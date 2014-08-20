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Exolance projesi dev dart oklarıyla Mars'ta hayat izi arayacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Exolance projesi dev dart oklarıyla Mars'ta hayat izi arayacak

Zaman zaman ilginç fikirlerin hayata geçtiğine şahit olduğumuz toplu bağış platformlarında bu kez Mars'ta yaşam izi aramayı planlayan ilginç bir proje destek arayışına çıktı.

ExoLance adlı proje yüksek teknoloji ile donatılmış dev dart oklarıyla Mars yüzeyinin hemen altında yaşam izlerini aramayı amaçlıyor. Hali hazırda NASA'nın Mars gezegeninde bazı çalışmaları mevcut. ExoLance daha düşük bütçelerle bunun olabileceğini göstermek istiyor. 

Proje destekçilerine hatıra eşyalar ve dergi abonelikleri dışında herhangi bir ödül vermiyor. Eğer gerçekleşirse de NASA'ya gerekli bütçenin sağlanması için başvuruda bulunulacak. Proje Mars'ta hayat aramayı amaçlasa da asıl faaliyet New Mexico eyaletinde gerçekleştirilecek. 

Bazı NASA mühendislerinin de katkıda bulunduğu ExoLance projesi gezegenin jeofizik yapısından ziyade biyolojik yapısına odaklanmayı planlıyor. Dev dart oku şeklindeki sondalar gezegenin salınımından faydalanarak yerin iki metre altına kadar indirilecek. Bu sondalar cansız kimyasallar ile mikroorganizmalar tarafından üretilen kimyasalları ayrıştıracak metabolik testler yapacak. 

Gezegende farklı noktalara atılacak olan sondalar bir ana uyduya elde ettikleri bilgileri gönderecek. New Mexico eyaleti Mars yüzeyine en yakın yapıyı barındırdığı için genelde tüm denemeler bu bölgede yapılıyor. ExoLance projesi 40 günde 220 bin dolar toplamak zorunda.  

https://www.indiegogo.com/projects/exolance Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
15 Kisiye Saldirdim 5 yıl
Bence çok mantıklı bir proje çünkü zamanında Marstan Kuzey Kutbu'na düşen küçük bir göktaşında sadece canlı mikroorganizmalarda bulunan karbon çıkmıştı.Ben şahsen inanıyorum çünkü düşen göktaşları,dere yatakları vs. çok mantıklı.Bence bu proje hayata geçer de başarı ile sonuçlanırsa mars hayatının kanıtlanmasına çok az kalabilir.
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muammerguler 5 yıl
bilmiyorum ne gibi bir kaynak bulmayı amaçladıklarını düşündünüz de hemen tepemizdeki uzay istasyonuna bir elma göndermenin maliyeti 500 dolar civarı. yani dünyada kullanılan kaynakların alternatifleri aranıyor ve bunlar dünyaya getirilmeye çalışılıyor, bu tarz projeler de buna kılıf olarak hazırlanıyor olsaydı daha masa başında yapılan maliyet hesabıyla sizin kurduğunuz bu mantık yerle bir olurdu. ayrıca pek araştırmaya da gerek yok bu durumu. doğal gaz yağmurları olan gezegenler, uydular gayet net biliniyor. sizin dediğiniz tarzdaki projeler genelde astreoid madenciliği olarak geçer. bunun için de proje sahipleri kickstar'da proje başlatmazlar. komplo üretmekten beyin devreleri yanıyor, az sakin.
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arel.gr 5 yıl
puanlama iptali safsatalara çanak tutuyor : (
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112112acil 5 yıl
Adamların parası var harcıyo usta size ne? Adam senin fikrini çelmek için o kadar para harcamaz merak etme.
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mementopolis 5 yıl
"hayat arayacagiz" cok komikler insanlar böyle düsünsün istiyorlar demek ki .
kimbilir ne ne kaynak ariyorlar islerine yarayacak ,
millete böyle algi yerlestirmesinler artik bence.
su toprak , oxygen vsvs marsin tüm kayanklarini emecekler daha ne
ay da pek birsey bulamadilar tüm yatirimlar marsa artik :) .
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Sajuuk 5 yıl mementopolis
mementopolis
"hayat arayacagiz" cok komikler insanlar böyle düsünsün istiyorlar demek ki .
kimbilir ne ne kaynak ariyorlar islerine yarayacak ,
millete böyle algi yerlestirmesinler artik bence.
su toprak , oxygen vsvs marsin tüm kayanklarini emecekler daha ne
ay da pek birsey bulamadilar tüm yatirimlar marsa artik :) .

Oradaki kaynaklar bizim icin hayat değil mi? Bu kadar da katı olmayın, varsa su falan işimize yarar
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PowerPC 5 yıl
Hayatın olmadığı yer mi var göremiyoruz diye.
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kımyasal 5 yıl
Belli olurmu belki Mars'a yerleşenler dünyanın sonunu getirirler (nükleer savaş,salgın vs.)
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infom@n 5 yıl
Tamda toprak yerine kayaya düşüyormuş :P
Marsta hayat arayacağına dünyadaki hayatı koruyun. Aksi halde marsa yerleşenler dünyaya alet yollayacaklar hayat var mı diye :)
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