Evde 3D baskı yapmanın en kullanışlı hali,"The Cube 3D"

Üç boyutlu yazıcılar boyut ve fiyat olarak ufak değerlere gelmeye devam ediyor. Cubify 3DSystems tarafından geliştirilen The Cube 3D yazıcı, evde kullanılabilecek yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Oldukça ufak ve şık bir tasarıma sahip olan The Cube 3D yazıcı, ev kullanımları için en iyi alternatifler arasında yer alıyor. Evde çocuklar ya da yetişkinler tarafından kullanım için sertifikaya sahip olan tek 3D yazıcı olan cihaz, elektrik kablosu haricindeki işlemleri Wi-Fi bağlantı sayesinde yerine getirebiliyor. 140mm x 140mm x 140mm boyutlarında ve ABS ya da PLA isimli iki ayrı materyal ile Plastik Jet Printing isimli teknoloji sayesinde renkli 3D baskı yapabilen The Cube 3D, Cubify Invent isimli tasarım yazılımı sayesinde istenilen her türlü obje tasarımı yapılabiliyor ve basılabiliyor.

İçerisinde hazır olarak 25 farklı tasarım gelen The Cube 3D, 5 farklı renk seçeneği ile 1400$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerineden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://cubify.com/cube/

