye yönelik ilk adımını attı. Konuyla ilgili detaylar haberimizde...
1 yıl
6,1b
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18
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın görüntülü arama uygulaması Duo geçtiğimiz sene kullanıma sunulmuş ve başarılı olup olmayacağı merak uyandırmıştı. Zira alternatif onlarca haberleşme uygulaması varken insanların bir başka uygulamaya ihtiyaç duymayacağı düşünlüyordu. Ancak arama devi pes etmeyerek uygulamayı geliştirmeye devam etti ve Duo, 100 milyon yükleme sayısını geçmeyi başardı.
Ayrıca Bkz. "HP 2018 yılında metal obje basan 3D yazıcı satmayı planlıyor"
Gelen yeni haberlere bakılırsa Google, Duo'yu -Apple'ın FaceTime'ı gibi- Android sistemine entegre etmeye yönelik ilk adımını atmış durumda. Yayınlanan bir blog yazısına göre Duo, ilk Pixel telefonların yanı sıra Android One ve Nexus cihazlara entegre görüntülü arama uygulaması oluyor. Ayırca Pixel 2'nin de bunların arasına katılacağını belirtelim.
Ürün yöneticisi Jan Jedrzejowicz tarafından kaleme alınan yazıda "Bu deneyimimizi zamanla daha fazla Android cihaza getirmek için operatör ve cihaz ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz" ifadeleri yer alıyor. Yeni görüntülü arama entegrasyonu Google Duo veya 4G, 4.5G şebekeler üzerinden yüksek kalitede sesli ve görüntülü arama yapılabilmesini sağlayan ViLTE aracılığıyla çalışacak. Aramayı yapan kişi ve karşı tarafın operatörü ViLTE'yi destekliyorsa görüntülü arama bu servis üzerinden gerçekleşecek. Desteklemiyorsa Duo uygulaması üzerinden görüşülecek.

https://www.blog.google/products/duo/making-video-calling-easier-your-android-phone/ Yorum Yaz
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BBHMMDH 1 yıl en beğenilen Jon SNOW 37
Jon SNOW 37
GOOGLE'NİN ANDROİD'DEKİ ASIL SORUNU APPLE GİBİ GÜZEL TASARIMI OLMAMASI

ABİ ŞU ARAMA MOTORUNDAKİ TASARIMI YAPMIŞSIN AMA ANDROİDE ADAMAKILLI BİR TASARIM YAPAMAMIŞSIN

Peki
Jon SNOW 37GOOGLE'NİN ANDROİD'DEKİ ASIL SORUNU APPLE GİBİ GÜZEL TASARIMI OLMAMASIABİ ŞU ARAMA MOTORUNDAKİ TASARIMI YAPMIŞSIN AMA ...
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Mekhanik 1 yıl
Su yukleme orani 100 milyonu asti muhabbeti baya skci... kardesim zaten on yuklemeli geliyor her androide istesende istemesende yukluyor. Bir samsung bir google her cihaz kurulumunda insana izdirap oluyor .simdide samsung microsoftun yazilimlarini on yuklemeli yapmis , ben neden 5gb kotali onedrive kullanayimki? Veya senin herseyi kaydeden chromeni neden kullanmak zorunda kalayim hele su mobil office word uygulamasi yokmu adami kahrediyor hersey kisitli... 5 kavanoz bal reklami gibi
Su yukleme orani 100 milyonu asti muhabbeti baya skci... kardesim zaten on yuklemeli geliyor her androide istesende istemesende yukluyor. Bir samsung bir google...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Jon SNOW 37 1 yıl
GOOGLE'NİN ANDROİD'DEKİ ASIL SORUNU APPLE GİBİ GÜZEL TASARIMI OLMAMASI

ABİ ŞU ARAMA MOTORUNDAKİ TASARIMI YAPMIŞSIN AMA ANDROİDE ADAMAKILLI BİR TASARIM YAPAMAMIŞSIN
GOOGLE'NİN ANDROİD'DEKİ ASIL SORUNU APPLE GİBİ GÜZEL TASARIMI OLMAMASIABİ ŞU ARAMA MOTORUNDAKİ TASARIMI YAPMIŞSIN AMA ANDROİDE ADAMAKILLI BİR TASARIM...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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azteca 1 yıl
keşke bunlari Android 6 da verselermis .Biraz geç kalındı .Google Allo yu da android mesajlara entegre etseler iMessage gibi ne güzel olur
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Saint Ralph 1 yıl
Telefon numarası vererek kullanmak kötü.
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Umutcan 1 yıl
Ek uygulamaya ne gerek var ki hele ki whatsapp gibi android-ios arasında evrensel kullanılabilen uygulama varken.
Görüntü kalitesi ve fps farkediyordur belki orasını bilemem.
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El_domingo 1 yıl
anrdoidin asıl sıkıntısı cihazların guncelleme alamaması.ve standartları olusturamaması.iphone 5s bile guncelleme alırken aynı donem cıkan anroid amiral gemileri android 5.0 da kaldılar..yoksa androiddeki ozgurluk ve widget olayı ios un cok onunde..
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drjacob 1 yıl
bir zahmet gelsin artık çok geç kalındı ama nereden başlarsan kar
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OverClocK1ng 1 yıl
Oh be. Çok iyi olmuş. Duo çok güzel. Ama olmayan insanlara davet göndermek zorunda kalıyordum. Bu çok iyi oldu.
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alperen_69 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Oh be. Çok iyi olmuş. Duo çok güzel. Ama olmayan insanlara davet göndermek zorunda kalıyordum. Bu çok iyi oldu.

facetime ile karşılaştırsan ne dersin o kadar başarılımı usta , whatsapp hala o seviyeye gelmedi çünkü
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LambayaFunfDe 1 yıl
Bunun suçlusu nasıl sahibinden olabilir ki? Araç fiyatlarını sahibinden bağımsız kişiler belirliyor sonuçta. Kendi eliyle verdiği ya da verdirdiği ilanlar mu var?
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Mekhanik 1 yıl
Su yukleme orani 100 milyonu asti muhabbeti baya skci... kardesim zaten on yuklemeli geliyor her androide istesende istemesende yukluyor. Bir samsung bir google her cihaz kurulumunda insana izdirap oluyor .simdide samsung microsoftun yazilimlarini on yuklemeli yapmis , ben neden 5gb kotali onedrive kullanayimki? Veya senin herseyi kaydeden chromeni neden kullanmak zorunda kalayim hele su mobil office word uygulamasi yokmu adami kahrediyor hersey kisitli... 5 kavanoz bal reklami gibi
1 Yanıt Yanıtla +4
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Mianfei 1 yıl Mekhanik
Mekhanik
Su yukleme orani 100 milyonu asti muhabbeti baya skci... kardesim zaten on yuklemeli geliyor her androide istesende istemesende yukluyor. Bir samsung bir google her cihaz kurulumunda insana izdirap oluyor .simdide samsung microsoftun yazilimlarini on yuklemeli yapmis , ben neden 5gb kotali onedrive kullanayimki? Veya senin herseyi kaydeden chromeni neden kullanmak zorunda kalayim hele su mobil office word uygulamasi yokmu adami kahrediyor hersey kisitli... 5 kavanoz bal reklami gibi

Katılıyorum. Genelde android cihaz aldığımda 2 veya 3. Ayımda gerek kernel gerek bloatware çöplüğü olsun dayanamayıp ya rusların custom romlarını yüklerim ya da kendim yaparım. Bu developerlara kalsak cihazlar çöp zaten. Kaç senelik telefon bütün stock romlari denedim. Hepsi çıldırttı şimdi buldum. Tertemiz kullanıyorum.
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Kasatka 1 yıl
Android de bir cok goruntulu arama programini uzun sure test ettim ve en iyisi bu diyebilirim.Iki seçenek sunuyor size. Sesli mi Goruntulu mu diye. basit kullanisli ve KALITELI. Tango zicti wats up karisik ve video kalitesi duo dan dusuk hangout neden bilmem digerlerineden cok ama cok daha fazla data yiyor (8-10 dakika 250 mb eşit ) ve baglantinizin cok iyi olmasini istiyor yoksa ekran bulamaç gibi cok kotu oluyor.
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Rajeesh 1 yıl
vilte destekleniyorsa, görüntülü konuşma için internet paketi gerekmicek mi demek oluyor bu?
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