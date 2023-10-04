Tam Boyutta Gör ABD ulusal uzay ajansı NASA, 2040 yılına kadar Ay'da evler inşa etmeyi planlıyor ve ajanstan birkaç bilim insanı New York Times'a çalışmaların halihazırda devam ettiğini söyledi. Ajans, Ay'a geri dönmeye hazırlanıyor ve astronotlarının Ay'da 3D yazıcıyla inşa edilen bir evde uzun süre kalabilmelerini umuyor.

Ay'da evler inşa edilecek

Ay, insanlığın bir sonraki atılımı gerçekleştirmesi için son derece kritik öneme sahip. İnsanlığın gezegenler arası bir ırk olması için Ay, son derece güçlü fırsatlar sunuyor. Birçok uzay ajansı Ay’da üstler kurmayı hedefliyor. NASA ise üstlerle birlikte evler de inşa ederek uyduyu bir yerleşim yeri haline getirmeyi planlıyor. Aslında bu, halihazırda plandan da öteye gitmiş durumda. Austin merkezli 3D baskı şirketi ICON, Olympus Projesi olarak adlandırılan projede Ay toprağını kullanarak evler inşa edecek. NASA'nın teknoloji olgunlaştırma direktörü Niki Werkheiser verdiği demeçte, "Doğru zamanda, doğru insanları ortak bir hedef için bir araya getirdik, bu yüzden oraya ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

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ICON, 32 metrekarelik ilk prototip evini Mart 2018'de Austin'de Vulcan adlı tescilli bir makine ile inşa etmişti. Firma, Austin’de 400'den fazla ev ve Meksika'nın kırsal kesimindeki yoksullar için kasırgaya dayanıklı evler inşa ediyor. Şirket 2020'den beri NASA ile çalışıyor ve 2022'de Ay ve Mars kaynaklarını yapı malzemesi olarak kullanan inşaat sistemleri kurmak için 57 milyon dolar finansman aldı.

Testler gelecek yıl yapılacak

Tam Boyutta Gör Şirket, evleri ve diğer binaları oluşturacak beton benzeri maddeyi oluşturmak için Ay'ın yüzeyindeki toz, kaya ve mineral parçalarını kullanmayı planlıyor. Ancak buradaki zorluk malzemeden ziyade fizikle ilgili. ICON'un yazıcısı önümüzdeki şubat ayında NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde uzay koşullarıyla nasıl başa çıkacağını görmek için test edilecek. NASA, evlerin ötesinde, kapılardan fayanslara ve mobilyalara kadar diğer ev eşyaları üzerinde üniversiteler ve özel şirketlerle birlikte çalışıyor. Atmosferle nasıl başa çıkılacağı (ya da çıkılıp çıkılmayacağı) konusunda henüz bir açıklama yok.

Ancak tüm bunlardan önce NASA'nın astronotları başarılı bir şekilde Ay'a geri göndermesi gerekiyor. Her şey plana uygun giderse, Artemis 2 görevi 2024 yılında astronotları Ay yörüngesine gönderecek. Artemis 3 görevi ise 2025 ya da 2026'da SpaceX'in Starship'inin yardımıyla Ay'ın güney kutbuna inecek ve insanları yüzeye geri gönderecek.

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NASA, 2040 yılına kadar Ay'da evler inşa etmeyi planlıyor