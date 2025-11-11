Yenilenen Samsung SmartThings, Siri Kestirmeler desteği ve gelişmiş Apple Watch özellikleri getiriyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, iPhone için SmartThings uygulamasını güncelledi. Güncelleme, Samsung ürünlerine veya SmartThings ekosistemine bağlı cihazlara sahip kullanıcılar için birkaç yeni özellik getiriyor. Samsung, bu değişikliklerin hem Galaxy hem de Apple cihazları olanlar için faydalı olduğunu belirtiyor.

SmartThings rutinleri için Siri Kestirmeleri desteği

Yenilenen uygulama artık SmartThings rutinleri için Siri Kestirmeleri’ni destekliyor. Bu, Siri aracılığıyla basit sesli komutlarla otomasyonları başlatabileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin; ışıkları kapatan, panjurları açan ve kahve makinenizi çalıştıran bir "Günaydın" rutini veya kapıları kilitleyen, ışıkları kapatan ve güvenlik sistemini etkinleştiren "Evden Çıkış" rutini oluşturabilirsiniz.

Gelişmiş Apple Watch özellikleri

Samsung, güncellemeyle Apple Watch desteğini de geliştirdi. Artık SmartThings uygulamasında oluşturulan cihaz gruplarına doğrudan bileğinizden erişebiliyorsunuz. Bağlı tüm cihazları görebiliyor, komut gönderebiliyor ve hareket halindeyken rutinleri tetikleyebiliyorsunuz.

Güncellemeyle birlikte, SmartThings rutinleri Apple'ın kendi HomeKit otomasyonlarına daha çok benziyor. Yatmadan önce ışıkları kısmak, panjurları kapatmak ve oda sıcaklığını ayarlamak için "İyi Geceler" komutu ayarlayabilirsiniz. Samsung, bu özelliğin Galaxy ve Apple cihazları arasında köprü oluşturduğunu ve farklı platformlardaki kullanıcılar için daha sorunsuz bir kontrol sağladığını belirtiyor.

SmartThings, halihazırda Canlı Etkinlikleri destekliyordu ancak klimalar, robot süpürgeler, hava temizleyiciler ve daha fazlası dahil olmak üzere, tek bakışta en fazla beş adet son kullanılan cihazı destekleyecek şekilde genişletildi.

