1GB RAM’li General Mobile 8 Go modeli geliyor

Google’ın giriş seviyesindeki akıllı telefonlara bir standart belirlemek için hayata geçirdiği Android One programına bölgesinin ilk katılan üreticisi olan General Mobile, Android Go programında da yer alacak.

GM 8 Go özellikleri

Sızdırılan görsellere göre firma GM 8 Go adında yeni bir akıllı telefon hazırlıyor. Görsellere bakıldığında telefonun küçük boyutlarda ve nispeten kalın bir kasaya sahip olduğunu görüyoruz.

5 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan model 18:9 görüntü oranı sunuyor. Modele 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran MediaTek MT6739 yonga seti eşlik ediyor.

1GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Batarya kapasitesi 3500mAh iken işletim sistemi ise kırpılmış Android 8.1 Oreo Go sürümü.

Bilindiği üzere Android Go sürümü 1GB ve altında RAM ile 16GB ve altında depolama kapasitesi barındıran akıllı telefonlar için geliştirildi. Önceki yıllarda yapılan tahminler 1GB RAM ve altı Android telefonların pazardan tamamen silineceğini işaret ediyordu ancak beklenen olmadı. Aksine gelişmekte olan ülke pazarlarında halen çok popüler. Bu gerçek nedeniyle Google da strateji değiştirmek zorunda kaldı.

Android One programını Xiaomi Mi A1 ve HTC U11 Lifestyle gibi modellerle biraz daha orta seviyeye çeken firma Android Go programını da giriş seviyesine koydu. Yani aslında Android Go programı Android One programının yerini almış oldu.

Android Go programı için şimdiye kadar hiçbir resmi telefon tanıtımı olmadı. Google’ın MWC 2018 fuarında sahne alarak ilk telefonları tanıtması bekleniyor. GM 8 Go modelinin yanında Asya kıtası için Micromax Bharat ve Avrupa kıtası için de Nokia 1 modelleri görücüye çıkacak.