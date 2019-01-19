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Samsung Galaxy M10 ve Galaxy M20'nin fiyat etiketleri belli oldu

Samsung'un 28 Ocak'ta tanıtacağı yeni M serisi akıllı telefonlarının fiyat etiketleri ortaya çıktı. 5 Mart itibariyle satışa sunulması beklenen telefonlar hakkındaki son bilgiler haberimizde.
4 ay
5,7b
1
12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, 28 Ocak tarihinde Hindistan’da yeni Galaxy M serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Şirketin söz konusu lansman etkinliği kapsamında Galaxy M10 ve Galaxy M20 modellerini duyurması bekleniyor. Son olarak cihazların fiyat etiketleri sızdırıldı.
Ayrıca Bkz. "LG G8'in tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı"
Görünüşe bakılırsa telefonlar Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi Note 6 Pro, Realme 2, Vivo Y81, Oppo A83, Asus ZenFone 2 ve ZenFone Max Pro M2 gibi bazı popüler giriş seviyesi ve orta sınıf modellerle rekabet edecekler.

5 Mart'ta satışa sunulacaklar

Galaxy M10'un iki farklı varyantının olacağı söyleniyor. 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli 112 dolar fiyat etiketi taşıyacak. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile geleceği söylenen bir üst modelin fiyatı ise 132 dolar olacak.
Galaxy M10'dan daha iyi özellikler sunacak olan Galaxy M20'nin de iki farklı versiyonu olacak. Cihazın 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip varyantı 154 dolar fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip daha yüksek versiyonu ise 182 dolara satılacak. Akıllı telefonların 5 Mart'tan itibaren satışa sunulacağı bildirildi.

https://www.gizmochina.com/2019/01/18/samsung-galaxy-m20-m10-price-and-release-date-leaked/ Yorum Yaz
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the_dedektif 4 ay en beğenilen
112 dolar = 1499 tl
132 dolar = 1899 tl
154 dolar = 2299 tl
182 dolar = 2899 tl
Aha türkiye fiyatları...
1 Yanıt Yanıtla +10
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ozansirinn 4 ay
İxaomi dünya piyasasında Türkiye gibi ulkelerde dolar yükselişini önceden hesaplayıp uygun ve yüksek özellikli modeller çıkarmaya başladı bunun biri. İxaomi note7 inceleyin bakın piyasa fiyatı Türkiye'de 2200 lira olacağı kesin alınır Samsung artık zorda fiyatları yüksek ve özellikler düşük müşteri isme bakmıyor artık özellik ve kaliteye bakıyor
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K_Spartakus 4 ay
Xiaomi boş durmaz ,sağlam karşılık verir . Samsung ne yapsa boşuna çünkü adama sorarlar bugüne kadar neredeydin , şimdi mi aklına geldi !
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TiSKE 4 ay
Bu saatten sonra 2 gb ram / 16 gb depo telefon alınmaz
3 - 32 bile yetmiyor bir süre sonra
4 - 64 en iyi seçim olur
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Matt_Murdock 4 ay
ÇÖP
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cheetah_first 4 ay
amoled ekran olmazsa bu cihazlarda pek satacağını sanmam
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cherkesomer 4 ay
zirveye ulaşamayacağını anlayınca xiaomiye karşı cephe açmış zamzung :) sıra iponda, oda ucuz ipon die yine kazık ipon çıkarıyor ama çözüm olmayınca indirime gider modellerde..
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Bloodin 4 ay
Ne demiştim ben, Samsung Xiaomi'yi kendine hedef biçti, özellikle uzun yıllardır hakim olduğu Hindistan pazarında Xiaomi'ye yenilince o pazarı geri almak için büyük bataryalı, büyük ekranlı, güzel özellikli ve hepsinden de önemlisi bu özellikleri ucuza sunan telefon çıkaracaktır. Bu telefonlar direk Redmi serisini hedef alıyor.
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Galatas4ray 4 ay
Samsung tasarımı yapıp ilk yemliyor baktı millet alıyor aynı tasarımdan ilerliyor.
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the_dedektif 4 ay en beğenilen
112 dolar = 1499 tl
132 dolar = 1899 tl
154 dolar = 2299 tl
182 dolar = 2899 tl
Aha türkiye fiyatları...
1 Yanıt Yanıtla +10
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hopeyoung 4 ay the_dedektif
Türke dolar ne kadar diye sormuşlar: "Alırken mi satarken mi?" Demiş.
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OverClocK1ng 4 ay
Fiyatlar iyi ama M30 bence iyi cihaz. Umarım onun fiyatı da uçup kaçmaz da almayı düşünenlere faydası olur.
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samsung, akıllı telefon ve
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