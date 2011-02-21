Exceleram, EP-Serisi DDR3 belleklerini duyurdu

Almanya merkezli bellek üreticisi Exceleram, EP-Serisi altında hazırladığı yeni bellek kitlerini duyurdu. Modeline göre 2GB modül, çift kanal 4GB ve üç kanal 6GB olmak üzere üç farklı konfigürasyonda sunulan kitler, Powerchip tarafından geliştirilen D-Red DRAM yongalarını kullanıyorlar.

1333MHz'de çalışan ve 9-9-9-24 zamanlamalarıyla gelen DDR3 bellekler, 1.5v geriliminde görev yapıyorlar. Fiyatı 19 Avro olarak açıklanan 2GB kapasiteli modülünde soğutucu kullanmayan Exceleram, fiyatlarını belirtmediği 4GB ve 6GB'lık kitlerinde de ise Rippler isimli soğutucusuna yer veriyor.