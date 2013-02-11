Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Evde 3D baskı yapmanın en kullanışlı hali,"The Cube 3D"

6 yıl
5,4b
1
26
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Evde 3D baskı yapmanın en kullanışlı hali,
Üç boyutlu yazıcılar boyut ve fiyat olarak ufak değerlere gelmeye devam ediyor. Cubify 3DSystems tarafından geliştirilen The Cube 3D yazıcı, evde kullanılabilecek yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Oldukça ufak ve şık bir tasarıma sahip olan The Cube 3D yazıcı, ev kullanımları için en iyi alternatifler arasında yer alıyor. Evde çocuklar ya da yetişkinler tarafından kullanım için sertifikaya sahip olan tek 3D yazıcı olan cihaz, elektrik kablosu haricindeki işlemleri Wi-Fi bağlantı sayesinde yerine getirebiliyor. 140mm x 140mm x 140mm boyutlarında ve ABS ya da PLA isimli iki ayrı materyal ile Plastik Jet Printing isimli teknoloji sayesinde renkli 3D baskı yapabilen The Cube 3D, Cubify Invent isimli tasarım yazılımı sayesinde istenilen her türlü obje tasarımı yapılabiliyor ve basılabiliyor.
İçerisinde hazır olarak 25 farklı tasarım gelen The Cube 3D, 5 farklı renk seçeneği ile 1400$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerineden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz. 
http://cubify.com/cube/ 

http://cubify.com/cube/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
nefermu 6 yıl
Cube performans/fiyat oranı oldukça duşuk bir makine. Ayrıca 3D yazıcı yapmak artık o kadar da zor değil.
3byazici.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alikiziltoprak 6 yıl
Yukarıda da yazıldığı gibi, birçok mesleğin sonu.. Hobi amaçlı çok eğlenceli bir cihaz olabilir. 3B oldu mu iş değişiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sivarge 6 yıl
yildiray35
Kendisinden yapabiliyor mu?

+1
Bu çok önemli.Bu teknolojinin en büyük özelliği bu olmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustiki212 6 yıl
Kartuşuna cchip uygulaması yapılıyorsa alınabilir ..:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 6 yıl
Olmasi gereken bir makineydi sonunda yayginlasiyor , ben bununla neler yaparim varya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
draconist

aspirin_00bunun metal dökümü çıkarsa herkesin ilk yapacağı iş silah fabrikası kurmak. Baretta 5 tl satarlar :D
Süs silah yapılır ama en ufak parçasına kadar birebir kopyalasan bile ateş edemezsin elinde patlar, gerçek silahlar karışım metallerle ve yüksek ısıda yapılıyor, hangi metale ne oranda ne katacağın bilgisine sahip olman gerekir, demir çeliği önce eritecek kadar ısıya sahip olman gerekir, bu yazıcılarla silah yapıp ateşlemeye kalkan kendi ölüm fermanını imzalar, silah kesinlikle elde patlar.


ama yapmislar. cok iddiali konusmamak gerek. 6 atisdan sonra dagiliyor dogal olarak ama olen kalan yok. plastikle bu kadar. haberdeki 3d yazicida plastik basiyor. ama metal ile 3d baski yapan printerlarda var.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
met@lrock 6 yıl
Bizim türk milleti bununla çok ilginç şeyler yapar inanıyorum :)
Sen anladın onu :):)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lion 6 yıl met@lrock
met@lrock
Bizim türk milleti bununla çok ilginç şeyler yapar inanıyorum :)
Sen anladın onu :):)


hic dusunmemistim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
bilgisayar kasası yapardım biraz büyükce bişey olaydı. Mazleme nasıl dayanıkl mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yildiray35 6 yıl
Kendisinden yapabiliyor mu?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barmanbek 6 yıl
fiyatı gerçekten benide şaşırttı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5409 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, 3D Yazıcı ve ev
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Sony Vaio Duo 11 "İkisi bir arada melez ultrabook" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim