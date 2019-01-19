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Exynos 9820'li Galaxy S10 Geekbench'te görüntülendi

Exynos 9820 işlemcili Galaxy S10 Geekbench'te görüntülendi. Cihaz tek çekirdek performansında Android dünyasındaki rakiplerini geride bıraksa da ne yazık ki iPhone XS'in gerisinde kaldı.
4 ay
8,2b
1
35
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Exynos 9820'li Galaxy S10 Geekbench'te görüntülendi
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S10 serisini tanıtmasına çok kısa bir zaman kaldığı bu günlerde, serideki 3 cihazın performanslarına ve teknik özelliklerine dair pek çok detay ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde serinin en gelişmiş üyesi Galaxy S10 Plus'ın Snapdragon 855 işlemcili varyantı Geekbench'te görüntülenmişti. Yeni bir benchmark skoru ise Galaxy S10'un Exynos 9820'li varyantından geldi.
Exynos 9820'li Galaxy S10'un tek çekirdek testinde 4382, çoklu çekirdek testinde ise 9570 puan aldığı görülüyor. Cihazın tek çekirdek testinde elde ettiği puan, Android dünyasındaki diğer yonga setlerinin skorlarının bir hayli ötesinde. Galaxy S10 tek çekirdek testinde iPhone XS/XS Max'in gerisinde kalmış olsa da, Android cihazlar arasında zirvede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Exynos'lu Galaxy S10'un çok çekirdekli performansı da başarılı olsa da pek de etkileyici değil. Cihazın çoklu çekirdek testinde elde ettiği skor, Kirin 980'li Mate 20 ailesinin ve tek çekirdek testinde olduğu gibi iPhone XS/XS Max'in gerisinde kalıyor.
Exynos 9810 da tıpkı halefi 9820 gibi tek çekirdek performansında bir hayli iddialıydı. Exynos serisi hala tek çekirdek performansında Apple'ın Bionic serisini geçememiş olsa da geçmeye çok yaklaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
https://www.gsmarena.com/exynos_9820_galaxy_s10_geekbench_behind_iphone_xs_singlecore_test-news-35151.php Yorum Yaz
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12 Angry Men 4 ay en beğenilen
Apple rakiplerinin 2 nesil önünde. ;)
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mohmla 4 ay koyunsavar
boşver hocam ben de aynı işlemleri 1000 tl lik cihazda yapabileceğim bi teknolojik alete 15 bin versem ben de her yerde savunup, çok iyi bi iş yaptığıma kendimi inandırmaya çalışarak aldığım teknolojik aleti her ortamda överdim. onları da anlamak lazım.
boşver hocam ben de aynı işlemleri 1000 tl lik cihazda yapabileceğim bi teknolojik alete 15 bin versem ben de her yerde savunup, çok iyi bi iş yaptığıma kendim...
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aycibin 3 ay
kaç puan aldığının bir önemi yok.10 yıl önce de akıllı telefonların şarjı 1 günü çıkarıyordu.artık en az 2 gün giden telefonların standart olması,üstünü arıyor olmalıydık.
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koyunsavar 4 ay
Apple fanbolari tarafından saldırıya uğradım bütün mesajlarım silinmiş
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WaylandIZMIR 4 ay
Samsung kendi işlemcisini son 1 yılda oldukça hızlı geliştirdi. Tek çekirdekte sürünen işlemci artık 4bin puanlarda geziyor. Apple A serisi işlemcilerle kafa kafaya gelmek üzere. Belki de önümüzde ki yıl sollayacaklar bile. Bu hepimizin işine gelen bir gelişme olur. Rekabet her zaman bize yarar unutmayalım. Boşuna yok o hızlı bu hızlı diye birbirinizle takışmayın beyler.
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interwap 4 ay koyunsavar
böceksavar

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Exynos resmen 2 nesillik çalışmaya imza atmış.
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burgfb 4 ay
İşlemci performansı, tasarımı ve estetiği S8 gibi olsun millete fazla bile geliyor. Pili 2 katı gitsin bence yılın telefonu olur. Nanometreyi düşürüyorsan pili uzun gitmeli. İşlemci frekansına dokunma arkadaş, bilmem kaç puan almış son kullanıcı için önemli değil.
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sendomi 4 ay
karşılaştırma saçmalık biri ios biri android,a11 işlemcisine android işletim sistemi kurun bakalım kaç puan alacak
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Mr. Jingles 4 ay sendomi
Geekbench testi işlemcinin salt matematiksel yeteneklerini ölçer. Geekbench testi ekran çözünürlüğünden, RAM’den, işletim sisteminden etkilenmez. Sadece işlemciye bakar. Android olmuş iOS olmuş farketmez. İşlemcinin aldığı puana zerre etki etmez.
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aslan_mcmv 4 ay
Ne demek ne yazık ki iphone XS in gerisinde kaldı. Nazar etmeyin nolur çalışın sizinde olur..
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Çaylak_Doktor 4 ay
Amoled yanığına çözüm bulamadıkları taktirde hala çöp
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Bay Robot 4 ay
Şişirilmemiş gerçek puan kullanıcı deneyiminde belli olacaktır.
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dr20mouse 4 ay
Ooo güzel çok iyi tek çekirdek skoru A11’i geçmiş. Bu işelmci Samsung’un 4. Nesil özelleştirilmiş mimarisi. Skor olarak geçtiği A11 ise Apple’ın 5. Nesil özelleştirilmiş mimarisiydi.
Birde Gpu işini çözerlerse tamamdır.
Çünkü tek eksikleri o kaldı. Huawei’de gelişmeye devam etsin rekabet iyidir.
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