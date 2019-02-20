Ev ödevini robota yaptıran öğrenci sosyal medyanın gündemine oturdu

Çinli öğrenci, Bahar Bayramı tatilinde yapması gereken ödevler için insan yazısını taklit edebilen bir robot satın aldı. Fakat ailenin 800 yuana (630 TL) satın alınan bu robottan haberi yoktu. Kızının bir haftalık ödevini çok kısa sürede ve hatasız bir şekilde yazarak bitirmesinden şüphelenen anne, temizlik yaptığı sırada robotu bulunca ortalık karıştı.
Durumu anlayınca öfkelenen anne robotu parçaladı ve “Bu robot ev ödevlerinizi yazmaya yardım edebilir ama sınavlarınıza yardım edebilir mi?” ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı. Annenin bu paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar bu tür robotların kullanılmasına karşı çıkarken, bazıları da çocuklara verilen sıkıcı ödevlerden yakındı.
Bu olay robotun satıldığı e-ticaret sitesine yaradı. Metal bir zemin ve yazıyı yazan koldan oluşan robota olan ilgi büyük oranda arttı.
https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2019/02/20/chinese-schoolgirl-shamed-for-using-robot-to-write-homework-now-everybody-wants-one/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
konuşulan oldu sosyal medyada tıklama rekorları kırdı vs vs tabirini hiç olmazsa siz kullanmayın dh olarak. Bu kadar itici bir kalıp yok
İmgeler çağının bize sağladığı olanaklardan birisiyse insan yapıp etmelerinin ürünü olan amelelik meselesini beş paralık etmesidir
Artık söz konusu bilgiyi kafada tutup aktarabilmekten/uygulamaktan çok o bilgiye ait farklı tavırlara nasıl ulaşabileceğin ve ondan kalkarak nasıl sentezleme yapabileceğin daha önemli
2. Kenarda paran olsa dakika düşünmezsin.
Biri, salak tabi başımızdakilerden belli diyor. Salaklar başımızdakileri getirdiyse, onu indiremiyenlere ne demeli salaktan daha salak mı demek gerekir.
Çok komik forum oldu buralar.
cnc ploter diye aratabilirsiniz. Malzemeler ise 2 adet cdrom (bilgisayarcılardan eski çıkma toplanabilir)
bir arduino uno ve step motor sürücü kartı. konu ile ilgisi olmayan kişiler bile kolaylıkla yapabilir.
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yazı yazan robot, ev ödevi ve