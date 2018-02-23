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1GB RAM’li General Mobile 8 Go modeli geliyor

Bir süre önce Android One programı kapsamında GM 8 akıllı telefon modelini piyasaya süren General Mobile, şimdi de Android Go kapsamında GM 8 Go modelini hazırlıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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47
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın giriş seviyesindeki akıllı telefonlara bir standart belirlemek için hayata geçirdiği Android One programına bölgesinin ilk katılan üreticisi olan General Mobile, Android Go programında da yer alacak.

GM 8 Go özellikleri

Sızdırılan görsellere göre firma GM 8 Go adında yeni bir akıllı telefon hazırlıyor. Görsellere bakıldığında telefonun küçük boyutlarda ve nispeten kalın bir kasaya sahip olduğunu görüyoruz.

5 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan model 18:9 görüntü oranı sunuyor. Modele 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran MediaTek MT6739 yonga seti eşlik ediyor.

1GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Batarya kapasitesi 3500mAh iken işletim sistemi ise kırpılmış Android 8.1 Oreo Go sürümü.

Ayrıca Bkz. "Tim Cook: Hiçbir firmayı takip etmiyoruz, kullanıcılarımız denek değil"

Bilindiği üzere Android Go sürümü 1GB ve altında RAM ile 16GB ve altında depolama kapasitesi barındıran akıllı telefonlar için geliştirildi. Önceki yıllarda yapılan tahminler 1GB RAM ve altı Android telefonların pazardan tamamen silineceğini işaret ediyordu ancak beklenen olmadı. Aksine gelişmekte olan ülke pazarlarında halen çok popüler. Bu gerçek nedeniyle Google da strateji değiştirmek zorunda kaldı.

Android One programını Xiaomi Mi A1 ve HTC U11 Lifestyle gibi modellerle biraz daha orta seviyeye çeken firma Android Go programını da giriş seviyesine koydu. Yani aslında Android Go programı Android One programının yerini almış oldu.

Android Go programı için şimdiye kadar hiçbir resmi telefon tanıtımı olmadı. Google’ın MWC 2018 fuarında sahne alarak ilk telefonları tanıtması bekleniyor. GM 8 Go modelinin yanında Asya kıtası için Micromax Bharat ve Avrupa kıtası için de Nokia 1 modelleri görücüye çıkacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/02/23/general-mobiles-gm-8-go-first-android-go-smartphone-images-leaked-online/ Yorum Yaz
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umtkrhn 1 yıl en beğenilen
Android go'nun amacı eski telefonları hayatta tutmak mı, yoksa firmaların ellerinde kalmış eski parçaları toplayıp müşteriye satmak mı? yıl olmuş 2018 1gb ram 16 gb bellek telefon mu üretilir? 4-5 sene önce ki samsung galaxy s3 gm elite gibi düşük donanımlı eski telefonlar değerlendirilsin diye. firma android go güncellemesi verse canımı yesin, ama yeni telefon al ama donanım 4 sene öncesine ait olsun, bu bildiğin artık malzemeleri insanlara itelemek oluyor ki bunlardan fahiş karlar elde edecekler
Android go'nun amacı eski telefonları hayatta tutmak mı, yoksa firmaların ellerinde kalmış eski parçaları toplayıp müşteriye satmak mı? yıl olmuş 2018 1gb ram 1...
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1 Yanıt Yanıtla +56
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The.ExpertD 1 yıl
General Mobile almayın aldırmayın. Bu telefonun ederi maksimum 500 tl. 700 tl fiyat çekecekler.
Şubat bitti hâlâ android one cihazı gm5plusa oreo verilmedi. Çöp bile alınmaz bunlardan [:\-]
General Mobile almayın aldırmayın. Bu telefonun ederi maksimum 500 tl. 700 tl fiyat çekecekler.Şubat bitti hâlâ android one cihazı gm5plusa oreo verilmedi....
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Haggard1963 1 yıl
299 TLye çıksa bravo GM derim. Maalesef bu üç kuruşluk cihazı tekno marketlerdeki çenebaz promotörler 500 tl üzeri fiyatlara teknolojiye uzak insanlarımıza satacaklar.
299 TLye çıksa bravo GM derim. Maalesef bu üç kuruşluk cihazı tekno marketlerdeki çenebaz promotörler 500 tl üzeri fiyatlara teknolojiye uzak insanlarımıza sat...
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DH Misafiri 1 yıl
Hiç bir halta yaramıyor general mobil tlf hangi modeli olursa olsun hiç kullanışlı deyil kendiminsen kapanıyor servise gönderdim onlarda yeniden bana gönderdi paslardık durduk devamlı çöpe atım konuşurken ses sisteminde arıza var her modelinden aldık tam 4 tane sorun bel ki bizim kullanmanızda dır diye düşündüm sorun şirketin halka sunduğu tln daymiss soka atıcak paranı yani hiç kimseye tavsiye etmiyorum iğrenç bir urun
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DH Misafiri 1 yıl
gm 5 kullanıyorum. gm 8 go'yu bekliyorum, mükemmel bir telefon. samsung iphone felan hikaye benim için. evdeki bütün telefonlar GM olacak. teşekkürler GM...
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DH Misafiri 1 yıl
Millet gider mersine, biz gideriz tersine! Ulen 4, 8 gb ram koysana malak!
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DH Misafiri 1 yıl
Çok güzel bir telefona benziyor ben biraz özelliklerine baktım 400-450 TL'yi karşılayacak bir telefon çıktığında ben de almayı düşünüyorum.
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MetalWave 1 yıl
lumia 1020 ye android yüklenemez mi?
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GM Savunucusu 1 yıl
Fiyat €99 imiş. Geçmiş olsun.
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oskurrr 1 yıl
adamların müşteriye bakış açısı bu altından telefon yapsa neye yarar
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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oskurrr 1 yıl
Sen müşterilerine verdiğin sözleri daha tutamıyorsan dünyanın en iyi telefonunu cıkarsan neye yarar...
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FIRAT_G_ 1 yıl
MediaTek MT6739 ile 2gb ram koysun peynir ekmek gibi giderdi. 1 gb ram insana kullanırken sıkıntı verir. Bir ara fiyat politikasıyla sacmalamisti duzelttiler. Bu cihazı iyi kötü marka imajı oluşturmuşlarken bence cikarmamalilar. Şimdi yeniden donuyor kasıyor öö tüü kaka muhabbetlerinin muhatabı olacaklar. Gm yi ilk 4 çekirdek 1 gb ram ile güzel fiyatla piyasaya sürdüklerinde Samsung S3 için uygun fiyatlı alternatif oldu ve güzel sattı. Gm one ile çok iyi iş çıkardılar 64 bit 4 çekirdek işlemci 2 gb ram donma kasma olmadan kullanılabilir olmasıyla. Gm5 fikri şirkette kimin aklından çıktıysa bence şirket içindeki varlığı sorgulanmalı. Sonrasında saçmalamaya devam ettiler halada ısrar ediyorlar. MediaTek MT6739 zaten geçen yılın ucuz chipseti koy 2 ram sür piyasaya. Yapilacak tek şey 2 gb ramle piyasaya sürmek. Artı birşey yapmasınlar.
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zotacing 1 yıl
16 GB ile 32GB dahili hafıza arasında ki maliyet farkı fabrikaya 0.20 cent civarı bir şey.
Aynı şekilde 1GB ile 2GB RAM arasında ki fark da 1 dolardan aşağıda.
Tüüü yazıklar olsun 2018 yılında yaptığınız işe.
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