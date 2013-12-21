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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ev içi kontrol noktasında akıllı telefonlara alternatif yeni sistem: PointSwitch

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ev içi kontrol noktasında akıllı telefonlara alternatif yeni sistem: PointSwitch
Teknolojinin gelişmesiyle beraber ev içerisinde yer alan birçok eşya, akıllı telefonlar ile kontrol edilebilir hale geldi. Bunu daha farklı ve kullanışlı bir hale getirmek isteyen PointSwitch sistemi ise, süreç içerisine direkt olarak parmak hareketlerini sokuyor.

İlk tanıtımının CES 2014 fuarında yapılacağı belirtilen ve PointGrab tarafından geliştirilen PointSwitch sistemi, televizyon, lamba, perde, kapı ve hatta bilgisayarlar üzerine yerleştirilen ufak sensörler ve özel algoritmanın desteğiyle bu ürünlerin parmak hareketleriyle kontrol edilmesine imkan tanıyor. Sensörler parmak konumu ile yöne göre gözün pozisyonunu izliyor ve bu sayede de belirli mesafelerden oldukça hassas bir kontrol sağlanabiliyor. Örneğin bir perdeyi için indirmek ya da lambayı açmak için, farklı yönlere doğru kaydırma şeklinde yapılan basit bir parmak hareketi yeterli olabiliyor. 

Yakın zaman içerisinde tüm detaylarının ortaya çıkacağı belirtilen PointSwitch teknolojisi hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz. Ürünün gerçekte sunacağı performansın ise bu örneklere yakın olacağı tahmin ediliyor.


http://www.digitaltrends.com/lifestyle/forget-smartphones-pointgrab-wants-control-appliances-gestures/ Yorum Yaz
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mementopolis 5 yıl en beğenilen
göz, gez, arpacık, mantigi ile calisiyor :D
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cceviz 5 yıl
hareket güçlüğü çeken insanlar için çok güzel olduğu kadar normal sağlıklı insanları tembelleştirmek için ideal bir teknoloji.
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semih22 5 yıl
acaba tuvalet banyo ve lavabolarda nasıl çalışacak
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TeufeL-07 5 yıl
Nasıl olacak o ?
Parmağınızı televizyona tutup iconlar arası bir seçim yapmayı deneyin. İkona baksanız parmağınız 2 tane , parmağınıza baksanız ikon 2 tane gözüküyor.
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mementopolis 5 yıl en beğenilen
göz, gez, arpacık, mantigi ile calisiyor :D
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greyishblue7 5 yıl
Şu an ki teknolojiyle bunun yaygınlaşması çok zor...
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BaranGunduz 5 yıl
Çok güzel bir çalışma. Fakat evin her tarafında kamera olması gerekmez mi?
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mementopolis 5 yıl
Dün 2si1 neden yokdu ya ? :(
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CanTnçr 5 yıl mementopolis
mementopolis

Dün 2si1 neden yokdu ya ? :(

Mesut Çevik resmi Twitter hesabından;

"Bir haftadır hastalıkla mücadele ediyorum fakat iyileşme belirtisi yok. Üzülerek söylüyorum ki bu hafta canlı yayın ve 2si1 olmayacak."


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