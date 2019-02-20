Ev ödevini robota yaptıran öğrenci sosyal medyanın gündemine oturdu

Çin’in Zhejiang eyaletine bağlı Hangzhou şehrinde yaşayan 15 yaşındaki bir kız öğrenci, kendisine verilen sıkıcı ev ödevlerinden kurtulmak için teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya karar verdi. Ev ödevini bir robota yaptıran kız, kısa sürede annesine yakalanarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çinli öğrenci, Bahar Bayramı tatilinde yapması gereken ödevler için insan yazısını taklit edebilen bir robot satın aldı. Fakat ailenin 800 yuana (630 TL) satın alınan bu robottan haberi yoktu. Kızının bir haftalık ödevini çok kısa sürede ve hatasız bir şekilde yazarak bitirmesinden şüphelenen anne, temizlik yaptığı sırada robotu bulunca ortalık karıştı.

Durumu anlayınca öfkelenen anne robotu parçaladı ve “Bu robot ev ödevlerinizi yazmaya yardım edebilir ama sınavlarınıza yardım edebilir mi?” ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı. Annenin bu paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar bu tür robotların kullanılmasına karşı çıkarken, bazıları da çocuklara verilen sıkıcı ödevlerden yakındı.

Bu olay robotun satıldığı e-ticaret sitesine yaradı. Metal bir zemin ve yazıyı yazan koldan oluşan robota olan ilgi büyük oranda arttı.

https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2019/02/20/chinese-schoolgirl-shamed-for-using-robot-to-write-homework-now-everybody-wants-one/