Exceleram'den Intel'in LGA2011 platformu için 32GB bellek kiti

Bellek üreticisi Exceleram, Intel'in dört kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip olan Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3000 serisi işlemciler için hazırladığı DDR3 bellek kitini duyurdu.

8GB kapasiteli dört adet DDR3 bellek modülünden oluşa kit, standart olarak 1333MHz'de çalışıyor ve 1.5v geriliminde CL9-9-9-24 zamanlamalarında görev yapıyor.

Kırmızı renkli soğutucu tasarımı ile dikkat çeken 32GB kapasiteli bellek kitinin, LGA2011 platformunun önümüzdeki hafta yapılacak lansmanını takiben satışa sunulması bekleniyor.

Bellek kitinin son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.