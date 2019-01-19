Samsung Galaxy M10 ve Galaxy M20'nin fiyat etiketleri belli oldu

Samsung, 28 Ocak tarihinde Hindistan’da yeni Galaxy M serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Şirketin söz konusu lansman etkinliği kapsamında Galaxy M10 ve Galaxy M20 modellerini duyurması bekleniyor. Son olarak cihazların fiyat etiketleri sızdırıldı.

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Görünüşe bakılırsa telefonlar Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi Note 6 Pro, Realme 2, Vivo Y81, Oppo A83, Asus ZenFone 2 ve ZenFone Max Pro M2 gibi bazı popüler giriş seviyesi ve orta sınıf modellerle rekabet edecekler.

5 Mart'ta satışa sunulacaklar

Galaxy M10'un iki farklı varyantının olacağı söyleniyor. 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli 112 dolar fiyat etiketi taşıyacak. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile geleceği söylenen bir üst modelin fiyatı ise 132 dolar olacak.

Galaxy M10'dan daha iyi özellikler sunacak olan Galaxy M20'nin de iki farklı versiyonu olacak. Cihazın 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip varyantı 154 dolar fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip daha yüksek versiyonu ise 182 dolara satılacak. Akıllı telefonların 5 Mart'tan itibaren satışa sunulacağı bildirildi.

https://www.gizmochina.com/2019/01/18/samsung-galaxy-m20-m10-price-and-release-date-leaked/