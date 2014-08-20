Exolance projesi dev dart oklarıyla Mars'ta hayat izi arayacak





Zaman zaman ilginç fikirlerin hayata geçtiğine şahit olduğumuz toplu bağış platformlarında bu kez Mars'ta yaşam izi aramayı planlayan ilginç bir proje destek arayışına çıktı.





ExoLance adlı proje yüksek teknoloji ile donatılmış dev dart oklarıyla Mars yüzeyinin hemen altında yaşam izlerini aramayı amaçlıyor. Hali hazırda NASA'nın Mars gezegeninde bazı çalışmaları mevcut. ExoLance daha düşük bütçelerle bunun olabileceğini göstermek istiyor.





Proje destekçilerine hatıra eşyalar ve dergi abonelikleri dışında herhangi bir ödül vermiyor. Eğer gerçekleşirse de NASA'ya gerekli bütçenin sağlanması için başvuruda bulunulacak. Proje Mars'ta hayat aramayı amaçlasa da asıl faaliyet New Mexico eyaletinde gerçekleştirilecek.





Bazı NASA mühendislerinin de katkıda bulunduğu ExoLance projesi gezegenin jeofizik yapısından ziyade biyolojik yapısına odaklanmayı planlıyor. Dev dart oku şeklindeki sondalar gezegenin salınımından faydalanarak yerin iki metre altına kadar indirilecek. Bu sondalar cansız kimyasallar ile mikroorganizmalar tarafından üretilen kimyasalları ayrıştıracak metabolik testler yapacak.





Gezegende farklı noktalara atılacak olan sondalar bir ana uyduya elde ettikleri bilgileri gönderecek. New Mexico eyaleti Mars yüzeyine en yakın yapıyı barındırdığı için genelde tüm denemeler bu bölgede yapılıyor. ExoLance projesi 40 günde 220 bin dolar toplamak zorunda.

https://www.indiegogo.com/projects/exolance