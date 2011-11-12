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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Exceleram'den Intel'in LGA2011 platformu için 32GB bellek kiti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,4b
1
9
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek üreticisi Exceleram, Intel'in dört kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip olan Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3000 serisi işlemciler için hazırladığı DDR3 bellek kitini duyurdu.
8GB kapasiteli dört adet DDR3 bellek modülünden oluşa kit, standart olarak 1333MHz'de çalışıyor ve 1.5v geriliminde CL9-9-9-24 zamanlamalarında görev yapıyor.
Kırmızı renkli soğutucu tasarımı ile dikkat çeken 32GB kapasiteli bellek kitinin, LGA2011 platformunun önümüzdeki hafta yapılacak lansmanını takiben satışa sunulması bekleniyor.
Bellek kitinin son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. 

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alpa07 8 yıl
Yeşil pcb bıraksalar artık.Siyah standart olmalı
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artenis 8 yıl
min 8- normal 16GB konumuna geldi artık bugün
(tasarım-oyun-render)
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ParanormaL14 8 yıl
İşlemcinin Yanıp Tutuşmasına sebep olacak RAM çeşidi.Hayırlı Olsun
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acbold 8 yıl
Jinnet
32GByi napacağız daha 4gb kullanan oyun yok

çok iyi oyun oynasınlar diye çıkarıyorlardı adamlarda zaten

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Batuist 8 yıl
workstation'lar için 2011 platformu ilaç gibi gelecektir. yüksek bellek kapasitesine yüksek bant genişliği ile erişim işlerin çok daha rahat yapılmasına imakan sunacaktır.
şimdi kimse gelipte ne gerek var gibi sözlerle basitleştirmesin forumu :))
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Jinnet 8 yıl
32GB'yi napacağız daha 4gb kullanan oyun yok
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metaxa171 8 yıl
Fiyatlar uçacak gibime geliyor
8gb tek modül yapmak zordur herhalde :))
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