Exynos 9820'li Galaxy S10 Geekbench'te görüntülendi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S10 serisini tanıtmasına çok kısa bir zaman kaldığı bu günlerde, serideki 3 cihazın performanslarına ve teknik özelliklerine dair pek çok detay ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde serinin en gelişmiş üyesi Galaxy S10 Plus'ın Snapdragon 855 işlemcili varyantı Geekbench'te görüntülenmişti. Yeni bir benchmark skoru ise Galaxy S10'un Exynos 9820'li varyantından geldi.
Exynos 9820'li Galaxy S10'un tek çekirdek testinde 4382, çoklu çekirdek testinde ise 9570 puan aldığı görülüyor. Cihazın tek çekirdek testinde elde ettiği puan, Android dünyasındaki diğer yonga setlerinin skorlarının bir hayli ötesinde. Galaxy S10 tek çekirdek testinde iPhone XS/XS Max'in gerisinde kalmış olsa da, Android cihazlar arasında zirvede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Exynos'lu Galaxy S10'un çok çekirdekli performansı da başarılı olsa da pek de etkileyici değil. Cihazın çoklu çekirdek testinde elde ettiği skor, Kirin 980'li Mate 20 ailesinin ve tek çekirdek testinde olduğu gibi iPhone XS/XS Max'in gerisinde kalıyor.Exynos 9810 da tıpkı halefi 9820 gibi tek çekirdek performansında bir hayli iddialıydı. Exynos serisi hala tek çekirdek performansında Apple'ın Bionic serisini geçememiş olsa da geçmeye çok yaklaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
https://www.gsmarena.com/exynos_9820_galaxy_s10_geekbench_behind_iphone_xs_singlecore_test-news-35151.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Exynos resmen 2 nesillik çalışmaya imza atmış.
Birde Gpu işini çözerlerse tamamdır.
Çünkü tek eksikleri o kaldı. Huawei’de gelişmeye devam etsin rekabet iyidir.
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