NASA, 2040 yılına kadar Ay'da evler inşa etmeyi planlıyor

Ay'da evler inşa edilecek
Ay, insanlığın bir sonraki atılımı gerçekleştirmesi için son derece kritik öneme sahip. İnsanlığın gezegenler arası bir ırk olması için Ay, son derece güçlü fırsatlar sunuyor. Birçok uzay ajansı Ay’da üstler kurmayı hedefliyor. NASA ise üstlerle birlikte evler de inşa ederek uyduyu bir yerleşim yeri haline getirmeyi planlıyor. Aslında bu, halihazırda plandan da öteye gitmiş durumda. Austin merkezli 3D baskı şirketi ICON, Olympus Projesi olarak adlandırılan projede Ay toprağını kullanarak evler inşa edecek. NASA'nın teknoloji olgunlaştırma direktörü Niki Werkheiser verdiği demeçte, "Doğru zamanda, doğru insanları ortak bir hedef için bir araya getirdik, bu yüzden oraya ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.
ICON, 32 metrekarelik ilk prototip evini Mart 2018'de Austin'de Vulcan adlı tescilli bir makine ile inşa etmişti. Firma, Austin’de 400'den fazla ev ve Meksika'nın kırsal kesimindeki yoksullar için kasırgaya dayanıklı evler inşa ediyor. Şirket 2020'den beri NASA ile çalışıyor ve 2022'de Ay ve Mars kaynaklarını yapı malzemesi olarak kullanan inşaat sistemleri kurmak için 57 milyon dolar finansman aldı.
Testler gelecek yıl yapılacak
Ancak tüm bunlardan önce NASA'nın astronotları başarılı bir şekilde Ay'a geri göndermesi gerekiyor. Her şey plana uygun giderse, Artemis 2 görevi 2024 yılında astronotları Ay yörüngesine gönderecek. Artemis 3 görevi ise 2025 ya da 2026'da SpaceX'in Starship'inin yardımıyla Ay'ın güney kutbuna inecek ve insanları yüzeye geri gönderecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.