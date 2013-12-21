Ev içi kontrol noktasında akıllı telefonlara alternatif yeni sistem: PointSwitch

Teknolojinin gelişmesiyle beraber ev içerisinde yer alan birçok eşya, akıllı telefonlar ile kontrol edilebilir hale geldi. Bunu daha farklı ve kullanışlı bir hale getirmek isteyen PointSwitch sistemi ise, süreç içerisine direkt olarak parmak hareketlerini sokuyor.





İlk tanıtımının CES 2014 fuarında yapılacağı belirtilen ve PointGrab tarafından geliştirilen PointSwitch sistemi, televizyon, lamba, perde, kapı ve hatta bilgisayarlar üzerine yerleştirilen ufak sensörler ve özel algoritmanın desteğiyle bu ürünlerin parmak hareketleriyle kontrol edilmesine imkan tanıyor. Sensörler parmak konumu ile yöne göre gözün pozisyonunu izliyor ve bu sayede de belirli mesafelerden oldukça hassas bir kontrol sağlanabiliyor. Örneğin bir perdeyi için indirmek ya da lambayı açmak için, farklı yönlere doğru kaydırma şeklinde yapılan basit bir parmak hareketi yeterli olabiliyor.





Yakın zaman içerisinde tüm detaylarının ortaya çıkacağı belirtilen PointSwitch teknolojisi hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz. Ürünün gerçekte sunacağı performansın ise bu örneklere yakın olacağı tahmin ediliyor.





http://www.digitaltrends.com/lifestyle/forget-smartphones-pointgrab-wants-control-appliances-gestures/