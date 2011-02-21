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Exceleram, EP-Serisi DDR3 belleklerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Exceleram, EP-Serisi DDR3 belleklerini duyurdu
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Almanya merkezli bellek üreticisi Exceleram, EP-Serisi altında hazırladığı yeni bellek kitlerini duyurdu. Modeline göre 2GB modül, çift kanal 4GB ve üç kanal 6GB olmak üzere üç farklı konfigürasyonda sunulan kitler, Powerchip tarafından geliştirilen D-Red DRAM yongalarını kullanıyorlar.

1333MHz'de çalışan ve 9-9-9-24 zamanlamalarıyla gelen DDR3 bellekler, 1.5v geriliminde görev yapıyorlar. Fiyatı 19 Avro olarak açıklanan 2GB kapasiteli modülünde soğutucu kullanmayan Exceleram, fiyatlarını belirtmediği 4GB ve 6GB'lık kitlerinde de ise Rippler isimli soğutucusuna yer veriyor.

Exceleram, EP-Serisi DDR3 belleklerini duyurdu
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Exceleram, EP-Serisi DDR3 belleklerini duyurdu
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OverClocK1ng 8 yıl
Ne alakası var. Zaten şu an 2Gb ramler 19$ falan. Hatta Samsung 18$
Kadıköy'e git tanesi 19$ dan 2 tane bile satarlar...
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Batuist 8 yıl
çok ilginç bir marka.. sanırım eskinin "noname" şeklindeki adlandırmalarının farklı varyasyonları..
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Mckhan 8 yıl
19 avro 40tl bin adet getirse bir firma 50 tl ye satar tanesini soğutucu belleğe 50 tl verende olur hadi hayırlı işler bol güneşler
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saintroyo 8 yıl

Mckhan

19 avro 40tl bin adet getirse bir firma 50 tl ye satar tanesini soğutucu belleğe 50 tl verende olur hadi hayırlı işler bol güneşler


niye verilmesin ki? ben daha dün aldım 46 liraya corsair 1333 cl9 2gb ram. hatta kasada bir tane vardı 2.sini aldım.
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