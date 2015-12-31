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Evinizin kontrolü Samsung televizyonlardan sağlanacak

Samsung akıllı televizyonlar gelecek yıldan itibaren akıllı ev sistemlerini kontrol etmeye başlayacak. Böylece yerinizden kalkmadan örneğin ışıkları açıp kapatabileceksiniz.
3 yıl
5b
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3
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Evinizin kontrolü Samsung televizyonlardan sağlanacak


Evlerde akıllı sistemlerin giderek yaygınlık kazanması, kontrol aygıtlarını da ön plana çıkarıyor. Sürekli elde kumanda ile gezmek yerine, uyumlu uygulamalardan ve mobil cihazlardan sistemleri kontrol edebilmek birinci tercih haline geldi. Samsung, bunu bir adım ileri götürerek akıllı televizyonlardan kontrol imkanı sunmaya hazırlanıyor. 

Pek çok firma akıllı televizyonlardan ev sistemlerini kontrol etmenin yollarını sunuyor ancak Samsung'un yöntemi daha yenilikçi. Samsung'un geçen yıl 200 milyon dolar karşılığında satın aldığı SmartThings firması, yeni konseppte başrolü oynuyor. Normalde firmanın SmartThings Hub adında bir cihazı bulunuyordu. Bu cihaz modeme bağlanarak, WiFi üzerinden bağlı tüm akıllı aygıtları yönetme özelliğine sahipti. Samsung televizyonlarına da bu cihazdaki sensörler entegre edilecek. 

Kullanıcılar uyumlu Samsung televizyonları üzerinden çamaşır makinesinin son durumunu görebilecek, kapıya gelen misafirlerden haberdar olacak, buzdolabında azalan gıdaların uyarısını alacak veya akıllı ampüllerin ne zaman kapanacağını ayarlayabilecek.
Genelde  akıllı sistemlerin kontrolü mobil cihazlardan yapılabiliyor ancak gelen çağrı veya videolu görüşme esnasında anlık müdahaleler sıkıntı olabiliyor. Alternatif olarak televizyonların büyük ekranlarından kontrol etme imkanının sağlanması kullanıcının işini kolaylaştıracaktır. Yeni teknoloji CES 2016 fuarında sergilenecek.  

https://www.smartthings.com/how-it-works Yorum Yaz
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darkdiva 3 yıl
Zorla mı yaptırıyorlar, almayın olur biter :)
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serafon 3 yıl
televizyonun başında iyice kalkmayalım yani! Yakında kafamıza da bir başlık geçirecekler zaten. İleride direkt uyutup hayal pompalarlar artık!
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arel.gr 3 yıl
evle birlikte sahibinede kontrol.
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