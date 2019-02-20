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Ev ödevini robota yaptıran öğrenci sosyal medyanın gündemine oturdu

Bir haftalık Bahar Bayramı tatilinde kendisine verilen yazı yazma ödevini robota yaptıran öğrenci Çin'de sosyal medyanın gündemine oturdu. Olaydan sonra robota olan ilgi büyük oranda arttı.
3 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ev ödevini robota yaptıran öğrenci sosyal medyanın gündemine oturdu
 

Çin’in Zhejiang eyaletine bağlı Hangzhou şehrinde yaşayan 15 yaşındaki bir kız öğrenci, kendisine verilen sıkıcı ev ödevlerinden kurtulmak için teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya karar verdi. Ev ödevini bir robota yaptıran kız, kısa sürede annesine yakalanarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çinli öğrenci, Bahar Bayramı tatilinde yapması gereken ödevler için insan yazısını taklit edebilen bir robot satın aldı. Fakat ailenin 800 yuana (630 TL) satın alınan bu robottan haberi yoktu. Kızının bir haftalık ödevini çok kısa sürede ve hatasız bir şekilde yazarak bitirmesinden şüphelenen anne, temizlik yaptığı sırada robotu bulunca ortalık karıştı.

Durumu anlayınca öfkelenen anne robotu parçaladı ve “Bu robot ev ödevlerinizi yazmaya yardım edebilir ama sınavlarınıza yardım edebilir mi?” ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı. Annenin bu paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar bu tür robotların kullanılmasına karşı çıkarken, bazıları da çocuklara verilen sıkıcı ödevlerden yakındı.

Bu olay robotun satıldığı e-ticaret sitesine yaradı. Metal bir zemin ve yazıyı yazan koldan oluşan robota olan ilgi büyük oranda arttı.


https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2019/02/20/chinese-schoolgirl-shamed-for-using-robot-to-write-homework-now-everybody-wants-one/ Yorum Yaz
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mrslimshady 3 ay en beğenilen
Robot viral reklam
1 Yanıt Yanıtla +37
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sreylare 3 ay
Ben Türklüğümle gurur duyuyorum. İnsanıma hakaret eden o çok beğendiği batıya gitsin. Başımızdakiler yüzünden Türk kimliğine saldırmak da nedir Ermeni misiniz lan siz??
Ben Türklüğümle gurur duyuyorum. İnsanıma hakaret eden o çok beğendiği batıya gitsin. Başımızdakiler yüzünden Türk kimliğine saldırmak da nedir Ermeni misiniz l...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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seglopsi 3 ay
bu habere ancak biz Türkler inanırlar :)
3 Yanıt Yanıtla +16
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Strange Night 2 ay
Şu sosyal medyanın gündemine oturdu sosyal medyada en çok
konuşulan oldu sosyal medyada tıklama rekorları kırdı vs vs tabirini hiç olmazsa siz kullanmayın dh olarak. Bu kadar itici bir kalıp yok
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Zodion 2 ay
Sözlü gelenekten türeme modern zamanların yontucu öğretim kuramı vs davranışçı öğretim kuramı
İmgeler çağının bize sağladığı olanaklardan birisiyse insan yapıp etmelerinin ürünü olan amelelik meselesini beş paralık etmesidir
Artık söz konusu bilgiyi kafada tutup aktarabilmekten/uygulamaktan çok o bilgiye ait farklı tavırlara nasıl ulaşabileceğin ve ondan kalkarak nasıl sentezleme yapabileceğin daha önemli
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DH Misafiri 2 ay
1. Konuyla ne alakası var?
2. Kenarda paran olsa dakika düşünmezsin.
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DOMIX 2 ay
Konu çinde yazıcıya ödev yaptıran zıbıdı öğrenciden kim daha safkan Türk ya da Ermeni olmak = vatan haini olmak aralarında yalpalaya yalpalaya kırık dökük ilerliyor ya hayır olsun bakalım...
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gamerasi 2 ay
Ermeni misiniz ?
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Fulton 3 ay
Konu bol bol Silivri içeriyor aman ha beyler soğuktur moğuktur, yapmayın etmeyin.
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caloom 3 ay
Robotun vidosunu aradım ama bulamadım.Nasıl çalıştığını görmek fena olmazdı :)
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NetflixBrothers 2 ay caloom
youtube da cnc plotter yazarsan nasıl yapıldığını görürsün
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MustafaC53 3 ay
Adam Türklere salak iması yapıyor sonra ben Türküm savunması yapıyor, çok komik vallahi :D
Biri, salak tabi başımızdakilerden belli diyor. Salaklar başımızdakileri getirdiyse, onu indiremiyenlere ne demeli salaktan daha salak mı demek gerekir.
Çok komik forum oldu buralar.
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serafon 3 ay
Bizimkiler de robota yaptırıyor. İnternetten bul, yazıcıdan bastır. Hatta bu robot ondan da iyi!!!
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NetflixBrothers 3 ay
youtube da binlerce cnc robot yapım videosu var. böyle bir robotu 100 liraya yapabilirsiniz arkadaşlar.
cnc ploter diye aratabilirsiniz. Malzemeler ise 2 adet cdrom (bilgisayarcılardan eski çıkma toplanabilir)
bir arduino uno ve step motor sürücü kartı. konu ile ilgisi olmayan kişiler bile kolaylıkla yapabilir.
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